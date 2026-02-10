黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
其後衛詩雅及呂爵安（Edan）上台宣讀18個獎項提名。《風林火山》獲得12項提名，成為最多提名的一部電影，其次是《尋秦記》有11項名，而《再見UFO》則有10項提名。衛詩雅宣布入圍影帝名單時，見到好朋友陳家樂獲提名，即感動落淚，事後仍未平伏心情。
對於今屆金像獎發生DQ事件，主席爾冬陞指：「不公開回應，若見諸相非相，則見如來。」
最佳女主角
許恩怡《無名指》
馬麗《水餃皇后》
章子怡《醬園弄·懸案》
陳法拉《贖夢》
廖子妤《像我這樣的愛情》
最佳男主角
張繼聰《金童》
古天樂《私家偵探》
梁家輝《捕風追影》
陳家樂《像我這樣的愛情》
古天樂《尋秦記》
最佳女配角
衛詩雅《再見UFO》
滕麗名《尋秦記》
鮑起靜《風林火山》
惠英紅《水餃皇后》
鄧濤《女孩不平凡》
最佳男配角
杜德偉《風林火山》
陳湛文《UFO離奇命案》
袁富華《水餃皇后》
黃又南《再見UFO》
林家熙《拼命三郎》
最佳電影
《世外》
《再見UFO》
《風林火山》
《尋秦記》
《醬園弄・懸案》
最佳導演
舒淇《女孩》
吳啓忠《世外》
梁栢堅《再見UFO》
李子俊、周汶儒《私家偵探》
陳可辛、韓帥《醬園弄‧懸案》
新晉導演
舒淇《女孩》
吳啟忠《世外》
龔兆平《他年她日》
麥浚龍《風林火山》
郭家禧、李振傑《UFO 離奇命案》
最佳新演員
鄧濤《女孩不平凡》
李佳芯《金童》
李哲坤《捕風追影》
周祗月《逆轉上半場》
蘇子茵《給愛麗絲》
黎智英案判刑｜黎最遲 2046 年 5 月服刑完畢 98 歲出獄 陳沛敏料 2028 年刑滿｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控 2 項「串謀勾結外國勢力」，以及 1 項「串謀發布煽動刊物」罪成，今早（2 月 9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁，為《國安法》2020 年生效以來判處的最高刑罰。其餘 8 名被告則被控 1 項「串謀勾結外國勢力」罪成，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等，《蘋果日報》3 間相關公司各被判罰款 3,004,500 元。黎智英目前正就「科技園公司欺詐案」服刑，法官今早下令黎智英 20 年刑期當中的 18 年，與欺詐案分期執行，換言之黎智英在服畢欺詐案刑期後，須繼續就今次串謀勾結案件服刑 18 年。經統計，黎智英最遲要到 2046 年 5 月才會服畢刑期，屆時黎已屆 98 歲半。
袁詠儀張智霖結婚25周年 晒舊照獲歌頌神仙愛情
【on.cc東網專訊】藝人袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）由拍拖到如今攜手度過了接近30個寒暑，始終恩愛如昔，堪稱圈中模範夫妻。靚靚更花盡心思，將兩人多年來的合照及相關點滴點製作成一條約4分鐘的視頻，上載到社交平台紀念兩人踏入銀婚。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
100年期債券｜Google母企擬發罕見百年債 《沽注一擲》原型：對上一個係Motorola 97年發百年債後跌落神壇
科企巨頭爭相拓展AI拓圖，Google母企Alphabet宣佈，已安排投行推動一筆罕見的「100年期債券（百年債）」發行，標誌着大型科企爲在今年加速投入AI而掀起的借債潮進一步升級。消息一出，電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型、對沖基金經理Michael Burry隨即在准交平台警告，對上一間發百年債的是昔日手機霸主Motorola，97年發債後跌落神壇。
連加特後首人 森馬維出「鎚」反彈
【Now Sports】曼聯英超4連勝，但周二的對手韋斯咸近期一樣反彈，當中翼鋒森馬維成為繼5年前的連加特後，首位連續5仗建功的鎚仔幫球員。2020/21年球季，曼聯曾將連加特借去韋斯咸，結果大爆發，試過從21年3月起在連續5場英超「士哥」，合共入6球；如今，森馬維（Crysencio Summerville）也帶來類近的演出，從上月英足盃淘汰昆士柏流浪起，各項賽事連續5場各取1球進帳。韋斯咸在這5仗獲得4勝，唯一敗仗是對車路士，而且非常可惜，在上半場領先兩球下，遭對方換邊後絕地反擊，但本來深陷降班區的鎚仔幫，因4場英超錄得3勝搶回9分下，暫時只落後尾4的諾定咸森林3分，護級自然未絕望，鬥心也不會比要爭前4的曼聯低。領隊紐奴最近將陣式變為傳統的4-4-2，收到奇效，亦闡述森馬維在這套陣容中的重要性：「他踢得出色，但這不僅體現在他的入球和助攻，還關乎他在場上的跑位，以及無球在腳下如何幫助球隊防守，各方面的貢獻都令人讚嘆。」除了森馬維，隊內頭號球星查洛保雲、1月加盟的阿根廷前鋒卡斯迪恩奴斯以及葡萄牙中場馬迪奧斯費蘭迪斯，都在進攻上帶來良好配合，促使韋斯咸有所起色；特別是馬迪奧斯費蘭迪斯，傳
李家超：巴拿馬裁決已損害當地營商信心 將盡早敲定宏福苑長遠住宿方案｜Yahoo
巴拿馬最高法院在上月底裁定，長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）和巴拿馬政府簽署續約經營兩個巴拿馬港口違憲。行政長官李家超今早（10 日）出席行政會議前，被問到會否約見本港商界，呼籲他們要謹慎投資，李家超回應指，相信今次事件已經損害投資者對巴拿馬當地的營商環境信心，會審視現在和未來在當地的投資，希望巴拿馬當局認真保障合法精神，認真保障企業的合法利益。