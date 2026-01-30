獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
金價高企轉買銀？ 上環金行凌晨排長隊 數百銀條一小時售罄 深圳商人：白銀銷量升十倍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】黃金價格觸及歷史高位，不少市民轉買白銀作為替代投資選項。上環有金行為應付需求增加供應，惟數百條銀條仍在短短一小時內被顧客搶購一空。有在深圳經營珠寶生意的商人指，本月的白銀銷量比去年 11 月高出 10 倍，認為市場反應與美歐關係升溫有關。
金行凌晨 5 時大排長龍
隨著金價飆升至每盎司 5,588 美元（約 43,600 元）新高，白銀亦曾一度升至 119 美元（約 929 元）。上環的利昌金行近日大排長龍，65 歲退休人士 Ken 指，凌晨 5 時已到場排隊，最終成功購入 5 條銀條，他指黃金「太貴了」，轉為買銀作為投資避險資產。他指，受美國總統特朗普反覆無常的政策影響，令不少投資者有機會從貴金屬買賣中獲利。
商人：白銀銷量較去年升10倍
全球局勢因美國政策引發不安，投資者紛紛尋找避險場所，帶動金價上漲，白銀同樣創下價格新高，今年以來已上升逾 60%，去年更累計升幅超過 140%。
在深圳經營珠寶生意的陳先生表示，其公司本月的白銀銷量比去年 11 月高出 10 倍，公司有近 20 名員工，目前已減少黃金首飾庫存，加大白銀訂單，他認為貴金屬價格上升，與歐美市場及特朗普的政策息息相關。
星展銀行經濟分析家 Samuel Tse 指，地緣政治緊張局勢及通脹上升驅使貴金屬投資激增，各國央行正將其投資組合多元化轉向黃金，零售及機構投資者亦在增加貴金屬的資產配置。
來源：法新社
其他人也在看
日元命運剩自己扛！美國表態絕不干預 貶值壓力爆表
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於周三 (28 日) 明確重申，美國政府奉行「強勢美元政策」，並強調華府目前並未採取、也無意採取任何行動干預匯市。此番言論直接駁斥了美日可能聯合「匯率檢查」的傳言，凸顯出美日兩國在貨幣政策上的顯著分歧，受此消息衝擊，日元匯率大幅下跌。鉅亨網 ・ 1 天前
加密貨幣市場慘遭血洗 比特幣跌破8.3萬美元 驚見死亡交叉
加密貨幣市場周四 (29 日) 遭遇劇烈動盪，受科技股崩跌與技術面惡化的雙重打擊，比特幣帶動整體市場大幅下挫。比特幣價格在亞市午盤已跌破 8.3 萬美元大關，觸及自 2025 年 4 月以來最低。鉅亨網 ・ 2 小時前
黑石集團據悉就成為新世界發展最大股東進行深入談判
【彭博】— 據知情人士透露，黑石集團正就成為新世界發展最大單一股東進行深入談判。若交易成行，這將意味著香港最富裕家族之一將放棄對此項重要資產的控制權。Bloomberg ・ 21 小時前
美元崩潰中？全球資本流向重塑 這些資產正悄悄地暴漲
全球匯市正經歷歷史性重構，美元突破週期調整範疇，踏入結構性弱勢通道。歷史經驗顯示，長期貨幣疲軟往往反映深層制度變革，而當前演算法交易與機構部位集中化更放大這一趨勢。 專家指出，一旦美元跌破關鍵技術支撐位，資金外流慣性將觸發「突破 - 跟風 - 再突破」的加速下跌循環。交易者必須鉅亨網 ・ 1 天前
恒生黃金ETF今上市 為全港首隻可於銀行兌換實物黃金的ETF
恒生投資管理推出的「恒生黃金 ETF 」(3170.HK)今日在港交所(0388.HK)上市。此 ETF 為全港首隻可於銀行兌換實物黃金的 ETF，同時入場門檻低。未來，恒生投資亦會考慮為此 ETF 增加代幣化非上市類別基金單位選擇，旨在滿足各類型投資者的需要，協助其捕捉黃金市場的增長潛力。infocast ・ 1 天前
美元遭遇「雙殺」風暴！美媒：全球資金大遷徙 新興市場與大宗商品雙雙迎來紅利
