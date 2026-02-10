金像獎提名出爐｜《再見UFO》掃10項提名 《贖夢》陳法拉爭影后：感激香港觀眾沒有忘記我

《贖夢》劇照

44屆香港電影金像獎今日（2月10日）公布提名名單，當中由高先電影發行的四部作品合共榮獲21項提名，可喜可賀！《再見UFO》、《女孩》、《贖夢》及《女孩不平凡》成為本屆焦點。



《再見UFO》繼評論學會封最佳電影 再下一城橫掃金像獎10項提名

《再見UFO》劇照

《再見UFO》早前於香港電影評論學會大獎勇奪「最佳電影」，今次於第44屆香港電影金像獎再下一城，合共橫掃10項提名，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」，以及多項演技及技術獎項，氣勢如虹，成為本屆金像獎大熱之一。黃又南及影后衛詩雅分別入圍「最佳男配角」及「最佳女配角」，同樣備受關注。監製及編劇錢小蕙表示：「原來幻想真係會帶來希望！感謝同業嘅支持，《再見UFO》行至今日一點也不容易，感謝團隊及每一個跟我們說「加油」的觀眾，希望大家繼續入戲院支持《再見UFO》香港電影需要有觀眾才能繼續行下去。」



入圍「最佳男配角」的黃又南興奮表示：「好開心，好感恩。為我哋再見UFO的團隊喝采！！！多謝曬！希望大家去戲院支持《再見UFO》！」

《再見UFO》劇照

入圍「最佳女配角」 的衛詩雅：「因為當時我正身負宣讀今屆入圍名單的重任，緊張到完全反應不來。此刻我感到非常榮幸和鼓舞，多謝大家的肯定，也謝謝導演、監製、劇組和演員夥伴們，以及一路支持我的家人，公司，同事及朋友。再次能夠透過角色被觀眾看見，是我作為演員很大的鼓勵，未來我會繼續努力，把更多真誠的表演帶給大家。」

入圍「原創電影歌曲」《華富一號》主唱黃淑蔓：「由2015年第一次企喺金像獎舞台，當時我14歲，到2026年可以再次入圍最佳原創電影歌曲，好感恩，多謝再見UFO呢一套電影。感激呢個行業，同所有同我一齊完成音樂嘅夥伴，我哋金像獎見啦！」

《女孩》導演舒淇

舒淇《女孩》釜山奪獎後乘勢出擊 強勢攻佔三大創作獎

由舒淇執導的電影《女孩》於本屆金像獎中表現突出，舒淇同時入圍「最佳導演」、「新晉導演」及「最佳編劇」，作品亦獲提名「最佳攝影」。值得一提的是，舒淇早前已憑《女孩》勇奪釜山國際電影節「最佳導演獎」，國際影壇率先肯定其導演實力，今次回歸本地影壇競逐金像獎，備受矚目。

《女孩不平凡》黑馬鄧濤首演長片雙料入圍 陳蕾第二度入圍金像獎主題曲

《女孩不平凡》電影將於3月5日上映，演員鄧濤為本屆金像獎黑馬之一，首次參演長片，便同時入圍「最佳新演員」及「最佳女配角」兩項提名，成績亮眼。此外，電影主題曲《普通人》由人氣唱作歌手陳蕾包辦作曲、填詞及主唱，為作品增添情感層次，同時亦獲提名「最佳原創電影歌曲」，音樂表現同樣備受肯定。

《女孩不平凡》劇照

《贖夢》持續掀話題 陳法拉衝擊影后 張家輝獻聲主題曲引熱議

《贖夢》於本屆金像獎中榮獲4項提名，陳法拉角逐「最佳女主角」，成為影后熱門之一。

電影主題曲《永遠的失眠》由影帝張家輝親自獻聲，歌曲曝光後引起網民熱烈討論，有網民更笑言張家輝「不如順便爭埋最受歡迎男歌手」，話題度持續升溫。

陳法拉表示：「事隔十年再返香港拍攝港產片，得到提名非常感動，很感激香港的同行及觀眾沒有忘記我。亦很感謝導演張家輝及監製鍾珍給我這次機會，還有感謝整個團隊令我的角色能夠這麼立體及豐富。」