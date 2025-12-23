宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
南韓「模範情侶」金宇彬與申敏兒於 2025 年末舉行了舉世矚目的世紀婚禮。現場照隨之曝光，申敏兒身穿刺繡蕾絲婚紗展現優雅氣質；金宇彬則以一身墨黑絲絨西裝帥氣亮相。這段始於 2015 年、歷經男方抗癌煎熬的 10 年戀情，在親友與眾多大咖賓客的見證下，正式譜寫出最動人的幸福篇章。
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫
婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整場婚禮宛如一齣現實版的浪漫韓劇。
新娘申敏兒的婚禮造型使用優雅蕾絲婚紗與「原生感」底妝
申敏兒的婚禮造型被封為「新娘教科書」。她選擇了一襲桃心領設計的全手工白紗，婚紗來自Elie Saab 2026春季系列，要價28,600美元(約台幣901,246)，裙擺布滿精緻的立體花朵與蕾絲刺繡，既修飾身形又散發出高貴氣息，韓國女星孫藝珍結婚時也是選用此婚紗品牌。妝容則搭配經典的「韓系透明底妝」，強調原生肌膚的光澤感。唇色選用自然的珊瑚粉色，加上乾淨整齊的低包頭與長型頭紗，完美襯托出她知性溫柔的氣質。不過申敏兒可是從小美到大的天然美女，不論什麼造型都美爆了！
讓人驚艷的是婚禮的 「伴手禮清單」
真的太懂女孩子的心了，兩大品牌都是美妝界的夢幻逸品：Lancôme 蘭蔻作為法式優雅的代表，作為婚宴伴手禮增添滿滿的精緻度與高級感，另一款Acqua di Parma 帕爾瑪之水則是金宇彬多次被拍到很喜歡的香氛品牌，甚至還直接送給粉絲成熱搜話題，這兩個品牌也與婚禮的浪漫氛圍完美契合，真的體現了主人的極高品味與貼心。
10年愛情長跑：從「廣告邂逅」到「抗癌守護」
回顧兩人的情史，簡直是一部感人至深的最動人羅曼史。初見時是 2015 年因拍攝品牌廣告相識，隨後大方認愛。中間面臨 2017 年金宇彬確診鼻咽癌，演藝事業停擺的考驗，在最艱難的兩年抗癌期，申敏兒推掉大量工作，寸步不離地陪伴在側。 這段感情經歷了生死考驗，早已超越了普通的情侶關係，成為彼此生命中最重要的支柱。
看更多 CTWANT 文章
2025 MMA 紅毯盛世美顏！Jennie、張員瑛、Karina、Winter 展現「AI等級神顏」美到逼死人
別再空腹運動了！帕梅拉健身12年悟出的6個關鍵真心話：拋棄「過度消瘦」迷思、堅持比強度重要
告別烏龜頸與小腹婆！5 個「隱形體態矯正」微習慣，站著坐著都在變美
其他人也在看
抗癌真愛｜金宇彬申敏兒結婚，10年長跑修成正果！男神挺過35次電療迎娶「最強後盾」！拆解鼻咽癌早期7大警號
抗癌真愛｜韓國演藝圈日前迎來「世紀喜訊」，現年36歲的男神金宇彬與41歲的申敏兒，在經歷長達10年的愛情長跑後，終於在首爾正式完婚。這段跨越生死邊緣、挺過癌症低谷的姊弟戀，讓無數粉絲直呼「再次相信愛情」，更成為大眾關注的抗癌勵志典範。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 22 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
UNIQLO:C 2026春夏聯名「極簡控」要衝！$249衛衣、繭型褲，百搭設計＋高級配色俘虜時尚迷
每季的衣櫃總少不了幾件百搭的UNIQLO單品，而全新的UNIQLO : C 2026春夏聯名系列已經登場，正好為日常衣櫥帶來新鮮感！這個系列注重實穿與設計的平衡，透過獨特的季節配色、舒適面料與現代廓形，打造出適合每日穿著的穿搭造型。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
