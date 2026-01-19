曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
金唱片後台曬交情！許光漢、邊佑錫飛米蘭準備合體？Karina女神級降臨機場美到失焦
每到時裝週前夕，機場就像一條提前開張的伸展台！誰穿得鬆弛又有型？通通在登機門前見真章。這回 PRADA 2026米蘭秋冬男裝秀即將登場，許光漢、邊佑錫、泰國男神 Metawin、人氣女神 Karina 與 Meovv Gawonn 接力啟程，把機場穿搭玩得比時尚大片還精彩。
日前在金唱片頒獎後台自拍、展現好交情的兩位男神－許光漢與邊佑錫，這次更分別出發前往PRADA2026米蘭秋冬男裝秀會合了～
機場穿搭：許光漢
「低調耐看派」代表許光漢，他選擇黑色尼龍外套搭配咖啡色長褲，看似簡單卻處處有細節，重點放在材質與比例。Prada Speedrock Re-Nylon後背包為整體加分，腳踩Downtown運動休閒鞋，完美示範「舒服也能很時髦」的長途飛行公式。
機場穿搭：邊佑錫
另一位男神邊佑錫，則直接把機場變成電影場景。深咖啡色皮衣外套搭配黑色長褲，再加上一頂黑色報童帽，復古氣場瞬間拉滿。手拎麂皮包、對鏡頭比愛心，時髦與可愛自由切換，誰能不愛！
機場穿搭：Karina
女神Karina的機場造型則走「優雅不費力」路線。深色格紋夾克搭配腰部反摺拼接的百摺裙，正式與俏皮完美平衡。咖啡色Prada Bonnie包穩住整體質感，灰色中筒襪配黑色高跟鞋的小心機，讓人忍不住多看一眼，是標準的都會時髦示範。
機場穿搭：Meovv Gawonn
想要吸睛？交給 Meovv Gawonn。造型感西裝搭配短褲，直接把「美腿優勢」開到最大值，透膚絲襪混搭球鞋，帥與辣並存。手上那顆藍色 Prada Bonnie 包成為全身亮點。
機場穿搭：Metawin
泰國男神Metawin以全黑造型帥氣現身。連帽休閒外套內搭襯衫與西裝褲，層次分明又不顯厚重，撞色後背包打破黑色沉穩，低調卻很有態度。
從休閒、復古到優雅與前衛，這群明星用行李箱還沒打開前的穿搭，就先替 Prada 米蘭秀暖場。下次出國前，不妨偷學幾招，讓機場也成為時尚現場。
看更多 CTWANT 文章
潮流派&機能派都愛：PUMA、HOKA、ASICS話題鞋款一次看！從街頭、通勤、戶外，連打網球都能穿
鬼鬼吳映潔自曝感情現況、還順便燒鞋？PALLADIUM這雙波浪靴根本錄影、跑外景救星
其他人也在看
ComplexCon香港2026｜JENNIE、Yeat擔任演唱會嘉賓！「Labubu之父」龍家昇出任創意總監，3.21-22震撼亞博
ComplexCon香港2026最新消息，JENNIE與Yeat會擔任Complex Live!演唱會嘉賓！BLACKPINK演唱會門票搶購不了，都可以搶Complex Live!演唱會門票在3月22日去看JENNIE！3月21日就由饒舌界新生代領軍人物Yeat掀起序幕，門票在2月3日起開售，鎖定購買詳情！Yahoo Style HK ・ 35 分鐘前
實在太好逛！外國人在日本百貨公司大感驚奇的5件事
到日本旅遊時，逛百貨公司可說是讓人期待的行程之一。在這裡可以發現許多最新服飾的專櫃，還有集結各種日本菜的美食地下街、伴手禮櫃，完全讓人可以逛到忘我！ 以下訪問了好幾位住在日本的外國人，關於日本百貨公司的驚奇二三事，雖然百貨公司並不是僅限日本才有的設施，但大家也提出了好幾項日本百貨讓人驚訝的特色，來看看你是否也感同身受吧！ ※以下內容為2019年受訪者的個人意見，可能會與最新現狀有出入LIVE JAPAN ・ 53 分鐘前
UNIQLO「BB穿搭公式」是什麼？春季新品巡禮：$399大熱巴恩風外套＋$299超好著Baggy/Barrel褲組合
UNIQLO 2026春夏系列都已經上場，今季繼續有好多基本百搭服飾讓大家mix and match，包括色彩繽紛的多巴胺服飾，也有近期大流行的「巴恩風Barn Style」。有趣在於發現品牌在推一個叫做「BB穿搭公式」，不是寶寶BB的意思，而是湊上BarnYahoo Style HK ・ 5 小時前
