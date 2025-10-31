Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
連姜泰伍都招架不住！金世正新劇《月亮在江邊流淌》未播先火、私服穿搭從約會到上班全搞定
韓劇圈即將迎來一波浪漫奇幻旋風，由金世正與姜泰伍主演的《月亮在江邊流淌》即將登場！光看劇情就夠勾人：王世子與女包袱商靈魂互換，一場錯置命運的愛戀，絕對是年底必追神劇預備軍。
戲外的女主角金世正也早就是韓國「穿搭教科書」代表之一，她的私服不只時髦，還完美平衡甜美與幹練，難怪被韓網封為「最會穿的國民初戀」。
金世正穿搭：襯衫＋西裝褲
金世正的穿搭關鍵字就是乾淨、聰明、帶點俏皮，用顏色與剪裁修飾身形，讓造型看似簡單卻不平凡。像那件水藍色領口綁帶襯衫，柔和的色調讓她看起來氣質溫柔、皮膚更顯亮白；下身搭配黑色高腰設計感西裝褲，不僅拉長比例，更瞬間多了幾分幹練感，OL必抄同款。
金世正穿搭：和服式外套＋格紋百褶裙
另一套灰色系造型則展現金世正的文藝一面，灰色印花和服式外套疊穿灰格紋百褶裙，搭配同色系休閒鞋，整體看起來像是從日系雜誌走出來的鄰家女孩。層次分明卻不花俏，灰階穿搭也能柔中帶酷，野餐、旅遊、逛街都無違和。
金世正穿搭：灰米色外套＋印花洋裝
這套灰米色系外套配印花洋裝的組合，則是金世正的約會首選！腰間繫帶 subtly 收出曲線，讓優雅中帶點小心機；印花裙擺輕盈飄逸，舉手投足間盡是浪漫氛圍。
金世正穿搭：黃色風衣＋墨綠色包包
秋冬想玩點色彩，金世正會用亮色單品製造焦點。像那件陽光黃色風衣，外搭一顆墨綠色Longchamp包包，明亮又不突兀，將法式休閒感拿捏得剛剛好。黃色與墨綠的撞色搭配讓人眼前一亮，是初秋街頭的最佳亮點穿搭！
金世正穿搭：黑色洋裝＋奢華皮草
最後一套全黑造型則是金世正的「派對女王模式」，黑色洋裝搭配黑白皮草外套，散發氣勢又不失女人味。手上的 Longchamp Le Roseau包款以簡約線條呼應整體造型，精緻卻不張揚，完美詮釋霸氣時尚態度。
Apple Q4 財報：iPhone 17 助力營收創新高但官方避談 iPhone Air，大中華區低迷不過反彈在即
Apple 今日公佈了截止至 9 月 27 日的本財年 Q4 財報，該季度總營收達到 1,024.7 億美元，按年增長 7.94%，創下同期歷史新高。Yahoo Tech HK ・ 59 分鐘前
川習會落幕！短期緩和還是長期博弈？分析師：中美貿易緊張暫歇 但核心分歧難彌合
中美領導人周四 (30 日) 在南韓釜山舉行會晤，兩國經貿團隊前兩天剛在吉隆坡完成一輪談判，高層會晤的氛圍延續了這輪談判的融洽基調。美國總統川普周三 (29 日) 曾釋放正面訊號，稱願與中國就晶片問題展開對話，甚至可能允許輝達最新 Blackwell 晶片的降級版本進入中國市場。鉅亨網 ・ 5 小時前
自由亞洲電台斷資助停運 台長：望日後重啟 為封閉國度讀者提供新聞｜Yahoo
受美國政府停擺和停止撥款的影響，自由亞洲電台今日（31日）起暫停運作，停止所有新聞製作，是電台成立 29 年來首次停運。電台的海外分部將會關閉，員工會被遣散，其中大部分員工自 3 月起一直放無薪假。自由亞洲電台台長方貝（Bay Fang）發聲明指，有關決定是為節約有限的資源，並期望將來有穩定資金的時候，可以重啟營運，日後繼續為身處封閉國度的讀者提供準確且沒被審查的新聞報道。Yahoo新聞 ・ 29 分鐘前
英國藥房全面提供免費事後丸 女性毋須再預約醫生或診所 消除各地收費不一問題︱Yahoo
【Yahoo健康】英國全境的藥房現可免費提供緊急避孕藥（俗稱「事後丸」），有需要的人毋須再約見家庭醫生或前往性健康診所。新措施旨在消除以往「地區差異」問題，由於過去不同地區的藥房安排各異，部分可免費領取，部分則需自費，導致取藥便利程度不一。Yahoo 健康 ・ 19 小時前
曾犯偷竊改過自新 勇士棄將倒戈爆發
