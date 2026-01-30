金價高企轉買銀？ 上環金行凌晨排長隊 數百銀條一小時售罄 深圳商人：白銀銷量升十倍｜Yahoo

2026年1月28日，香港一間金行內人頭湧湧（Getty Images）

【Yahoo 新聞報道】黃金價格觸及歷史高位，不少市民轉買白銀作為替代投資選項。上環有金行為應付需求增加供應，惟數百條銀條仍在短短一小時內被顧客搶購一空。有在深圳經營珠寶生意的商人指，本月的白銀銷量比去年 11 月高出 10 倍，認為市場反應與美歐關係升溫有關。

金行凌晨 5 時大排長龍

隨著金價飆升至每盎司 5,588 美元（約 43,600 元）新高，白銀亦曾一度升至 119 美元（約 929 元）。上環的利昌金行近日大排長龍，65 歲退休人士 Ken 指，凌晨 5 時已到場排隊，最終成功購入 5 條銀條，他指黃金「太貴了」，轉為買銀作為投資避險資產。他指，受美國總統特朗普反覆無常的政策影響，令不少投資者有機會從貴金屬買賣中獲利。

商人：白銀銷量較去年升10倍

全球局勢因美國政策引發不安，投資者紛紛尋找避險場所，帶動金價上漲，白銀同樣創下價格新高，今年以來已上升逾 60%，去年更累計升幅超過 140%。

在深圳經營珠寶生意的陳先生表示，其公司本月的白銀銷量比去年 11 月高出 10 倍，公司有近 20 名員工，目前已減少黃金首飾庫存，加大白銀訂單，他認為貴金屬價格上升，與歐美市場及特朗普的政策息息相關。

星展銀行經濟分析家 Samuel Tse 指，地緣政治緊張局勢及通脹上升驅使貴金屬投資激增，各國央行正將其投資組合多元化轉向黃金，零售及機構投資者亦在增加貴金屬的資產配置。

