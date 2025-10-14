妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
金城武為何零緋聞？天秤男6大愛情觀：與其談一場無趣戀愛，還不如在家打電動
近期終於帶著新作《風林火山》重返大銀幕的金城武，依舊是一個特立獨行的存在。出道三十多年來，他維持一貫的低調作風，幾乎沒有緋聞纏身，更鮮少將私人生活曝露在鎂光燈下。這位被譽為「亞洲男神」的演員，不只憑藉俊朗外貌、深邃氣質與精湛演技擄獲觀眾的心，更因神秘的感情世界而長年引發好奇。許多人形容他是典型的天秤座：追求平衡、在意感覺、寧缺毋濫，一段乏味的戀愛，遠不及一個人來得愜意自在。或許正因如此，他的「零緋聞」並非偶然，而是星座性格與人生價值觀的自然投射。接下來，就讓我們一窺「天秤男」的6大愛情觀。
金城武天秤男愛情觀1：寧缺毋濫
天秤男從不急於投入戀愛，他們相信愛情不是用來填補寂寞的手段。如果一段關係缺乏思想上的交流與心靈上的共鳴，對他們而言就顯得蒼白無力。與其將就於表面的浪漫，不如耐心等待那個能真正讓自己眼神發亮的人。這份寧缺毋濫的堅持，讓天秤男的感情世界顯得格外純粹。他們寧願把時間花在自我成長與生活品質上，也不願消耗在不合適的戀情裡。
金城武天秤男愛情觀2：重視平衡
在愛情中，天秤男最在意的是平衡感。他們不會因戀愛而失去自我，卻也懂得給予對方足夠的空間。對他們來說，理想的愛情就像一場雙人舞，需要彼此默契的配合，也要允許對方擁有獨舞的時刻。這種兼顧自由與依賴的特質，使天秤男很難被高調的戀情所綑綁。在他們眼裡，愛情不應該是沉重的枷鎖，而是一種共同呼吸的節奏。
金城武天秤男愛情觀3：私生活低調
天秤男往往不願將感情攤在大眾目光之下。他們認為，真正的愛情屬於兩個人，而不是一場公開的展演。對外保持低調，不只是對自我的保護，更是對伴侶的一種尊重。正因如此，他們的戀愛世界總是顯得神祕卻真誠。對天秤男來說，愛情在安靜中才能更長久，不被外界的審視干擾，反而更加穩固。
金城武天秤男愛情觀4：自在優先
許多人害怕孤單，但天秤男卻能自在享受一個人的時光。無論是打電動、旅行，還是專注於自己的興趣，他們都能從中獲得快樂。對他們而言，沒有戀愛不代表失去幸福；相反地，如果一段關係無法比獨處更快樂，那麼它就失去了存在的意義。天秤男的愛情觀很清楚：戀愛不該是負擔，而是一種讓生活更加完整的加分選項。
金城武天秤男愛情觀5：感覺至上
天秤男挑選伴侶時，不會拿條件清單逐一檢視。他們更相信直覺與感覺，因為愛情從來不是數學公式。或許是一個笑容，或許是一個眼神，就能讓他們心動。這種浪漫的本能，讓天秤男的愛情少了算計，多了真誠。他們不在意對方的身高、學歷或收入，卻在意彼此是否能帶來心靈上的悸動。對天秤男而言，愛情本來就應該純粹而真實。
金城武天秤男愛情觀6：真誠互動
對天秤男來說，愛情不是「找到一個人」這麼簡單，而是兩人持續用心經營的結果。他們期待的，是能夠彼此分享生活、共同成長的伴侶關係。當對方展現真誠，他們也會毫不吝嗇地回應耐心與付出。唯有雙方都願意投入，愛情才能長久。這種務實卻帶著浪漫的態度，正是天秤男在感情中的核心哲學：等待值得的人，並用心成就一段真正有價值的愛。
金城武天秤男愛情觀：愛情不是必需品
金城武多年來的零緋聞，其實正好說明了他的感情觀——愛情從來不是人生的必需品，而是錦上添花的選擇。他寧願獨自安靜打電動，也不願勉強投入一段無趣的關係。這種態度或許在外界看來過於理性，但對許多天秤男來說，愛情若要存在，就必須是真誠而動人的，而不是應付與消磨。其實，幸福未必一定要依附於另一半，更多時候，它來自懂得與自己相處，並有耐心等待那個真正值得的人出現。
【延伸閱讀】
《他年她日》袁澧林短髮造型推薦10款！鮑伯頭、蘋果頭、狼尾剪俐落減齡
其他人也在看
《觸電》柯煒林排除萬難最後一刻決定參演 江美儀羅毓儀親身到場支持「車生」林敏驄