【Now Sports】沒有字母哥，密爾沃基公鹿在周四之戰一樣有人挺身而出，曾經因偷竊罪被起訴的賴恩路連斯，成為了擊敗舊東家金州勇士的最大功臣。公鹿周四力挫勇士，開季5仗4勝，曾經效力過對手的賴恩路連斯（Ryan Rollins），取得個人生涯最高得分，32分外還有8次助攻，特別在最後一節比分咬緊，他整個單節貢獻了13分和兩個助攻，其中有3球三分波，相當關鍵。他在2022年選秀以44順位加入阿特蘭大鷹隊，但隨後就被交易至勇士，打了約10多場比賽便因傷收咧，並在翌年夏天在佐敦普爾和基斯保羅的交易中，成為配角被送去華盛頓巫師。生涯頭兩季，他一直多在G聯盟打波，被巫師放棄後，去年與公鹿簽下雙向合約，直至今年，球隊才向他提供一份NBA標準合約，但他選擇合約只到上季完結，在休季期成為非受限自由球員，再同意回到公鹿，達成3年1200萬美元的合約。賴恩路連斯還曾在巫師效力時犯過偷竊罪，曾多次被發現在超級市場偷取日用品，嚴重影響形象。不過，經歷過低潮的他，如今專心回籃球事業，也曾懇求大眾給予他改過自新的機會，如今在周四的比賽大爆發後，他表示：「對我來說，這只是個開始，我是這麼看的。這場比賽對我來說是一now.com 體育 ・ 1 小時前
奧隊自爆有計加速傷癒
【Now Sports】養傷中的阿仙奴隊長奧迪哥特透露，正在採用一種方法以求加速復原進度。自今月初英超對韋斯咸傷出後，奧迪哥特（Martin Odegaard）便再沒有為阿仙奴披甲，據報最少要倦勤至下月中旬，才有機會再次返回球場。不過，這名兵工廠隊長積極面對傷患，最近在球會的比賽日節目單上寫道：「一切進展順利，我的康復情況非常好，已經開始進行各種活動，這周一直在使用反重力跑步機。很辛苦，但能感受到這種恢復的感覺真好，給了我更大的動力。」在這次膝部內側副韌帶受傷前，奧迪哥特還在開季後經歷過另外兩次傷患，更無意間令他創造了一個尷尬的紀錄，就是首位連續3場英超打正選在半場前便被換走的球員。他也在節目單上分享了近況：「那場比賽（對韋斯咸）後，因為沒有辦法如常行動，我休息了幾天，膝蓋也需要休息，後來返回了挪威，但我現在已經回來1周了，每天都在努力保持體能，同時也在努力恢復傷勢，所以最近每天都很忙。康復過程很辛苦，時間也很長，但這正是你想要的，而且我覺得目前為止都很順利。」now.com 體育 ・ 1 小時前
10/31萬聖節「3星座財運爆發」！TOP1人脈帶來財富，別錯過手氣最旺這幾天！
萬聖節即將到來，你的財富也正在靠近！星座專家小孟老師點名3星座，在萬聖節前後將會有良好財運，想增加收入的人千萬要把握！姊妹淘 ・ 1 小時前
歐盟Type-C統一令搞到PS5大鑊？火牛強制轉Type-C，驚拔錯掣熄機！
歐盟Type-C統一令搞到PS5大鑊？火牛強制轉Type-C，驚拔錯掣熄機！TechRitual ・ 4 小時前
港鐵11.9推殘疾人士優惠 當日出遊免費搭港鐵 1名照顧者同受惠
【on.cc東網專訊】11月9日為「2025年國際復康日『殘疾人士免費乘搭車船日』」，港鐵今日(31日)宣布，當日將為殘疾人士及其一位照顧者提供免費乘搭港鐵優惠，合資格乘客當日只需出示殘疾人士登記證、註有「殘疾人士身份」的個人八達通或註有「殘疾人士身份」的樂悠咭on.cc 東網 ・ 2 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350
迎接雙11購物節，Agoda由即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，推出限時住宿折扣及專屬優惠，預訂精選的日本酒店低至5折，涵蓋日本各地熱門酒店及溫泉旅館，有興趣立即睇Yahoo購物專員為大家介紹優惠詳情。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
野村陸挺:中美緊張局勢很可能在一年休戰期結束前再升級
野村證券中國首席分析師陸挺表示，昨天，美國總統特朗普與中國國家主席習近平在南韓釜山舉行高峰會，這是自2019年6月以來兩人首次面對面會晤。峰會結束後，中國公佈了在吉隆坡貿易談判中達成的協議。雙方同意休戰一年，涵蓋24%的互惠關稅、港口費以及最新一輪的出口管制措施(包括美國的「50%關聯規則」和中國加強稀土出口管制)。美國將芬太尼關稅從20%減半，而中國承諾在本季(截至明年1月)購買1200萬噸大豆，並在未來三年每年至少購買2500萬噸。陸挺指，此次峰會進一步突顯了美中大國競爭的格局。雙方在峰會前都採取了強硬姿態，隨後又做出了讓步。雙方都在爭取時間，鞏固自身立場，並努力減少對彼此的依賴。美國政府一直在簽署一系列稀土材料協議，而北京則在晶片製造領域投入大量資金。儘管休戰協議規定為期一年，但野村認為緊張局勢很可能在一年休戰期結束前再次升級。該行認為，美中兩大超級大國之間持續的經濟/貿易衝突不可避免。野村認為，這種緊張、升級和休戰的循環已成為美中關係的新常態。10月24日，美國貿易代表辦公室啟動了對中國執行第一階段貿易協定情況的調查；而9月13日，中國對美國晶片和政策啟動了反傾銷和反歧視調查。infocast ・ 1 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
