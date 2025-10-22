不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
金價連挫兩日 亞股走勢分歧
（法新社香港22日電） 金價與銀價今天連續第二天重挫，使得這波貴金屬漲勢戛然而止。在美國總統川普表示，原定與中國國家主席習近平的會晤有可能不會舉行，亞股今天走勢分歧。
自今年初以來，金價屢創新高，漲幅超過6成，觀察人士認為，金價有望很快突破每盎司5000美元。這波漲勢主因包括美元疲弱、利率可能下調、債券殖利率下滑，以及各國央行持續買進等因素。
由於全球經濟前景不明，金價的避險屬性受到青睞，加上市場擔心錯過這波漲勢，也推動買盤湧入。
不過，這波買氣在昨天出現逆轉，一度重挫近6%，亞洲今天早盤續跌，主因是獲利了結、美中關係有望和緩，以及美元轉強所致。
金價賣壓也反映在股市，亞洲多數股市在過去兩天強勁上漲後回檔。
市場原本因北京與華盛頓關係回暖，以及降息預期帶動股市再度走高，不過川普的談話引發市場關注。
川普昨天表示，他預計下週在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，將與習近平達成「良好的」貿易協議，稱「我認為我們將有一次非常成功的會晤，當然有很多人都在等待這次會議」。
不過他又說：「也有可能不會發生。有時可能會有人說，『我不想會面，氣氛太僵了』，但其實氣氛並沒那麼僵。」
香港與上海股市同步下跌，澳洲雪梨、紐西蘭威靈頓、台北也收黑，但首爾股市收高。
東京股市收盤持平，早盤雖因日本政治動盪結束帶動漲勢，但隨獲利了結賣壓出現，早盤漲幅回吐。（編譯：陳政一）
其他人也在看
國際｜美國與澳洲簽署關鍵礦產與稀土協議
美國總統特朗普與到訪的澳洲總理阿爾巴內塞，簽署關鍵礦產與稀土協議，增加美國獲取戰略資源的穩定性。 阿爾巴內塞表示，作為新協議的一部分，美國與澳洲在未來六個月內，將為關鍵項目投入數以十億計美元。有關項目分為三類，一類是美國與澳洲聯合投資，一類是澳洲獨資，一類就是美國、澳洲與日本的聯合項目，阿爾巴內塞指這樣符合澳洲的長遠計劃。阿爾巴內塞邀請特朗普訪問澳洲，又說雙方可協調時間安排一場高爾夫球賽。 特朗普說之前訪問過澳洲，希望再訪當地。他又提到由美國、澳洲與英國組成的三邊安全伙伴關係機制，指出相關協議目前正全速推進，只需要進行一些微細的澄清。Fortune Insight ・ 1 天前
澳國庫部長稱澳大利亞有能力在與川普政府合作的同時穩定澳中關係
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
俄羅斯官員：仍在為普丁川普峰會做準備
（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯今天表示，儘管美國總統川普宣布已擱置與俄國總統普丁召開峰會的計畫，俄方仍在為這場峰會做準備。被問及川普的評論時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「沒人希望浪費時間，無論是川普總統還是普丁總統。」法新社 ・ 11 小時前
海洋公園全年蝕2.75億 水上樂園「未止血」 大熊貓帶挈收入訪客多一成
海洋公園今日向立法會提交截至今年6月底的2024/25年度業績，受惠於整體訪港旅客人次持續上升及大熊貓熱潮，海洋公園連同水上樂園入場人次和收入連續4年上升，總收入按年增長9%至約12.88億元，總入場人次由314萬上升至346萬，按年增加10%，計及政府本年度向公園提供2.8億元的保育及教育補助，年度錄得經營盈餘(EBam730 ・ 17 小時前
中國佈局數十年雄霸稀土供應 特朗普終於要「硬起來」？
中國管制稀土出口後，一時間歐美驚覺到中國幾乎壟斷了供應，開始研究再度增加開採稀土資源，法國在西南部建精煉廠的項目料隨即上馬，美國總統特朗普亦拍板85億美元的稀土協議，宣布與澳洲合作開發 ，揚言一年後稀土就會「多到不知道怎麼用」。之不過，中國的稀土優勢亦非一蹴而就，起初是由已故國家領導人鄧小平南巡時一錘定音，定調「中國要有稀土」，逐步整頓產業鏈，佈局數十年才發展起來，未知特朗普在卸任前，能否「硬起來」擺脫對中國倚賴？Yahoo財經 ・ 1 天前
菲發現疑似中國火箭殘骸 退將遭煽動似華手法
【on.cc東網專訊】菲律賓海軍周日（19日）在西南部海域發現疑似中國火箭殘骸，強調將堅定保護海事安全與捍衞國家主權。菲軍周二（21日）另透露，有不明人士和團體利用假消息分化該國武裝部隊和退將，稱手法與中國的假消息行動一樣。on.cc 東網 ・ 18 小時前
入場人次及收入連續第4年增長 海洋公園錄4240萬經營盈餘