港產勵志電影《觸電》，主演包括林敏驄、柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny）、盧慧敏（Amy Lo）、陳毅燊（ANSONBEAN）、蘇皓兒（Chloe So）、身兼原創故事、策劃、動作指導及演出的羅浩銘、羅莽、馮素波、吳肇軒、陳苡臻，特別客串的伍詠薇、肥腸、灰熊、陳鈺麟（床哥）@JFFT、夏鼎泉（米爺）@JFFT、李嘉彥（雞翼）@JFFT、張鋒良（良少）@JFFT、張毓軒、梁雋彥及李玗蓁。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
2025十大上車屋苑出爐 僅一個地鐵盤上榜
政府年初將100元住宅印花稅門檻，由300萬元放寬至400萬元，成功激活細價樓市場。中原統計出今年首三季400萬以下成交數量排前列的十個屋苑，即「十大上車屋苑」，全數位於新界區，其中新盤及次新盤佔七成，大埔上然以394宗居首，荃灣中心、沙田第一城等老牌屋苑亦上榜。28Hse.com ・ 23 小時前
聯合醫院男病人注射毒品護士揭發報警 涉銀包藏海洛英被捕
公立醫院有病人懷疑注射毒品。警方今早8時15分接獲聯合醫院職員報案指，懷疑一名男子注射毒品。警方接報到場，在55歲賴姓男子的銀包內檢獲小量懷疑海洛英，經初步調查他涉嫌「管有危險藥物」被捕，現正被扣留調查，案件交由秀茂坪分區軍裝巡邏小隊第四隊跟進。 聯合醫院回覆《am730》查詢指，事發於今早7時許，護士在外科病房am730 ・ 1 天前
《F1 電影》串流上架 Apple TV，超低調宣佈 Apple TV+ 改名
6 月上映後引爆全球對 F1 賽車關注的票房冠軍《F1 電影》，大家終於有機會安坐家裡以自家的家庭影音系統來享受《F1》音效和配樂。Apple 宣佈將於 12 月 12 日把這套全球票房超過 6.29 億美元的大作上架 Apple TV 串流平台。Yahoo Tech HK ・ 40 分鐘前
何依婷為B女擺180日宴 原來係100日時出咗埠
【on.cc東網專訊】花旦何依婷（Regina）今年4月榮升人母，誕下女兒Rosella，近日舉行派對慶祝BB出生180日，圈中人陳曉華、郭柏妍、陳星妤、陳詩欣及蔡嘉欣等也有到賀。現場以粉紅色為布置，放滿氣球與鮮花，相當溫馨。Regina昨日（12日）接受東網訪東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 21 小時前
讓男人越愛越上癮！這4大星座女的魅力超群，讓人一愛上就難逃
感情中總有一些女生，能讓男人越陷越深，越相處越著迷。以下這4個星座女，天生自帶吸引力，憑著獨特特質讓伴侶難以自拔，一起來看看她們的「撩心關鍵」吧！姊妹淘 ・ 2 小時前
徐若瑄剪短髮美翻！新造型太顯嫩 網驚呼：這哪像50歲？根本20歲少女！
原來，這次是徐若瑄為了新電影《辛亥隧道》法醫角色「薛湘君」進行形象轉變，決定剪去多年長髮！換上俐落的短髮後，她穿著休閒風的寬鬆T恤、配上無敵甜美的笑容，整個人煥然一新，氣質不但更輕盈，也多了幾分率性與少女感。不少網友也紛紛留言表示，「短髮反而更襯她臉型」、...styletc ・ 2 小時前
日劇女王米倉涼子涉毒風暴！愛巢藏違禁品的駭人黑歷史曝光！
哎喲，誰能想到，日本日劇天后米倉涼子，46歲的《派遣女醫X》女王，本來該在螢幕上救人，結果自家變成警方搜查現場！😱 2025年8月20日晚6點半，厚生勞動省關東信越厚生局毒品取締部突襲她東京愛巢，挖出違反《毒品取締法》的藥物和器具。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢 | 三位主持大呼「Wingman」難做 大爆朋友偷食經歷
本集以「Wingman」為主題，指在感情中擔任軍師或助攻的角色，亦有幫助朋友掩飾「偷食」行為之稱。Thor指要做「Wingman」Yahoo 娛樂圈 ・ 41 分鐘前
警員醉酒摸女途人胸及私處 承認非禮判囚6個月 官斥行為令人震驚
33 歲男警涉今年 2 月 4 日凌晨，在黃大仙一行人天橋升降機外，非禮一名女途人，包括摸其胸部及私處。被告承認一項猥褻侵犯罪，周二（14 日）於九龍城裁判法院被判囚 6 個月。法庭線 ・ 3 小時前
