龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
金唱片頒獎典禮2026｜1.10台北登場！紅地毯養眼陣容列陣：Jennie、許光漢、蔡依林...星級頒獎及演出名單
金唱片頒獎典禮2026，1月10日在台北大巨蛋舉行。由文佳煐與成始璄主持，頒獎嘉賓包括蔡依林、許光漢、邊佑錫、安孝燮及宋仲基。至於表演嘉賓陣容有18組，包括JENNIE、Stray Kids、CORTIS、IVE、LE SSERAFIM等單位，場面相當亮麗！未能到達台北現場收看的朋友，也可以在網上直播平台收看，大家準備好看偶像了嗎？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）是韓國重要音樂獎項，並於2026年1月10日在台北大巨蛋舉行。當晚紅地毯於下午4點開始，典禮正式於台灣時間下午5點30分開始。這次頒獎禮首次移師台灣舉辦，陣容就已經亮麗到不行，主持由文佳煐與成始璄擔任，台灣則派出蔡依林、許光漢做頒獎嘉賓代表，另外韓國亦有邊佑錫、安孝燮及宋仲基擔任頒獎嘉賓。
金唱片頒獎典禮2026演出陣容
金唱片頒獎典禮2026當晚有18組表演嘉賓，包括近期超火紅的JENNIE，又有IVE、LE SSERAFIM、Stray Kids、TWS、ENHYPEN，更有怪物男女混團AllDay Project，以及出道100日就拿MAMA新人獎的CORTIS等偶像單位，詳細演出名單如下，
JENNIE（BLACKPINK）
ALLDAY PROJECT
ARrC
ATEEZ
BOYNEXTDOOR
CLOSE YOUR EYES
CORTIS
ENHYPEN
IVE
izna
KiiiKiii
LE SSERAFIM
MONSTA X
NCT WISH
Stray Kids
TWS
ZEROBASEONE
ZO ZAZZ
金唱片頒獎典禮2026直播轉播平台和收看時間
第40屆金唱片頒獎典禮提供多平台直播，台灣觀眾可透過TVBS歡樂台轉播及Disney+線上同步觀看；香港觀眾則在PRIZM。
台灣：TVBS歡樂台（42頻道）全台獨家轉播，Disney+獨家線上直播
韓國：NAVER
日本：ABEMA
全球：PRIZM
金唱片頒獎典禮2026紅地毯造型
第40屆金唱片頒獎典禮有如此星級陣容，紅地毯部分都很值得期待。之前JENNIE在MMA以黑白晚裝絕美亮相紅地毯，這次有Jolin，又有許光漢兩位紅地毯天才，加上又有一眾偶像團體，相信當晚都會見盡養眼紅地毯造型，密切留意。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
鄺玲玲、Orm手上的Dior Bow手袋亮相！圓潤可愛又耐裝，要成為2026首個令人心動的手袋？
佘詩曼奪視后之餘，網民亦讚「最佳衣著」！張曦雯、高海寧，她們的萬千星耀造型也很好看
其他人也在看
林志玲、Jolin、允兒愛牌！Valentino靚鞋超難得低至4折！奶白平底鞋低至$2,9XX、窩釘黑金尖頭平底鞋都有4折
雖然很多女生都會穿高跟鞋，讓雙腿看起來更纖長、體型更高䠷，然而有時要行足一日，著高跟鞋對雙腳的負擔實在太大了，這種代價真不是個個都願意。想舒適的話，當然著平底鞋才是王道呀，Valentino Garavani的平底鞋既能保持高貴時尚，款式不會太過休閒，重點是不會腳痛！名牌網NET-A_PORTER近日正進行減價優惠，其中Valentino Garavani多款斯文高雅的鞋款低至4折，貴婦必備鞋款低至$3,440，品牌最具代表的窩釘尖頭鞋折後僅$4,200！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
2025全球票房新秩序：中國《哪吒2》登頂 好萊塢面臨「看門人」挑戰
2025 年的全球電影市場經歷了歷史性的轉變，非英語電影首次榮登年度全球票房榜首的寶座。這部由中國本土製作的動畫續集《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒 2》）以驚人的 22 億 4426 萬美元全球票房，超越了所有西方大片，位居全球票房冠軍鉅亨網 ・ 1 天前
法改會倡增電腦網絡罪行新法例 涵蓋非法取覽干擾數據等 5 罪 最嚴重可囚終身｜Yahoo
法律改革委員會發表報告書，建議引入一項全新針對電腦網絡罪行的特定法例，涵蓋非法取覽、非法截取及非法干擾電腦數據等 5 類罪行。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
英特爾大漲超6% AI題材轉向？華爾街這樣看
據《MarketWatch》報導，英特爾股票周三 (7 日) 大漲 6.5%，成為美股標普 500 指數當日漲幅最大成分股。此前該公司在電子展 CES 上發表首款採用 18A 製程的全新 Panther Lake 處理器。鉅亨網 ・ 1 天前
鍾麗緹細女Cayla遺傳優良基因 深邃五官被網民激讚：原地出道吧！