長期病患14歲男童染甲流 情況危殆
【Now新聞台】衞生防護中心接獲一宗兒童感染季節性流感嚴重個案。 該14歲男童有長期病患，上周五發燒、氣促和咳嗽帶痰，到東區醫院求醫，再轉到兒童深切治療部，情況危殆，其呼吸道樣本對甲型流感呈陽性反應。初步調查顯示，該男童發病前三天才接種流感疫苗，由於接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護，所以男童未能受到疫苗保護。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
《咒術迴戰》死滅迴游劇情太複雜！官方緊急出「3分鐘攻略」讓觀眾快速搞懂
《咒術迴戰》動畫第三季「死滅迴游」篇近日正式上線後，再度掀起話題，但討論焦點卻不是戰鬥場面，而是被大量觀眾點名「看不懂」的複雜規則設定。由於死滅迴游牽涉多項條件、積分與追加規則機制，不少觀眾表示即使追動畫也難以完整理解整體運作方式，甚至有人直言「看了也記不起來」。針對這個狀況，沒想到官方直接出了一篇「攻略」讓大家能夠快速搞懂這次的篇章到底在幹嘛。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
BBC：熱刺高層對法蘭失去耐性
【Now Sports】不少英媒消息指熱刺主帥法蘭的烏紗岌岌可危，連BBC都指球會正考慮結束他只有短短7個月的熱刺領軍生涯。丹麥籍教頭法蘭（Thomas Frank）自去年夏季執掌熱刺以來，成績一直令人失望，過去8場比賽僅勝1場，兩個英格蘭本土盃賽都已出局；歐聯小組賽方面則暫列第11，本周主場迎戰多蒙特至關重要，不過正正在這個關鍵時刻，傳出熱刺對法蘭耐性用盡。如BBC Sport 就指出，至少有一名球會高層主動提出要辭退法蘭。有指周末球隊以1:2不敵韋斯咸成高層想法轉變的分水嶺，就連球迷都在比賽中以「你明早就會被炒」的歌聲嘲諷法蘭，但是否會在大戰多蒙特前請食「無情雞」仍是未知之數。但即使法蘭去留成疑，球隊的擴軍大計似乎未有受影響。有消息指，巴西19歲左閘蘇沙（Souza）已向所屬巴甲球會山度士告別，其下任東家正是熱刺，作價為1300萬英鎊。如這宗轉會成真，將是繼干拿加拉加（Conor Gallagher）之後，熱刺冬窗的第二簽。now.com 體育 ・ 14 小時前
「Hermès版叉燒」、大寶冰室，從Threads爆紅貼文看「羊群心理」：人都會被潮流「牽著鼻子走」？｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
城中熱話之一的元朗大寶冰室，這家食店突然爆紅，引來無數人排隊朝聖。表面上看，這似乎只是一場美食熱潮，但若深入剖析，我們會發現其中隱藏著有趣的心理機制，例如「羊群心理」（herd mentality）。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議
香港樓市回穩之際，「不婚不買」再成熱話。連登討論顯示年輕人置業取態趨保守，與內地資金持續入市並存，或促使發展商調整推盤部署。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
Mandy Lieu突發現身香港街頭 曾盛傳獲3億分手費移英打理莊園
Mandy Lieu與太陽城集團前主席「洗米華」周焯華育有三女一子，二人於2019年分手。日前，有傳媒接獲消息指，已移居英國嘅Mandy Lieu突然現身九龍灣街頭。留有長直髮嘅Mandy Lieu當日以全黑打扮出現，中長款西裝外套配襯絲襪及過膝長靴，展露無敵長腿，輕鬆打造性感與優雅嘅造型。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
韓國爆紅杜拜朱古力麻糬 香港都有得食！
繼杜拜朱古力後，近日甜品界又有新寵兒，主角正是韓國爆紅的杜拜朱古力變奏版「杜拜朱古力麻糬（두바이쫀득쿠키）」。早前在韓國一推出即時在社交平台洗版，更獲IVE 張員瑛、安宥真、EXO 伯賢等多位 K-pop 偶像力推。就連《黑白大廚》評判安成宰也跟女兒在頻道中一起製作這款話題甜品。好消息是，「杜拜朱古力麻糬」最近已悄悄登陸香港，不用飛韓國都食得到！Yahoo Food ・ 5 小時前
