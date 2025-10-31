金卡戴珊稱「登月造假」 NASA駁斥並邀請觀禮發射

舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
（法新社華盛頓30日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）今天駁斥真人實境節目女星金卡戴珊（Kim Kardashian）聲稱「登月造假」的說法，強調過去確實成功登陸月球。
美國國家航空暨太空總署代理署長達菲（Sean Duffy）在社群平台X發文指出：「是的，我們過去確實曾經登陸月球…而且是6度！」
1969年，太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）與艾德林（Buzz Aldrin）在阿波羅11號（Apollo 11）任務中，首次踏上月球表面。登月陰謀論流傳將近半世紀，金卡戴珊最近在其最新一集節目「卡戴珊家族」（The Kardashians）中，仍再度提及相關說法。
她在節目中對共同演出的莎拉保羅森（Sarah Paulson）說：「我要傳給妳一堆文章，裡面有艾德林和另一位（太空人）的說法。」隨後她又引述一段據稱出自艾德林的談話，當時他回應「任務中最可怕時刻」的問題。
目前仍不清楚金卡戴珊所指文章為何，也不確定該言論是否真出自艾德林之口。艾德林2022年曾被指控因不滿他人指控登月造假而出手打人。
金卡戴珊在節目中接受製作人訪問時，再度聲稱登月任務「造假」，並表示「有好幾段影片顯示艾德林自己承認登月沒發生」，甚至說：「他現在受訪時經常這樣講。」
對此，達菲在社群平台X發文回應，並標註金卡戴珊帳號，達菲還提到NASA目前的「阿提米絲」（Artemis）登月計畫。
達菲寫道：「我們贏得了上一次太空競賽，也會贏得這一次。」同時邀請金卡戴珊前往甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）觀禮發射任務。
