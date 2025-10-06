中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
金價上升刺激本地零售 珠寶業界：促本地客消費改善生意(梁柏晞報道)
【Now新聞台】國慶黃金周，刺激零售市道。有珠寶業界人士指，金價持續上升趨勢促使本地顧客消費，令業界生意有改善。
因美國政府持續停擺，刺激避險需求，金價繼續上揚，每安士突破3900美元，金價上升影響本港零售表現。
有珠寶業界在本台節目《時事全方位》指，本地顧客因金價趨勢購物，令今年黃金周銷售額上升百分之25。
珠寶店港澳台區區域總經理李敏姬：「金價自9月起有非常急速攀升，升穿很多顧客觀望金價時的心理關口，今年又是婚嫁好年，我們很多本地顧客本身想等一會，未需要可能(金價)回落才買，但這麼急的升勢，促使很多人在假期出來買婚嫁產品。」
但她指旅客因退稅等原因，消費力度未如以往，希望政府增加旅客免稅額，吸引他們消費。
有商場代表指黃金周期間，商戶生意額都有增長，珠寶、衣履等租戶有約一成增幅。
新地代理租務部(推廣)助理總經理馮穎欣：「情況與想像差不多，我們整體都認為人流按年會有10%升幅，主要是外遊情況比我們預期少。香港人其實留了在港過節或慶祝，旅客量按年也增加，其實對商場人流氣氛有很好的帶動。」
馮穎欣又指，商戶都有把握機遇在黃金周期間推出不同產品，例如聯乘款式，吸引訪客消費。
