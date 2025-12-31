金唱片直播平台！Disney+、TVBS同步轉播

▲搶不到金唱片門票沒關係！TVBS、Disney+將於當日下午四點進行同步直播，邀請粉絲一起參與韓國音樂盛典。（圖／TVBS、Disney＋提供）

[NOWnews今日新聞] 韓國年度音樂盛事第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards），將於2026年1月10日在台北大巨蛋盛大舉行，今（31）日TVBS、Disney+今日帶來重磅驚喜，宣布活動將於當日下午四點進行直播，邀請粉絲一起參與韓國音樂年度最高榮耀的盛典。

TVBS、Disney+同步直播 粉絲無票也能一起參與

TVBS、Disney+今日正式宣布將於2026年1月10日（六）16:00起，全台獨家由TVBS歡樂台轉播及Disney+線上直播第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards），讓沒有搶到票的粉絲也可以同步享受盛典。

金唱片頒獎典禮有「韓國葛萊美」創立於1986年，是韓國歷史最悠久的韓國流行音樂頒獎典禮，憑年度專輯銷量與數位音樂平台播放量評選得獎者，獎項分為「數位音源部門」與「專輯部門」兩大類，並設有新人獎、製作人獎與全球人氣獎等特別獎項，是公認最公正且具影響力的活動之一。金唱片頒獎典禮今年首度移師台灣，將在台北大巨蛋舉辦，活動更正值40週年，超精彩的頒獎嘉賓與演出陣容讓粉絲們直呼期待。

▲第40屆金唱片頒獎典禮獨家在TVBS、Disney＋全台轉播。（圖／TVBS、Disney＋提供）

JENNIE首登台北舞台 Stray Kids等18組豪華陣容接力演出

典禮主持群由將迎來第10次主持金唱片的歌手成始璄，二搭《女神降臨》演員文佳煐共同主持，頒獎嘉賓陣容則囊括韓劇男神宋仲基，《背著善宰跑》新生代男神邊佑錫，以及聲演《Kpop 獵魔女團》的安孝燮，甚至還有天后蔡依林、及亞洲男神許光漢。

舞台表演陣容更是一大看點，包含將角逐本次專輯本賞、數位音源本賞的BLACKPINK成員JENNIE，她將首次以個人身分登上台北舞台；超夯新人男團CORTIS，出道不到半年就在各地掀起風暴後，充滿少年感的表演以及洗腦神曲《GO!》席捲全球，首次登上臺北大巨蛋舞台更是令人期待；另還有Stray Kids、ALLDAY PROJECT等共18組超人氣K-pop表演，超豪華的演出卡司都能在TVBS歡樂台及Disney+即時觀看！

▲2026年金唱片出席名單總計18組，1月10日在台北大巨蛋舉辦。（圖／IG@golden_disc）

第 40 屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards活動資訊

時間：2026年1月10日（六）台灣時間16：00（紅毯）、17：30（典禮）

地點：台北大巨蛋

直播平台：TVBS歡樂台、Disney+全台獨家線上同步播出

嘉賓陣容：文佳煐、成始璄（主持人）；宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢（頒獎嘉賓）

演出陣容（按字母排列）：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE（BLACKPINK）、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ，共18組

