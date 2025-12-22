金宇彬申敏兒結婚細節曝光 Elie Saab婚紗、Ralph Lauren禮服、Louis Vuitton鑽飾

金宇彬申敏兒結婚

金宇彬申敏兒結婚，結束十年愛情長跑，日前於首爾舉行浪漫婚禮。二人在花海環繞下攜手完婚，笑容燦爛如花，婚照公開後更被讚「美如韓劇畫面」！兩人的婚禮以非公開形式舉行，經理人公司AM Entertainment同步曝光了夢幻的雪中婚紗照，畫面中洋溢著幸福笑容的兩人甜度爆表！衷心祝福他們幸福久久，恭喜！從相知相惜到攜手走過十年歲月，這對佳偶終於迎來屬於彼此的重要日子，浪漫的婚紗照也彷彿訴說著兩人細水長流的溫暖愛情。

(圖片來源：IG @soyoobridal)

日前12月20日金宇彬申敏兒結於首爾舉行浪漫婚禮。二人在花海環繞下攜手完婚，笑容燦爛如花，婚照公開後更被讚「美如韓劇畫面」！

婚禮當日，金宇彬向申敏兒施展可愛舞姿、更單膝跪送上一支白色玫瑰花，從申敏兒背影可以感受到這位新娘子笑得很甜！申敏兒當日身穿 Elie Saab 2026 春夏新娘系列白婚紗，佩戴Louis Vuitton白金鑽石頸鏈，婚紗以心形領口禮服以全件紗線刺繡花卉鋪陳，綴以 3D 薄紗與歐根紗花卉貼飾，層疊立體的花型隨著流動線條綻放，展現精湛工藝與輪廓之美，而金宇彬穿著Ralph Lauren 禮服，兩位郎才女貌，場面溫馨感人，隔著手機屏幕都感受到二人的幸福氛圍。

金宇彬申敏兒結婚由星級Wedding Planner LACIEL official負責，負責人早前在IG更分享之前與金宇彬和申敏兒會面時，兩位隨手寫了的字句及即興的手繪插畫，都讓人感受到兩位的幸福快樂氛圍。

View Instagram Post

