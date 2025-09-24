金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人

由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？

這次在《風林火山》中，金城武飾演生意人李霧童，在麥浚龍分享的介紹文案中形容李霧童是個理性的人，對世界很多套路都抱有懷疑，甚至也不太認同：「我唔相信呢個世界非黑即白，人亦唔止兩面。愚忠同愚蠢我睇唔到個分別，無條件嘅忠義，對我嚟講好可笑，我甚至覺得「忠心」其實係一種精神病。」似乎是一個典型生意人的設定，在宣傳照上金城武在賭枱上摸著酒杯，感覺和文案很切合。

金城武初期參與港產片，曾分享大家都以為自己有語言老師，可是並沒有，只是跟很多學語言的人一樣，多聽，多說，實在沒有不二法門。在接受訪問時，最有趣是訪問的記者是當時在《娛樂新聞眼》工作的古巨基，也是用國語和廣東話混合回覆：「以前我唔敢講，因為很多人都會笑我，以前我講廣東話，大家都會問我可唔可以講國語。我怕醜，我不敢講，但而家我會講多啲。」為了工作上更貼近地溝通，也和角色更融和，他確是用心。因為懂得廣東話、國語、日語、台語、英語等的關係，也讓他當年在亞洲快速獲得不少工作機會。

在飾演《重慶森林》何志武時，金城武以半鹹淡廣東話說著簡單的對白，再以國語配上旁白。因為電影陣容強大，加上他個人的帥氣外型，令香港觀眾都對他這位港產片新鮮人非常好奇。不久後，《墮落天使》也讓金城武延續在王家衛的色彩下的魅力。金城武在港產片中不止何志武，《安娜瑪德蓮娜》的調琴師陳家富、《薰衣草》的Angel、甚至是和《重慶森林》同年上映：《人魚傳說》的Kenji、《沉默的姑娘》的古柏奇，均呈現不同面貌的金城武。

要感受金城武說廣東話時的魅力，不但可以看電影，甚至可以聽歌。在和EMI簽約的時期，也許是乘著《重慶森林》的人氣，金城武曾推出廣東歌，1994年的專輯《失約》中，有五首廣東歌，其中主打歌《失約》更由金城武親自作曲。1995年推出的專輯《給我心愛的人》，全隻都是廣東歌，誠意十足。