今年開年以來，國際金融市場經歷劇烈震盪，美元指數單週暴跌，創去年 4 月以來最差表現，全球資金以前所未有速度撤離美國資產，湧向新興市場與貴金屬。鉅亨網 ・ 1 天前
中國據悉收緊跨境投資計畫 或抑制資金流入美國市場
據知情人士透露，中國收緊了一個跨境投資計畫，對境外基金吸納中國內地客戶資金後的投資目的地作出限制，此舉可能會抑制資金流入美國等熱門市場。Bloomberg ・ 1 天前
去年全球央行買金量下跌兩成 分析料今年進一步下跌
世界黃金協會數據顯示，雖然去年黃金投資需求急增84%至2,175.3噸，但全球央行的黃金購買量卻下跌21%至863.3噸。分析認為，金價高昂及現有持倉價值膨脹，抑制了央行進一步增持的需求，亦反映對沖基金及私人投資者成為推高金價的關鍵因素。AASTOCKS ・ 23 小時前
美股日誌｜微軟挫一成累大市 金價單日波幅近9%
美股三大指數走勢各異，微軟重挫拖累標普500指數和納斯達克指數下跌，道瓊斯指數升不足100點。大市低開後跌幅擴大，午後逐漸收復失地。金價波動，紐約期金在電子交易時段突破5,600美元水平，在早市卻急跌至5,200美元以下，高低波幅近9%。Yahoo財經 ・ 9 小時前
財政預算案前瞻｜業界倡印花稅放寬門檻至600萬｜ 買600萬樓可慳10幾萬稅？｜投資者會否借勢捲土重來？
2026年《財政預算案》諮詢工作正進行得如火如荼，各界焦點均落在政府如何運用財政政策刺激經濟。業界再度將寬減印花稅的建議搬上枱面 — 身兼恒基兆業執行董事的地產及建造界立法會議員黃浩明提出一項市場關注的建議，倡議將徵收100元從價印花稅的物業價格上限，由現行的400萬元調升至600萬元。28Hse.com ・ 1 天前
短炒波士｜港股宜先觀望 金價勿高追｜Ringo
港股連升5個交易日，再次挑戰27,200點的本月高位。投資者應觀察恒指短指能否企穩27,200點，一旦確認，則可望進一步挑戰27,400點至27,600點。BossMind ・ 1 天前
立足股壇｜港股可待回調再吸納 或先行獲利｜JK爸爸（陳立展）
恒指周四曾突破兩萬八，連升7個交易日。從現時資金盤路來看，28,500點或是短期阻力，投資者無須急於加倉，可待...BossMind ・ 19 小時前
現貨黃金曾逼近5,600美元 現貨白銀破頂
現貨黃金及白銀再度破頂，現貨黃金最新報每盎司5,520美元，升1.9%，早前曾升至5,595.41美元新高。現貨白銀最新報118.12元，升1.1%，高位見119.43美元新高。AASTOCKS ・ 1 天前
曾淵滄專欄│恒指要破5年高 全看科技股（曾淵滄）
去年第四季度，仍然有不少板塊並沒有面對調整，依舊在上升，這些股在今年開局，仍然上升，越升越有，升到許多散戶都不敢追，更多散戶決定沽出食糊，散戶沽貨，貨源盡落大戶之手，升勢也就加快，升到你不信。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
印尼股災 印尼交易所行政總裁辭職
國際指數編制機構MSCI警告印尼股市過度集中問題，或將其評級下調，當地股市周三及周四連續兩日急挫並觸發停市機制。印尼交易所公布為履行對近期市場狀況問責承諾，行政總裁拉赫曼(Iman Rachman)已於今日遞交辭呈。印尼股市現反彈1.2%。印尼交易所管理層將確保所有後續流程均按照適用的企業治理架構和現行法規執行，以維護資本市場穩定和持續性。拉赫曼對傳媒稱:「希望是次決定對資本市場來說是最好，而辭職可以改善印尼市場。」。此外，在任命新行政總裁前將任命一名臨時官員處理。印尼股市周三及周四分別曾瀉8.8%及9.1%，周三收市挫7.3%創9個月最大跌幅，周四收市則跌1.1%，兩日市值共蒸發約800億美元。至於印尼盾兌一美元曾創新低，報16985。截至本周四，環球基金累計淨拋售約7.39億美元印尼股票，預期本周將創去年4月中以來最大單周走資。 (WL)infocast ・ 2 小時前
洩漏報稅資料 川普告美國稅局求償100億美元
（法新社華盛頓30日電） 美國總統川普今天對美國國稅局（IRS）提起訴訟，針對據稱報稅表遭外洩事件求償100億美元（約新台幣3166億元），聲稱這對他的事業造成損害。紐時報導，川普曾就對他不當處理機密文件與企圖推翻2020年選舉結果而發起的調查，向美國司法部求償2億3000萬美元。法新社 ・ 1 小時前
