金剛開腔回應被指係小儀老公 自爆見過男方並大讚對方斯文靚仔

金剛否認係小儀老公

前商台DJ小儀（阮小儀） 喺去年聖誕節無預警宣布婚訊，不過佢就未有公開老公身份，僅上載一張二人牽手嘅合照，唔少網民隨即化身偵探，憑男方手錶尋找線索，並猜測神秘老公可能係其昔日好拍檔金剛。而金剛近日擔任《萬千星輝頒獎典禮2025》頒獎嘉賓，接受傳媒時開腔回應。

近日金剛與王祖藍及林曉峰擔任《萬千星輝頒獎典禮2025》頒獎嘉賓，期間接受傳媒訪問，並否認係小儀老公，佢表示自己覺得好奇怪，並話手錶唔同款，佢冇擁有小儀老公隻錶，所以都唔知點解會連埋一齊，如果睇隻手就知道係邊個嘅話就好恐怖。

廣告 廣告

另外，金剛仲表示自己見過小儀老公，並大讚對方靚仔，不過就笑話未能超越佢，話自己同小儀老公嘅靚仔係唔同風格，佢係狂野嘅靚仔，而小儀老公就係斯文嘅靚仔。

金剛表示得知拍檔嫁得出，真心感到高興並隨即送上祝福，一向鬼馬嘅佢仲搞笑話覺得佢老公好偉大，幫大家解決一件事，解決咗一個咁好嘅人。

小儀IG

小儀IG

小儀IG

小儀IG

小儀IG

《萬千星輝頒獎典禮2025》截圖

小儀IG

小儀IG

金剛IG

金剛IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！