劉俊謙蔡思韵浪漫低調結婚！輕井澤超美「復古甜蜜婚照」，互相扶持的愛情長跑修成浪漫正果
劉俊謙與蔡思韵突於社交媒體發佈婚照，二人已於日本完成婚禮，多年愛情長跑修成正果！早前曾傳出二人即將成婚，罕有談及感情事的他們低調進行婚禮，只邀請親身好友見證，二人在東京輕井澤教堂拍攝復古文青系的婚紗照，二人穿上禮服而面露幸福笑容，簡單而隆重的畫面充滿甜蜜泡泡！Yahoo Style HK ・ 55 分鐘前
UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購
UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
勇記米線｜勇記海南雞灣仔再開養生雞湯米線 必試黃酒藥膳雞米線
勇記再開米線店！人氣海南雞店「勇記海南雞」繼上環後，再次開養生雞湯米線店！新店選址於灣仔，並已經開始試業，附近工作的朋友有機會試試他們的人氣黃酒藥膳雞米線。Yahoo Food ・ 1 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
翁嘉穗嫁鄔友正變少奶奶 原來家境並唔普通？自爆爸爸曾經營鑽石廠
翁嘉穗（Virginia）1997年勇奪香港小姐冠軍，當選兩年後閃嫁比佢大20年嘅海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。婚後，翁嘉穗淡出幕前，先後誕下鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）兩名兒子，又幫助老公打理家居品牌生意，閒時出席活動，生活寫意。翁嘉穗現時居住於價值過億嘅半山豪華獨立屋，與老公鄔友正曾分別於分享生活時意外曝光豪宅內貌，大宅裝潢以簡約格調為主，樓底十分高，擁有巨廳、落地玻璃窗，客廳即使擺放長型梳化後都相當闊落，曾於聖誕節時擺放大約2米高嘅聖誕樹。日前，翁嘉穗自爆細個嗰陣，爸爸曾經營鑽石廠，家境並唔普通。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Katy Perry英國開騷暗示與加拿大前總理杜魯多拍拖
【on.cc東網專訊】美國天后Katy Perry與緋聞男友加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）日前被拍到出海時在船頂擁吻證實戀情。而昨晚Katy就在英國倫敦展開當地的巡唱，在演唱會期間Katy暗示與杜魯多正蜜運中。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包
CHANEL 2026 春夏手袋大集合！新任創意總監 Matthieu Blazy 帶來首個精彩的春夏系列，除了時裝造型優雅時尚，手袋亦成為大家集中火力的追捧目標。當中包括革新 2.55 手袋、麂皮保齡球包、復古郵差包等，將「復古奶奶」Grandma Chic 時尚推至極致，大家亦超級期待上架！Yahoo Style HK ・ 1 天前
王菲前夫李亞鵬宣布2度離婚 與細19歲嫩妻結束3年婚姻
天后王菲前夫李亞鵬於2022年跟比他年輕19歲的海哈金喜結婚，但近期鮮有同框的2人傳出婚變，今日李亞鵬在社交網證實二度離婚消息，正式宣布與現任妻子海哈金喜結束婚姻關係，他表示雙方已於近期完成離婚手續，女兒將由海哈金喜擔任主要扶養人，跟隨媽媽生活，雙方會共同承擔撫養責任。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
【Yahoo請你睇優先場】《愛．憾事》當生活陷入一片漆黑，只有愛可令人重新出發！
《愛．憾事》故事講述自小過著幸福生活的卡娜，在迎來17歲生日之前，開始與暗戀已久的對象米拿約會，而與她關係親密的阿姨亦將與高中時代的男友成婚；好事成雙，令她心花怒放。可惜世事無常，父親基斯與阿姨珍妮突然雙雙死於一宗車禍，令卡娜與母親莫瑾大受打擊。本應互相扶持的兩人，因莫瑾刻意隱藏慘劇背後的秘密，以及極力反對米拿接近卡娜，導致本已疏離的母女關係更趨惡劣。在喪親的傷痛與重重的矛盾下，她們如何走出陰暗、重啟人生？Yahoo Movies HK ・ 1 天前