楊冪出席活動零死角絕美狀態驚艷全場！起底「少女冪」螞蟻腰＋筷子腿十年不變的魔鬼自律法
極致的「份量控制」與「低GI」原則「螞蟻腰」、「筷子腿」一直是楊冪的標誌，這背後是她對飲食極其嚴格的把控。她曾公開表示自己對體重數字非常敏感，並奉行「吃到胖是自己對自己不負責」的原則。她的飲食哲學核心在於極致的「份量控制」與「低GI飲食」：少量多餐/七八分飽：...styletc ・ 23 小時前
川普突下核試令 挑動國際敏感神經
（法新社華盛頓30日電） 美國總統川普今天結束亞洲行返回華府，但先前他突如其來下令啟動核試，令人憂心新一波大國緊張情勢升溫。川普是在南韓釜山與中國領導人習近平峰會前，透過社媒發布啟動核試的消息。法新社 ・ 9 小時前
樓市分析｜本港兩大銀行減息0.125厘 莊錦輝：本港減息周期已步入「最終章」
美國聯儲局昨日公布減息0.25厘，滙豐及中銀都跟隨減息，減息0.125厘，最優惠利率（P）均減至5厘。以每100萬元貸款、還款期30年為例，每月供款由4,421元減至4,352元，即每月節省69元，減幅約1.6%。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，是次減息幅度極小，對供樓人士幫助有限，更重要的信號是本港減息周期已步入「最終章」，業主不應再存有減P幻想。BossMind ・ 21 小時前
大閘蟹膽固醇太高？揭秘健康吃「不超標」的黃金份量、4個部位不可食用｜營養師Kathy NG
又到秋風起，到了吃大閘蟹肥美的季節！但大閘蟹膽固醇那麼高，是不是要忍痛說再見？但美國官方飲食指南早已取消對蝦蟹、蛋黃這類「高膽固醇卻低飽和脂肪」食物的攝取限制。研究發現，這類食物對血液中膽固醇的影響，遠比我們想像中少。而健康的身體本來就有調節膽固醇的能力，只要適量享用，是不會直接造成膽固醇過高的問題。Yahoo Food ・ 7 小時前
流浪貓狗疑被抽血 建寵物血庫牟利 廣州林業局稱正處理事件 業界發自律倡議書︱Yahoo
內地有網民近日發佈短片，顯示有小貓在疑似鄉郊的戶外地方被抽血，小貓狀況虛弱。據上載短片的網民指出，這是內地寵物血庫灰色產業鏈的一環，他自己養的小貓被輸血後懷疑細菌感染去世，於是多方追查，結果揭發了這種不良操作。事件引發輿論譁然，廣州市動物診療業協會發佈倡議書，呼籲全市動物診所拒絕使用來歷不明的動物血掖；中國獸醫協會亦表示關注及建議設立行業標準；廣州市林業和園林局則稱，正在處理事件。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
專訪｜郭晉安《金式森林》與陳曉華「愛上」對方 因一對子女盡量避談戀情 相信緣份有上帝安排
最近由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，口碑收視皆越來越好，當中一對主角譜忘年戀，陳曉華更指自己真的愛上了安仔。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
雙11優惠2025︱lululemon官網早鳥優惠勁減67折起！$2XX搶到運動T恤、跑步必備緊身褲、爆紅Define外套都有減
雙11優惠快要開始！被譽為「瑜珈界Chanel」的lululemon亦即將加入戰團，如果大家擔心搶不到即將到來的雙11優惠產品，不妨先看看官網的WE MADE TOO MUCH專區，比其他人搶先一步掃走心水服飾！除了瑜伽裝備，亦有大量極具質感的裙裝、T恤、外套，全部都非常百搭，可以在聚會時穿，又可以日常當作休閒服穿，經典款式四季都適合，性價比超高，lululemon迷絕不可錯過！Yahoo Style HK ・ 4 小時前