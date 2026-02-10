金像獎2026 提名出爐｜李佳芯Ali憑《金童》爭新演員 男主角張繼聰：好勵志

《第44屆香港電影金像獎》今日（10日）公布提名名單，當中電影《金童》榮獲3項提名，當中包括：

最佳男主角 張繼聰

最佳新演員 李佳芯

最佳動作設計 黃偉亮

即使再遇到第二次、第三次的「金童」，他都仍然會選同一條路。

男主角張繼聰於公布提名後回應：「好開心啊！頭先宣佈嗰一刻呢，其實內心都好激動，即係因為行到嚟呢一步，有咁樣嘅成績真係好唔容易。

咁喺我心裏面最感動嘅地方係，因為呢個係成個團隊好多人嘅嘅努力，即係唔係得我一個就可以做到，係好多人奮不顧身去成就呢件事，諗起入面幫我手嘅團隊，每一位兄弟姊妹呢個心就好感恩。

廣告 廣告

同埋，我都好開心積師傅（黃偉亮）同埋Ali (李佳芯）都有一齊提名，咁所以係非常之開心啊！

我覺得呢件事真係好勵志，即係由Day 1準備呢套戲、到拍攝、到籌備上映、上映嘅時候遇到所有嘢都係勵志片，咁我覺得證明係勵志片喺市場上係有市場；喺人生上其實都係仲有勵志片嘅事情會發生，所以都好開心，人係應該保持正面嘅諗法、保持希望、保持熱情咁樣，所以好多謝好多謝大家對我嘅支持，我係完全收到晒！」