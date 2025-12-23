金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」

（圖／取自網路）

南韓「模範情侶」金宇彬與申敏兒於 2025 年末舉行了舉世矚目的世紀婚禮。現場照隨之曝光，申敏兒身穿刺繡蕾絲婚紗展現優雅氣質；金宇彬則以一身墨黑絲絨西裝帥氣亮相。這段始於 2015 年、歷經男方抗癌煎熬的 10 年戀情，在親友與眾多大咖賓客的見證下，正式譜寫出最動人的幸福篇章。

婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫

婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整場婚禮宛如一齣現實版的浪漫韓劇。

（圖／取自網路）

（圖／取自網路）

新娘申敏兒的婚禮造型使用優雅蕾絲婚紗與「原生感」底妝

申敏兒的婚禮造型被封為「新娘教科書」。她選擇了一襲桃心領設計的全手工白紗，婚紗來自Elie Saab 2026春季系列，要價28,600美元(約台幣901,246)，裙擺布滿精緻的立體花朵與蕾絲刺繡，既修飾身形又散發出高貴氣息，韓國女星孫藝珍結婚時也是選用此婚紗品牌。妝容則搭配經典的「韓系透明底妝」，強調原生肌膚的光澤感。唇色選用自然的珊瑚粉色，加上乾淨整齊的低包頭與長型頭紗，完美襯托出她知性溫柔的氣質。不過申敏兒可是從小美到大的天然美女，不論什麼造型都美爆了！

（圖／取自網路、Elie Saab官網）

讓人驚艷的是婚禮的 「伴手禮清單」

真的太懂女孩子的心了，兩大品牌都是美妝界的夢幻逸品：Lancôme 蘭蔻作為法式優雅的代表，作為婚宴伴手禮增添滿滿的精緻度與高級感，另一款Acqua di Parma 帕爾瑪之水則是金宇彬多次被拍到很喜歡的香氛品牌，甚至還直接送給粉絲成熱搜話題，這兩個品牌也與婚禮的浪漫氛圍完美契合，真的體現了主人的極高品味與貼心。

（圖／取自網路）

10年愛情長跑：從「廣告邂逅」到「抗癌守護」

回顧兩人的情史，簡直是一部感人至深的最動人羅曼史。初見時是 2015 年因拍攝品牌廣告相識，隨後大方認愛。中間面臨 2017 年金宇彬確診鼻咽癌，演藝事業停擺的考驗，在最艱難的兩年抗癌期，申敏兒推掉大量工作，寸步不離地陪伴在側。 這段感情經歷了生死考驗，早已超越了普通的情侶關係，成為彼此生命中最重要的支柱。

（圖／取自網路）





