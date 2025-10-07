量子力學3先驅獲諾貝爾物理獎 為下一代數位科技發展鋪路

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
（法新社斯德哥爾摩7日電） 英國學者克拉克、法國學者德沃雷及美國學者馬丁尼斯今天獲頒諾貝爾物理學獎，以表彰他們在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應及能量量子化，為下一代數位科技發展鋪平道路。
●百年量子力學帶來新的驚喜
量子力學揭示微觀世界的運作方式，舉例來說，一顆普通的球撞到牆壁會彈回，但在量子尺度下，粒子實際上能直接穿過類似的牆壁，這種現象稱為「穿隧效應（tunnelling）」。
量子力學的行為在人們熟知的極微觀層級—例如原子與次原子粒子—已被深入研究；但與描述宏觀世界的古典物理學相比，這些現象往往顯得離奇且難以直覺理解。
2025年諾貝爾物理學獎，表彰的是克拉克（John Clarke）、德沃雷（Michel Devoret）和馬丁尼斯（John Martinis）在1980年代進行的實驗，即如何透過超導體製成電路，在宏觀尺度上觀察到量子穿隧效應，證明在特定條件下，量子力學也能影響日常可見的物體行為。
量子技術如今已無所不在，例如電腦微晶片中的電晶體就是一例。
瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）在聲明中表示，這些實驗展示出「量子世界的奇異特性，在可手持的裝置中實際呈現」。
評審團指出，這些發現「為開發下一代量子技術提供機遇，包括量子加密、量子電腦和量子感測器」。 諾貝爾物理學獎委員會主席艾瑞克森（Olle Eriksson）表示：「能夠慶祝有百年歷史的量子力學不斷帶來新驚喜，令人感到美妙。同時量子力學也極為實用，因為它是所有數位科技的基礎。」
●3位得主中有2人與Google有關 現年83歲的克拉克，是美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）教授，72歲的德沃雷則在美國耶魯大學及加州大學聖巴巴拉分校（University of California, Santa Barbara）任教，67歲的馬丁尼斯也任職於加州大學聖巴巴拉分校。
馬丁尼斯曾在谷歌（Google）擔任量子人工智慧實驗室（Quantum Artificial Intelligence Lab）負責人，直到2020年。任職Google期間，他所屬的研究團隊於2019年宣稱達成「量子霸權」（quantum supremacy），即利用次原子粒子特性的電腦，在解題效率上大幅超越全球最強的超級電腦。
而德沃雷除了擔任教授外，也兼任Google量子AI部門的首席科學家。
克拉克透過電話對記者說：「坦白說，這是我一生中最大的驚喜。我從沒想過這項研究有一天會得到諾貝爾獎的肯定。」 他解釋說，科學家們當初專注於物理實驗，並未意識到後續的實際應用。「我們完全沒想到這項發現會產生如此重大的影響。」 他補充說：「我現在是用手機通話，我想你們也是。而手機能夠運作的其中一個根本原因，就是這些研究成果。」
●歷屆得主
歷屆得主包括科學史上一些最具影響力的人物，例如愛因斯坦（Albert Einstein）、居禮夫婦（Pierre and Marie Curie）以及量子理論先驅波耳（Niels Bohr）等。
2024年諾貝爾物理學獎是由美國科學家霍普菲爾德（John J. Hopfield）及英國出生的加拿大科學家辛頓（Geoffrey E. Hinton）共同獲得，他們因為對類神經網路的奠基性發現與發明，使機器學習獲得巨大進展而獲此殊榮。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）