2026年無「年三十」？連續5年沒有年三十，決定農曆新年歲晚日子原來跟月亮圓缺有關
農曆新年初一在2026年2月17日，大家傳統來說都會在年三十歲晚吃頓團年飯，吃湯丸，打點一切準備迎接大年初一。當在日曆上找年三十晚在幾號時，什麼？為什麼今年年廿九後直接就到年初一，年三十在哪裡呢？是日曆錯了還是什麼原因？Yahoo Style HK ・ 22 分鐘前
高盛：今年IPO更旺 港股未升完
港股在2025年顯著回暖，高盛亞洲（除日本外）股票資本市場聯席主管及董事總經理王亞軍認為，中資科技公司高速發展是帶動市場轉旺的重點，展望今年會有更多不同行業的優質IPO項目陸續登場，個別新股集資規模更可媲美去年「巨無霸」新股寧德時代（03750），而國際資金預計持續回流香港，他相信股票資本市場（ECM）發行量乃至整體港股表現俱佳，漲勢有望在今年延續，「去年是復甦，今年則是遍地開花。」信報財經新聞 ・ 10 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 3 小時前
渣馬2026｜何偉豪曾報名半馬 消防員同袍帶肖像照號碼布完賽 未婚妻感觸：多謝沙田兄弟｜Yahoo
渣打香港馬拉松 2026 昨日（18 日）舉行。在大埔宏福苑五級火殉職的消防員何偉豪原先有報名參賽，大會就在半馬賽事第三組開始前進行默哀儀式。何偉豪未婚妻 Kiki 昨日在社交平台發文，表示何的同袍帶着其號碼布跟公仔完成半馬賽事，「第一次就跑半馬，好叻仔，我哋又一齊完成咗啦」，「多謝渣馬多謝沙田兄弟」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
《中年好聲音2》陳俞霏曬碩士畢業證書 網民質疑淘寶貨 刪帖惹更大爭議
2023年舉行的《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏）日前在社交平台曬出「MBA工商管理碩士」畢業證書，興奮留言表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 4 天前
周潤發參加渣馬10公里賽事 鼓勵老友記一齊跑步 Alton@MIRROR四字回應姜濤轉會 林家謙首度出賽即挑戰半馬
今天是一年一度渣打馬拉松，大批藝人都有參與賽事，而第四年參賽的周潤發則參與了10公里賽事，他考到東區走廊的時候，即被大班跑手包圍合照，場面墟冚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jennie 30歲生日收到藍玫瑰，是媽媽每年的指定祝福！藍玫瑰的意義原來是勇敢追夢相信奇蹟
BLACKPINK成員Jennie，在1月16日迎來30歲生日！日前在東京舉行巡迴演唱會的她，也接受了很多的生日視福。不過說到最貼心與溫暖的祝福，莫過於在她IG上出現的「藍玫瑰祝福」，是Jennie媽媽每年都會送上的指定禮物，象徵獨特愛意與鼓勵。藍玫瑰不僅稀有，還承載「勇敢追夢、相信奇蹟」的深刻寓意，讓人聯想到Jennie在娛樂圈的蛻變之旅。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
中國貿易順差衝破1.19兆美元的「危險訊號」！進口停滯、關稅失靈下的全球警訊
兩個月前，一名歐洲記者以《中國正讓貿易變得不可能》為題的評論，在西方社群平台掀起熱議。文中一句話被經濟學家與產業分析師反覆引用：「中國已經不想進口任何東西，不論什麼，它都相信自己能造得更好、更便宜。」如今，最新數據似乎為這個論斷提供了現實注腳。鉅亨網 ・ 19 小時前
加拿大與中國達成協議，凸顯脫美轉向
Getty Images 加拿大總理卡尼（Mark Carney）對外交政策的新方針或許可以用一句話概括：「我們接受世界的現狀，而非我們所希望的樣子。」 這是他在週五（1月17日）被問及與中國達成協議時的回應。儘管外界對中國的人權紀錄有所擔憂，而距離他曾稱中國是「加拿大面臨的最大安全威脅」僅不到一年。 根據協議，加拿大將放寬2024年與美國同步對中國電動車所施加的關稅；作為交換，中國將降低對加拿大主要農產品的報復性關稅。 ...BBC News 中文 ・ 20 小時前