港大 AI 模型辨識精子受精能力
1天只睡2小時！26歲金娜妍「眼睛長皰疹」像熔岩在燒 醫：恐留永久疤痕
中職味全龍韓籍啦啦隊員金娜妍近日透過社群平台透露，因長期睡眠不足導致免疫力下降，竟罹患俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，病灶還長在眼睛周圍，恐有留疤風險。她坦言平時常常一天只睡2小時，免疫力出狀況才導致生病，還硬撐著戴眼罩上場應援，敬業精神讓粉絲既心疼又擔憂。
金娜妍在Threads發文表示，自己原本不是會乖乖吃保健食品的人，為了工作常常犧牲睡眠，下班後還跟同事出遊，導致每天只睡2小時，最終免疫力崩壞，得到通常發生在嬰兒或老人身上的帶狀皰疹。金娜妍形容發病時「就像用熔岩灼燒眼睛一樣」，不僅持續發高燒，只要一動就全身劇痛。
最讓她擔心的是，皰疹剛好長在右眼上方，醫生警告可能留下永久性疤痕，對需要經常上鏡頭的啦啦隊員來說無疑是重大打擊。但因為早已排定的拍攝和比賽行程無法取消，金娜妍只能戴著眼罩完成所有工作。她感慨：「完全不知道當時是用什麼精神在跳舞的，好像是靠超人的力量撐過去的。」
所幸，金娜妍的皮膚目前已經康復，也更加重視自己的身體健康，「吃得好、睡得飽，只要覺得有點累就會特別注意。」她也呼籲大家要以她為借鏡，千萬不要輕忽身體發出的警訊。
