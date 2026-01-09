金唱片頒獎典禮2026｜1.10台北登場！紅地毯養眼陣容列陣：Jennie、許光漢、蔡依林...星級頒獎及演出名單

金唱片頒獎典禮2026，1月10日在台北大巨蛋舉行。由文佳煐與成始璄主持，頒獎嘉賓包括蔡依林、許光漢、邊佑錫、安孝燮及宋仲基。至於表演嘉賓陣容有18組，包括JENNIE、Stray Kids、CORTIS、IVE、LE SSERAFIM等單位，場面相當亮麗！未能到達台北現場收看的朋友，也可以在網上直播平台收看，大家準備好看偶像了嗎？

​第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）是韓國重要音樂獎項，並於2026年1月10日在台北大巨蛋舉行。​當晚紅地毯於下午4點開始，典禮正式於台灣時間下午5點30分開始。這次頒獎禮首次移師台灣舉辦，陣容就已經亮麗到不行，主持由文佳煐與成始璄擔任，台灣則派出​蔡依林、許光漢做頒獎嘉賓代表，另外韓國亦有邊佑錫、安孝燮及宋仲基擔任頒獎嘉賓。

金唱片頒獎典禮2026演出陣容

金唱片頒獎典禮2026當晚有18組表演嘉賓，包括近期超火紅的JENNIE，又有IVE、LE SSERAFIM、Stray Kids、TWS、ENHYPEN，更有怪物男女混團AllDay Project，以及出道100日就拿MAMA新人獎的CORTIS等偶像單位，詳細演出名單如下，

JENNIE（BLACKPINK）

ALLDAY PROJECT

ARrC

ATEEZ

BOYNEXTDOOR

CLOSE YOUR EYES

CORTIS

ENHYPEN

IVE

izna

KiiiKiii

LE SSERAFIM

MONSTA X

NCT WISH

Stray Kids

TWS

ZEROBASEONE

ZO ZAZZ

金唱片頒獎典禮2026直播轉播平台和收看時間

第40屆金唱片頒獎典禮提供多平台直播，台灣觀眾可透過TVBS歡樂台轉播及Disney+線上同步觀看；香港觀眾則在PRIZM。

台灣：TVBS歡樂台（42頻道）全台獨家轉播，Disney+獨家線上直播

韓國：NAVER

日本：ABEMA

全球：PRIZM

按此到PRIZM

金唱片頒獎典禮2026紅地毯造型

第40屆金唱片頒獎典禮有如此星級陣容，紅地毯部分都很值得期待。之前JENNIE在MMA以黑白晚裝絕美亮相紅地毯，這次有Jolin，又有許光漢兩位紅地毯天才，加上又有一眾偶像團體，相信當晚都會見盡養眼紅地毯造型，密切留意。