【on.cc東網專訊】海洋公園公司今日(22日)公布2024年7月1日至2025年6月30日財政年度業績。受惠於整體訪港旅客人次持續上升及大熊貓熱潮，公園連續第4年錄得入場人次及收入增長。總收入按年增加9%(1億710萬元)至12億8,810萬元。計及政府202on.cc 東網 ・ 18 小時前
時事全方位重點提要｜10月23日
【Now新聞台】海洋公園入場人數和收入連續4年上升，但虧損擴大至超過2.7億元。如何延續大熊貓熱潮的經濟效益？水上樂園如何轉虧為盈？ 周四的時事全方位，請來海洋公園主席分享。題目：海洋公園虧損擴大熱線電話：1833298#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
大熊貓熱潮加持 海洋公園虧損仍擴至逾2.7億元 姚柏良：檢視水上樂園營運 推熊貓研學增收入(李馨萍報道)
【Now新聞台】海洋公園公布2024至25年度業績，入場人次和收入連續四年上升，但水上樂園持續虧蝕，加上減值回撥減少，上年度整體虧損擴大至超過2.7億元。 隨著訪港旅客人次上升及在大熊貓熱潮帶動下，海洋公園都越來越熱鬧。上年度海洋公園及水上樂園的整體訪客達346萬人次，按年升1成，其中來自美國、澳洲和印度的訪客人數升幅最高。首對大熊貓龍鳳胎出生，加上中央政府送贈的安安和可可，園方推出大量大熊貓商品，帶動商品銷售收入增長兩成，至約1.7億元，園內消費亦按年增長三成半。在大熊貓的「加持」下，海洋公園總收入上升9%，至逾12.8億元，加上政府提供的2.8億元補助，經營盈餘大幅增長近6000萬元，至4240萬元，不過園方仍錄得虧蝕，在計及折舊及減值回撥較上年度大幅減少下，整體虧損擴大至2.7億元。仔細比較下，海洋公園的經營盈餘上升至逾1.9億元，但水上樂園就虧損約1.4億元。海洋公園指，水上樂園表現持續未如理想，會檢視現時營運模式，研究長遠發展方向。有立法會議員認為，園方可推出更多與大熊貓有關的沉浸式體驗，增加公園收入，以減輕水上樂園虧損的影響。立法會議員(旅遊界)姚柏良：「水上樂園都是在拖後now.com 新聞 ・ 11 小時前
白俄和喬治亞記者獲沙卡洛夫獎 兩人對抗不公入獄
（法新社史特拉斯堡22日電） 歐洲議會今天宣布，表彰對人權和思想自由做出貢獻的「沙卡洛夫獎」要頒給入獄的喬治亞記者阿馬格洛別利與波蘭裔白俄羅斯記者波佐布特，並稱他們是「爭取自由」象徵。設立於1988年的沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）以蘇聯異議人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）命名，每年頒給個人或組織，表彰為人權或民主所做的貢獻，今年預計12月16日舉行頒獎典禮。法新社 ・ 7 小時前
《商品》金價曾挫逾6% 逾十年最大單日跌幅
投資者周二先行獲利，金價單日一度跌超過6%，創下2013年以來最大單日跌幅，現貨金價日內最低見過4,082美元。現貨黃金最新跌220.9美元或5.1%至每安士4,138.5美元。12月期金跌220.9美元或5.1%至每安士4,138.5美元。 貴金屬價格隨金價同樣下跌，12月期銀價格跌6.3%至每安士48.2美元。12月期銅價格跌1.7%至每磅4.95美元。1月期鉑金價格跌6.9%至每安士1,538美元。12月期鈀金價格跌6.9%至每安士1,431美元。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
古特瑞斯：升溫逾1.5度已「不可避免」
（法新社日內瓦22日電） 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，現在已經很明顯，將氣溫升幅控制在高出工業化前水準攝氏1.5度以內的努力，短期內將會失敗。他在日內瓦聯合國世界氣象組織（WMO）的天氣與氣候機構表示：「有一件事已經很清楚：在未來幾年內，我們無法將全球暖化限制在1.5度以下。」法新社 ・ 7 小時前
內地流感季或提前南方活動上升 毒株類型有變
【on.cc東網專訊】內媒周一（20日）報道，中國疾控中心監測顯示，目前南方省份流感活動上升。受多方面因素影響，今年國內流感流行季可能提前到來，流行毒株也與去年不同，專家提醒要加以重視。on.cc 東網 ・ 1 天前
開學至今錄12宗兒童流感嚴重個案 盧寵茂：疫苗早打不會遲
【Now新聞台】本港處於夏季流感高峰期，開學至今錄得12宗兒童流感嚴重個案，當中包括1人死亡。醫務衞生局局長盧寵茂指，今年夏季流感期延遲開始，可能會延續至與冬季流感期重疊，呼籲家長盡快帶小朋友接種流感疫苗。 醫務衞生局局長盧寵茂：「特別是較小的小朋友，6個月以上的接種率仍然相對偏低，希望所有家長盡快帶這些小朋友打流感疫苗。記住早打不會遲，10月就最合時，希望大家盡快去接種。」#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