90年代性感女神之一嘅鍾麗緹（Christy），曾經歷過兩段婚姻並育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張。三名女兒都遺傳媽媽嘅優良基因，其中15歲細女Cayla早前因機場被捕獲影片掀起熱議！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
AI股決鬥：英偉達、AMD、英特爾追揸沽解答
投資者的一個核心問題：如何才是最好的方式去把握AI革命的利潤？是繼續長線持有像英偉達這類龍頭？還是博AMD能搶走更多市場，而股價目前仍未完全反映？抑或博一把英特爾的「翻身故事」？Yahoo財經 ・ 14 小時前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭可盈林文龍15歲女兒林天若拍片紀錄頒獎禮過程 被讚愈大愈靚星味濃
郭可盈與林文龍日前為《萬千星輝頒獎典禮》首次同台擔任頒獎嘉賓，頒發最佳女主角獎項，兩夫婦足足講咗5分鐘先至頒獎。而原來當晚，郭可盈與林文龍15歲女兒林天若（Tania）都有跟住父母到場，亦將其拍攝成Vlog上載自個人YouTube頻道。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網絡熱話｜高市早苗令「名古屋天婦羅蝦餅」爆紅！銷量即增4倍！
高市早苗再次點石成金？日本首相高市早苗較早前參拜伊勢神宮，期間於近鐵電車內享用「名古屋天婦羅蝦餅」引起網絡熱話。事後更令這款首相都食用的蝦餅人氣急算，銷售額激增4倍！Yahoo Food ・ 14 小時前
62歲章小蕙預告直播豪送100份禮物 開口曬精品閃爆全網
62歲章小蕙曾被封為「香港第一拜金女」，出生富裕家庭購物從不看價錢牌，曾豪言：「飯可以不吃，衫不能不買。」成為一時佳話。她與鍾鎮濤曾愛得癡纏，但在1997年亞洲金融風暴後因資格失利，欠下2.5億元巨債。二人離婚後鍾鎮濤選擇申請破產，章小蕙則以訴訟解決債務問題，其後在內地以「初代帶貨女王」闖出一番事業，贏得「時裝教母」、「潮流教母」等稱號。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
邊荷律喪父兼母病倒 悲痛喊：沒能見到最後一面
【on.cc東網專訊】韓籍啦啦隊女神邊荷律，有甜美五官及魔鬼身材，不時透過社交網分享生活點滴的她，更憑活潑可愛性格圈粉無數。然而，日前邊荷律透露父親無預警逝世，母親更因受到打擊病倒，甚至可能要做手術，令她急急發文向粉絲請假，透露要回家照顧家人，暫放所有行程：「待東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
Hermès破例投資意大利製造！百年羊絨品牌Lanificio Colombo，憑什麼連Chanel、Prada都鍾情？
當全球奢侈品市場增速放緩，各大品牌紛紛尋找新出路時，Hermès 卻靜靜地將目光投向時裝產業鏈的源頭埋手。法國奢侈品巨頭最近宣布收購意大利頂級羊絨製造商 Lanificio Colombo 股權，雖然交易金額保密，但這步棋背後的策略考慮卻值得細味。Yahoo Style HK ・ 1 天前
賀年禮盒2026｜美心賀年糕點早鳥優惠大合集！最平$102起入手瑤柱蘿蔔糕/桂花杞子棗皇糕/金玉滿堂年糕禮盒
農曆新年將近，美心賀年年糕及糕點系列絕對是街坊必備！無論自家慢慢歎定是賀年禮盒，軟糯香甜的傳統糕點及限定聯乘款，總能帶來滿滿喜氣。今次Klook的電子禮券優惠，最平$102即可入手柱蘿蔔糕、桂花杞子棗皇糕、芋頭糕以及一系列的禮盒，全港多區美心西餅、中菜分店自取超方便，趕早入手過年不愁！Yahoo Food ・ 19 小時前
蘇玉華與潘燦良再度環遊世界！相愛逾30年甜蜜如昔，互相欣賞過幸福小日子：我愛嘅係愛佢所有嘢
蘇玉華與潘燦良再度環繞地球一圈，逾 30 年愛情跑比蜜月期更甜蜜！蘇玉華與潘燦良於 2023 年時曾花 108 日環遊世界，近日再度選擇南半球路線，由去年 12 月起程持續至 4 月中，再度環繞地球一周。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
尋秦記︳歐瑞偉演陶總管全因金融風暴？盛讚古天樂「智慧好高」
《尋秦記》電影版成為今期流行，上畫至今個幾禮拜票房已經衝破5千萬元，唔少劇中角色都成為討論話題。喺劇集版飾演忠臣陶總管（陶方）嘅歐瑞偉都有助陣拍攝電影版Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
權相佑與仔女分隔兩地 靠睇孫泰英頻道解思念
【on.cc東網專訊】韓國男星權相佑昨晚（7日）亮相「國民MC」劉在石主持的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳本月14日上映的新年喜劇片《我們長大了》。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前