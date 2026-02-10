金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來

第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。

其後衛詩雅及呂爵安（Edan）上台宣讀18個獎項提名。《風林火山》獲得12項提名，成為最多提名的一部電影，其次是《尋秦記》有11項名，而《再見UFO》則有10項提名。衛詩雅宣布入圍影帝名單時，見到好朋友陳家樂獲提名，即感動落淚，事後仍未平伏心情。

對於今屆金像獎發生DQ事件，主席爾冬陞指：「不公開回應，若見諸相非相，則見如來。」

最佳女主角

許恩怡《無名指》

馬麗《水餃皇后》

章子怡《醬園弄·懸案》

陳法拉《贖夢》

廖子妤《像我這樣的愛情》

最佳男主角

張繼聰《金童》

古天樂《私家偵探》

梁家輝《捕風追影》

陳家樂《像我這樣的愛情》

古天樂《尋秦記》

最佳女配角

衛詩雅《再見UFO》

滕麗名《尋秦記》

鮑起靜《風林火山》

惠英紅《水餃皇后》

鄧濤《女孩不平凡》

最佳男配角

杜德偉《風林火山》

陳湛文《UFO離奇命案》

袁富華《水餃皇后》

黃又南《再見UFO》

林家熙《拼命三郎》

最佳電影

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄・懸案》

最佳導演

舒淇《女孩》

吳啓忠《世外》

梁栢堅《再見UFO》

李子俊、周汶儒《私家偵探》

陳可辛、韓帥《醬園弄‧懸案》

新晉導演

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

龔兆平《他年她日》

麥浚龍《風林火山》

郭家禧、李振傑《UFO 離奇命案》

最佳新演員

鄧濤《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

李哲坤《捕風追影》

周祗月《逆轉上半場》

蘇子茵《給愛麗絲》