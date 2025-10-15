「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
金價持續高企 兩男子典當假金鏈被捕 涉14萬元
兩名男子於7月至9月到當舖典當假金鏈。警方根據線報及深入調查後，於13至14日一連兩日展開執法行動，於觀塘及長沙灣區拘捕兩名分別27及54歲本地男子，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」。
警方留意到有不法分子試圖以高仿真度的金器於不同當鋪進行典當。黃大仙警區重案組第二隊偵緝督察岑思朗表示，經過調查鎖定兩名目標男子，他們於7月至9月期間，曾6次將仿真度高的金器分別於九龍及新界區不同的當鋪進行典當，其中3次成功，涉及款項14萬元。
岑思朗補充，涉案的金頸鏈是經過人手加工，其扣位使用真金製作，但其餘部份只有一層薄金包裹着普通金屬。
其中一名被捕男子現正被扣留調查，另一名被捕男子則獲准保釋候查，須於十月下旬向警方報到。
由於最近黃金價格在全球持續上升，警方認為黃金價格上升成為不法分子犯案的誘因。黃大仙警區刑事調查第五隊督察温朗晴提醒，從事金器交易的人士在取得金器時應多加注意，盡可能在金器的多個部位進行充分測試，以排除交易假貨的可能性，避免金錢損失。
警方重申「以欺騙手段取得財產罪」乃嚴重罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪行條例》第17條，任何人以欺騙手段（不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因）而不誠實地取得屬於另一人的財產或意圖永久地剝奪另一人的財產，即屬犯罪，一經定罪可判監禁10年。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/金價持續高企-兩男子典當假金鏈被捕-涉14萬元/608719?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