債王葛洛斯：黃金已變迷因資產 想買入要再等等
昔日有「債券天王」之稱的傳奇債券投資人葛洛斯（Bill Gross）表示，當前黃金已由傳統避險轉為「動能或迷因」型資產，警告投資人稍作等待再買黃金 在全球央行因「政策不確定性」大量購入，以及貿易爭端、軍事衝突等地緣政治擔憂的共同推動下，現貨黃金價格今年屢刷新歷史高價。鉅亨網 ・ 16 小時前
雷霆1分力克火箭 亞歷山大關鍵進球追平比數
（法新洛杉磯21日電） 奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大今天拿下35分，率隊在2次延長中以125比124驚險戰勝休斯頓火箭拿下開幕戰，也開啟NBA總冠軍衛冕之旅。這場比賽相當激烈，領先優勢交替多達22次，第2次延長中，亞歷山大巧妙製造杜蘭特決定性犯規，最終憑藉兩次罰球鎖定勝局。法新社 ・ 16 小時前
【杜蘭說AI】機器人會做家務了？
大家最近刷到Figure 03的視頻沒？那畫面看得真讓人心動，全身軟乎乎的織物外殼，不是之前那種冷冰冰的金屬，收拾餐桌時拿碗碟輕手輕腳，洗好的衣服自己扔進洗衣機，最絕的是沒電了自己會找充電底座，腳底一貼就開始無線充電，簡直就是理想家務機器人的模樣。 但就像很多人說的那樣，這機器人看著厲害，但現在都沒公開展示過，我們看到的基本都是官方自己發出來的視頻。 反觀我們國內，宇樹的人形機器人早就不是“視頻選手”了。 春晚舞台上它跟著跳舞，拳擊賽上可以互相對打，前幾個月北京的世界人形機器人運動會，更是直接拿了百米障礙賽冠軍，30多秒就跑完了。 而且普通人也真的能摸到、甚至買到。 實驗室、大街上都能看到它的身影。 現在宇樹G1售價9.9萬，不是那種動輒幾十萬的實驗室產品，所以在人形機器人這條賽道上，我們其實一點都不差。 美國那邊擅長搞前沿概念，而我們強在落地量產。 畢竟從電機到骨架，我們擁有整個完整的產業鏈，不用依賴別人供貨。 不過話說回來，Figure 03也不是沒真東西，它那個叫Helix的“大腦”，確實是現在很多機器人比不了的。 你可以把它理解成“慢思考+快執行”的組合：系統1就是“手腳麻利的執行者”，200Hz的速度飛快調整動作，抓東西時不會晃，連一沓撲克牌都能抽出最上面一張，這精度，靠的是指尖上能感知3克壓力的傳感器。 而系統2就像機器人的“參謀”，慢慢分析自然語言指令，比如你說“拿起沙漠里的東西”，它能先認出那是玩具仙人掌，規劃好怎麽拿。 而這恰恰是現在人形機器人的關鍵差距：我們的宇樹把“小腦”練得特別棒，南科大團隊的G1，你推它、踢它，5秒內都能站起來，平衡算法做得相當可以。 但要說“自主決策”，比如你讓它“收拾廚房”，要它自己判斷先洗碗還是先擦桌，這部分確實還在追趕中。 而機器人的“大腦”好不好使，就得看算法和芯片了。 而說到芯片，最近我們這邊又有一系列大動作：又是稀土管制，又是對高通發起反壟斷調查，還有華為、新凱來開發布會等等，這些其實都在透露一個信號，那就是我們的芯片，可能真的就要有突破了。 而芯片一旦突破，讓宇樹機器人“自主做家務”的問題可能就能解決了，畢竟平衡、搬運這些“體力活”已經練得差不多了，就差個能靈活決策的“大腦”。 再結合現成的量產能力，說不定真能比國外先實現“機器人幫你洗碗拖地”的日子。現代電視 ・ 12 小時前
特朗普料與習近平會晤將成功 惟會談未必成行
美國總統特朗普周二表示，即將與中國國家主席習近平舉行的會晤將在貿易問題上達成「良好協議」，但同時承認，備受期待的會談可能不會舉行。 特朗普稱，和習近平關係很好，期待能與他達成良好協議。他預計此次會談將非常成功，但也承認會談仍有可能無法實現。中美元首預計將於本月稍後，在韓國舉行的亞太經合組織(APEC)峰會期間會面。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
開學至今587間學校現流感 當局冀盡快安排學生接種疫苗
【on.cc東網專訊】政府指至今已有587間學校出現流感，希望更多學校盡快安排學生進行的要接種討好家長亦應盡快接種。on.cc 東網 ・ 18 小時前
兩歲女童感染流感 併發嚴重肺炎
【Now新聞台】連續兩日錄得兒童感染流感嚴重個案，一名兩歲女童感染流感，併發嚴重肺炎。 衞生防護中心稱，該名女童有長期病患，本月10日發燒、咳嗽和氣促，16日到瑪嘉烈醫院求醫，需要留院，目前情況危殆；臨床診斷為甲型流感，併發嚴重肺炎，女童沒有接種今季流感疫苗。開學至今錄得12宗兒童流感嚴重個案，當中包括一人死亡，另有587宗學校爆發個案，中心呼籲學童接種疫苗。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前