恒生黃金ETF(03170.HK)首掛 許正宇：有助香港黃金市場增長與創新
恒生黃金ETF(03170.HK)今日(29日)首日掛牌，成為本港首隻支持兌換實物黃金的ETF。此ETF的發行價格為每單位16元，每手交易數量為50單位，即每手投資額約800元；管理費用為每年0.25%。 該ETF午後最新報17.48元，較上市價高出逾9%，成交6,743.9萬元。 恒生黃金ETF背後有實體黃金支持，提供實物保障的同時節省儲存實物黃金所涉及的相關成本，交易方式亦更為靈活，投資者可經一般港股交易途徑買賣。 恒生投資稱，此ETF為全港首隻可於銀行兌換實物黃金的ETF，同時入場門檻低。未來，恒生投資亦會考慮為此ETF增加代幣化非上市類別基金單位選擇，旨在滿足各類型投資者的需要，協助其捕捉黃金市場的增長潛力。 財經事務及庫務局局長許正宇在上市儀式上致辭稱，恒生黃金ETF的上市，充分支持將香港發展為國際黃金交易樞紐的願景，並有助於香港黃金市場的增長與創新。該ETF探索透過持牌數字資產交易平台分銷，將有助連接傳統與數碼金融，發掘新機遇。這項發展與行政長官於《施政報告》提出要推動構建世界級國際黃金交易市場的目標高度一致。 恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹表示，很高興恒生投資推出恒生黃AASTOCKS ・ 1 天前
恒生黃金ETF登場 贖實物僅限大客 每次最少25萬個單位 折合門檻逾400萬
國際金價頻頻破頂之際，本港首隻投資者可選擇於銀行兌換實物黃金的ETF（交易所買賣基金）登場。恒生投資管理旗下的恒生黃金ETF（3170.HK）昨掛牌，標榜投資者可選擇以實物方式贖回黃金，惟暫時只限恒生銀行指定客戶，且每次交易的最低數量為25萬個ETF單位，折合逾400萬元。信報財經新聞 ・ 13 小時前
安全帶鎖扣疑攝錫紙城巴將報警｜黑石傳斟入主新世界確認獲接洽｜杜汶澤自揭田蕊妮父母當年反對兩人拍拖｜1 月 30 日・Yahoo 早報
政府強制巴士乘客戴安全帶後，繼有人涉剪斷安全帶，昨（29 日）有乘客被安全帶卡住，需消防員到場處理。事發昨早，40 歲男乘客正乘搭開往蘇屋邨方向的 795X 城巴，在長沙灣道一巴士站準備下車之際，發現安全帶卡住無法鬆綁，須出動消防員協助。城巴事後發現，該鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，疑有人蓄意破壞，將報警處理。運輸署表示，非常關注事件，已要求城巴提交報告、嚴肅跟進。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
《港股》恒指半日跌498點 商品股急吐 石藥瀉逾12%
市場關注美國總統特朗普公布美聯儲主席提名人選，美滙指數上升。港股早市下跌。恒指低開182點後跌幅擴大，曾跌536點一度低見27,431點，半日跌498點或1.8%，報27,469點；國指跌198點或2.3%，報9,333點；恒生科指跌105點或1.8%，報5,735點。大市半日成交總額1,653.43億元。 金價回吐逾3%至5,200美元水平，山東黃金(01787.HK)及紫金黃金國際(02259.HK)跌13%及10%，招金(01818.HK)，中國黃金(02099.HK)及紫金(02899.HK)跌8.6%至8.9%，紫金公布發行15億美元可換股債。靈寶(03330.HK)及中國白銀(00815.HK)跌6.6%及5.3%。資源股方面，江銅(00358.HK)、五礦資源(01208.HK)及宏橋(01378.HK)跌7.5%至9%，中鋁(02600.HK)及洛鉬(03993.HK)跌6.7%及6.6%，其中中鋁出資逾42億人幣，夥力拓收購巴西鋁業股權。油股中海油(00883.HK)及油服股中海油服(02883.HK)跌2.9%及3.8%。 醫藥股方面，石藥(01093.HK)與阿斯AASTOCKS ・ 3 小時前