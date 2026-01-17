金像影帝馬修麥康納希將聲音註冊商標力抗AI

【on.cc東網專訊】荷里活名人紅星被人工智能（AI）技術惡搞拍片近期相當流行，由於像真度極高因而成功欺騙不少網民。而有見及此，奧斯卡金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）即時行動，日前將自己肖像與聲線申請註冊商標來防止被AI平台利用作「二次創作」，成為首次有演員利用註冊商標的法律來保護自己以免被AI利用。

而據知他更將自己於1993年的成名作電影《Dazed and Confused》中的著名口頭蟬「alright, alright, alright」片段註冊專利權以免被AI惡搞。除了馬修是AI的受害者之外，之前已有不法之徒利用AI技術盜用荷里活女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）與天后Taylor Swift的聲線與肖像來製作AI片。據馬修律師向傳媒解釋指馬修雖然未有被AI技術惡搞出片，但他希望透過商標來保障自己。

廣告 廣告

不過，馬修麥康納希表明自己並非AI技術的反對者，他持有一家專注於AI語音建模的軟體公司股份已有數年。經他本人許可，該公司已製作出他的AI語音版本。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】