金像獎今屆不設「最佳亞洲華語電影」 上兩屆得主均為台灣電影 金像獎：無回應｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】香港電影金像獎今屆爆出在年度片目疑 DQ 至少 4 部合資格香港電影後，再被發現取消「最佳亞洲華語電影」獎項，意味包括中國內地、台灣、新加坡、馬來西亞等地的華語電影，今年均無緣亮相金像獎。香港電影金像獎就此回應查詢時僅稱「無回應」。

今屆不設「最佳亞洲華語電影」

香港電影金像獎創辦於1982年，是香港電影界的年度盛事，頒獎典禮一般會在每年四月舉行，過去多年均頒發19 個獎項，除了主要的台前幕後獎項鼓勵「香港電影」外，亦設「最佳亞洲華語電影」開放予亞洲地區出品、50% 以上對白為華語的電影角逐。

每屆大會公布的「年度香港正式公映電影片目」中，除載列合符資格的「香港電影」，亦會在文件附錄列出該年度合資格的「亞洲華語電影」，供金像獎選民投票。惟去年 12 月初，已有影評網「講鏟片」發現，今屆香港電影金像獎官方網站公佈的評選規則中，取消了「最佳亞洲華語電影」獎項。

據香港電影金像獎去年的規則，「亞洲華語電影」的參選條件包括：至少有一家亞洲註冊的出品公司或香港註冊的發行公司、至少 50% 的電影對白為華語。

2002 年起設亞洲電影相關獎項

翻查資料，金像獎自 2002 年設「最佳亞洲電影」，首屆得主為日本電影《千與千尋》，到 2012 年改為「最佳兩岸華語電影」，限於中國內地與台灣的華語電影，首屆得主為台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》。

「最佳亞洲華語電影」於2020年起設立，涵蓋新加坡、馬來西亞等地的華語電影，2024 年起該獎入圍名額由三個增至五個。上兩屆「最佳亞洲華語電影」得主均是台灣電影，分別為去年的《老狐狸》及 2024 年的《周處除三害》。

2025 年度曾於香港上畫的華語電影，包括來自中國內地的《哪吒之魔童鬧海》、《南京照相館》、《長安的荔枝》、來自台灣的《左撇子女孩》、《96分鐘》等。

4合資格片無緣參賽

香港電影金像獎今屆的年度片目，被發現有符合資格的香港電影《不赦之罪》、《送院途中》等「被消失」，未有出現在片目中，引起外界譁然。香港電影金像獎的選民和評審大多為業內人士，不接受公開提名，過去雖未有公開年度片目的產生方法，但有列出參賽資格、「香港電影」的定義。

曾指「不設退出機制」

2023 年紀錄片《給十九歲的我》爆出拍攝倫理爭議，出品人公開表示希望退選，香港電影金像獎協會回覆傳媒時表明，金像獎不設退出機制，「電影作品在香港正式公映且達到規定入圍門檻便會自動納入候選片單之中」。

今次多部電影「被消失」在片目中，據了解內部會議未有參與相關討論，去年10 月的內部年度公映電影參考名單仍包括《不赦之罪》、《送院途中》；香港電影金像獎副主席文雋 12 月25日在個人YouTube頻道回顧時，仍有數到《不赦之罪》、《送院途中》，惟該集節目目前已未能搜尋。

據了解，金像獎大會在今年 1 月 7 日被發現已修改內部的年度公映電影參考名單，《不赦之罪》等被抽走。同遭「被 DQ」的《今天應該很高興》昨（15 日）上畫，導演楊永光被問到時稱，「唔係好知道發生咩事」；資深電影人田啟文昨日在新城電台節目訪問回應時亦僅稱，仍在觀察事件，「唔希望呢一種不明朗嘅嘢不斷出現，咁係會令到人好多疑惑。」

