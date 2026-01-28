金唱片Jennie同款「克羅心」銀飾整理！不靠高珠反成全場焦點，低調卻最有態度！

【文／Beauty美人圈．Arollin】

Jennie金唱片同款克羅心飾品整理！Jennie 在 2026 金唱片獎不只拿獎拿到手軟，從紅毯、舞台到領獎造型也全面成為時尚焦點。除了高訂禮服引發討論，她在表演與領獎時佩戴的 Chrome Hearts（克羅心）銀飾同樣被眼尖粉絲瘋狂放大檢視。低調卻存在感極強的戒指與耳飾，完美呼應 Jennie 一貫的酷甜風格，也再次證明她對高端街頭珠寶的駕馭力。

為什麼 Jennie 一戴 Chrome Hearts 就被認出？

Chrome Hearts 向來是 Jennie 私服與舞台造型中的高出鏡率品牌，不同於華麗高珠寶，克羅心以手工銀飾、十字與花紋元素聞名，自帶搖滾與街頭氣息，卻又能在 Jennie 身上被戴出高級感。她擅長用「少量但存在感強」的飾品，為造型增加態度，也讓克羅心成為她舞台造型中不可忽略的細節。

Chrome Hearts 向來是 Jennie 私服與舞台造型中的高出鏡率品牌 圖片來源：IG @jennierubyjane

2026金唱片舞台造型：Jennie 克羅心首飾重點解析

在金唱片表演舞台上，Jennie 選擇以 Chrome Hearts 銀飾作為造型亮點，常見於頸部與手部配件。纖細但輪廓明確的銀項鍊在燈光下格外搶眼，不會搶走服裝焦點，卻能替整體風格加上率性與力量感。這類搭配方式也是 Jennie 一貫的穿搭公式：服裝簡潔、飾品有態度。

Jennie 選擇以 Chrome Hearts 銀飾作為造型亮點 圖片來源：IG @golden_disc

Jennie 金唱片克羅心同款價格整理

雖然官方未公布確切款號，但從過往 Jennie 配戴紀錄與品牌經典款來看，以下是同系列參考價格：

● Chrome Hearts｜Pave Diamond Cemetery Ring：參考價約 NT$148,000

● Chrome Hearts｜RIP Heart cemetery Ring：參考價約 NT$85,400

● Chrome Hearts｜Diamond Oval Cross Ring：參考價約 NT$132,000

● Chrome Hearts｜Cross Hoop Earrings：參考價約 NT$41,000

● Chrome Hearts｜Sugar Jones 皮革長靴：參考價約 NT$222,000

*以上價格僅供參考，實際價格會依尺寸、設計與是否限量有所差異。

Jennie 金唱片克羅心同款價格整理 圖片來源：IG @jennierubyjane

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

