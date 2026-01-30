獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
金價飆漲衝擊傳統習慣 越南民眾直呼不可承受之重
（法新社河內29日電） 在越南首都河內郊區新落成的3層樓住宅內，湯達貞（Trinh Tat Thang）懷著越來越沉重的心情，關注著不斷攀升的國際金價。
越南人長期以來有藏富於金的傳統，且慣於向親戚借黃金來蓋房子，而不是向銀行借現金。
但這筆債務必須以黃金歸還。
湯達貞的家人在2022年借給他4條閃亮的一兩金條，越南一兩約等於1.2盎司。
當時這些金條在當地市價約1萬美元。但之後金價幾乎翻3倍，如今他所欠的黃金價值已超過2.9萬美元。
現年44歲、從事藥品行銷且每月收入不到700美元的湯達貞說：「我真不知道什麼時候、要怎麼還清這筆債，這種瘋狂的高金價讓我擔心得要命。」
金價在25日首度飆破每盎司5000美元，這波金價飆漲讓千千萬萬持有印記金條和金戒指的越南人意外獲利，這些金飾在當地也象徵著幸運。
但高金價同時引發投機熱潮，使傳統的結婚禮金讓許多人負擔不起，更幾乎使以往流行的非正式黃金抵押制度消失殆盡。
湯說：「現在這個國家大概沒幾個人還會去借黃金了，我雖然有了好房子，但背了這麼大一筆債，真的不值。」
儘管近年房地產與加密貨幣投資熱絡，許多越南家庭仍認為實體黃金是最安全的資產配置。金條、戒指和金項鍊可以作為嫁妝或遺產傳給下一代，也能抵禦通膨。
根據政府稽核部門統計，越南民間囤積家中的黃金約400公噸。
