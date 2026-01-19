金唱片後台曬交情！許光漢、邊佑錫飛米蘭準備合體？Karina女神級降臨機場美到失焦

（圖／品牌提供）

每到時裝週前夕，機場就像一條提前開張的伸展台！誰穿得鬆弛又有型？通通在登機門前見真章。這回 PRADA 2026米蘭秋冬男裝秀即將登場，許光漢、邊佑錫、泰國男神 Metawin、人氣女神 Karina 與 Meovv Gawonn 接力啟程，把機場穿搭玩得比時尚大片還精彩。

日前在金唱片頒獎後台自拍、展現好交情的兩位男神－許光漢與邊佑錫，這次更分別出發前往PRADA2026米蘭秋冬男裝秀會合了～

（圖／許光漢ig）

機場穿搭：許光漢

「低調耐看派」代表許光漢，他選擇黑色尼龍外套搭配咖啡色長褲，看似簡單卻處處有細節，重點放在材質與比例。Prada Speedrock Re-Nylon後背包為整體加分，腳踩Downtown運動休閒鞋，完美示範「舒服也能很時髦」的長途飛行公式。

（圖／品牌提供）

機場穿搭：邊佑錫

另一位男神邊佑錫，則直接把機場變成電影場景。深咖啡色皮衣外套搭配黑色長褲，再加上一頂黑色報童帽，復古氣場瞬間拉滿。手拎麂皮包、對鏡頭比愛心，時髦與可愛自由切換，誰能不愛！

（圖／品牌提供）

機場穿搭：Karina

女神Karina的機場造型則走「優雅不費力」路線。深色格紋夾克搭配腰部反摺拼接的百摺裙，正式與俏皮完美平衡。咖啡色Prada Bonnie包穩住整體質感，灰色中筒襪配黑色高跟鞋的小心機，讓人忍不住多看一眼，是標準的都會時髦示範。

（圖／品牌提供）

機場穿搭：Meovv Gawonn

想要吸睛？交給 Meovv Gawonn。造型感西裝搭配短褲，直接把「美腿優勢」開到最大值，透膚絲襪混搭球鞋，帥與辣並存。手上那顆藍色 Prada Bonnie 包成為全身亮點。

（圖／品牌提供）

機場穿搭：Metawin

泰國男神Metawin以全黑造型帥氣現身。連帽休閒外套內搭襯衫與西裝褲，層次分明又不顯厚重，撞色後背包打破黑色沉穩，低調卻很有態度。

（圖／品牌提供）

從休閒、復古到優雅與前衛，這群明星用行李箱還沒打開前的穿搭，就先替 Prada 米蘭秀暖場。下次出國前，不妨偷學幾招，讓機場也成為時尚現場。

