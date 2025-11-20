Trip.com酒店減$500、機票減$200
金宇彬申敏兒愛情長跑10年宣布拉埋天窗 女方陪伴渡過抗癌難關
憑《2013 高校風雲》及《繼承者們》等韓劇打響知名度的韓國型男金宇彬今日（20日）於粉絲俱樂部發布手寫信，宣布將與拍拖10年的女友申敏兒拉埋天窗，並預計於12月舉行婚禮，獲得大量粉絲支持及祝福。
金宇彬今日發布手寫信，先關心粉絲們提醒注意保暖，緊接宣布好消息：「我要結婚了！我和我的伴侶已經在一起很久了，我們即將建立家庭。希望大家能夠繼續支持我們，讓我們的婚姻生活更加溫暖。下次見，祝大家健康快樂！我會再回來和大家打招呼的。」
金宇彬與同為演員的申敏兒2015年相戀，據知兩人因拍攝同一服飾品牌代言廣告而互相產生好感，繼而發展。金宇彬曾於2017年罹患鼻咽癌，一度暫停演藝活動專注治療，期間申敏兒亦陪伴身邊對抗癌病，之後抗癌成功正式回歸演藝圈。申敏兒近年亦活躍於演藝圈，出演多套大熱影視作品為人熟悉，包括《海岸村恰恰恰》、《鬼媽媽的假期》及《我們的藍調時光》等。