金宇彬申敏兒如韓劇般「美到看不膩」的婚照曝光！「神仙夫妻」10年愛情長跑修成正果，讓人再次相信愛情了
韓國演員金宇彬和申敏兒在12月20日完婚，這場閉門婚禮再有婚照釋出，二人並肩的畫面，美得像韓劇一樣，很多粉絲都說看不膩想看更多，並開心地給他們送上祝福。Yahoo Style HK ・ 1 天前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 17 小時前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力
43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！Yahoo Style HK ・ 53 分鐘前
阮浩棕何沛珈被下達「禁愛令」 兩年地下情玩完親證關係有「變」
【on.cc東網專訊】梁舜燕孫仔、無綫上位小生阮浩棕與女神何沛珈緋聞傳足兩年，雖然一直沒有認愛，但他們不時情侶檔商演，儼如已官宣戀情。不過今日有消息指，二人驚爆分手，除了指他們聚少離多外，更因無綫正力捧他們上位，嚴格執行「禁愛令」，不讓上位小生花旦戀情高調，阮浩東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 19 小時前
潮語｜「來都來了」、「67」，登上2025年Yahoo搜尋「十大熱搜潮語」排行榜！Threads潮語生產機還製造了哪些上榜潮語？
來到2025年的尾聲，我們來回顧一下這年度的熱話，當中「潮語」這回事今年都有幾多爆出。大家「來都來了」，假如以下的10個潮語裡，你都全都認識的話，相信你已「打敗99.99%香港人」。快點share給你的「老best」一起來看2025年Yahoo搜尋「十大熱搜潮語」排行榜！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
福原愛宣布結婚「對象正是橫濱緋聞男」！懷上第3胎：多了新家人非常開心
日本前奧運桌球國手福原愛，近日接受日媒《女性SEVEN》專訪，首度親口證實已低調再婚，且目前正懷上第三胎。她透 […]姊妹淘 ・ 19 小時前
粵車南下｜車主果欄開餐泊路邊收「牛肉乾」 停車場閘機在右邊需落地付款
【Now新聞台】粵車南下首天，合資格粵車可經港珠澳大橋入境本港，本台與一名粵車車主由佛山前往本港，他們經歷了甚麼？本台上午9時與倪先生在佛山上車，準備南下入境本港。粵車車主倪先生：「我很感謝我老闆、妻子，放我兩天假，可以去放縱一下，所以有這機會我一定要把握。」用了約一個半小時，到港珠澳大橋珠海口岸。乘客與司機要分途過關，倪先生用了約10分鐘完成手續。開車進入港珠澳大橋，再多駕約一小時抵達本港，過關後沿青馬大橋出市區，先到昂船洲大橋觀景台打卡。之後到油麻地一間茶餐廳吃午飯，但車內導航未更新，不支援跨境定位，要連同手機導航一併使用。千辛萬苦找到目的地，但兜幾個圈都沒位泊車。落車多行幾個圈，都找不到車位，惟有泊在路邊，先吃午飯，但開飯不久就已收到通知，要同時收「牛肉乾」。「加餸」已成定局，惟有收拾心情，到海運大廈欣賞維港景色。倪先生：「預了金錢付泊車費、咪錶費，沒想過要付『牛肉乾』，(心情)是會有點影響。我只可以改善我自己，我沒法改善香港。我可能會去稍為寬鬆的地方，稍為偏遠一點、沒這麼近市中心的地方。」準備離開之際，又遇到阻滯——離開停車場，八達通機在車的右邊，但司機位在左邊，要刻意落車拍卡。香港停車場的充電樁大多採用歐洲制式，俗稱「歐標」，內地大部分粵車都是電動、用「國標」，車主來港要充電要預先自備轉插。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
「平民價名錶」Casio，木村拓哉也愛！低至$380擁有巴黎世家創意總監同款、Bill Gates同款錶是哪些？
有人說鑽石是女人的好朋友，那手錶就是男人的第二張卡片。不過，並非所有成功男士都對名錶趨之若鶩。就如早前 Balenciaga 新任創意總監 Pierpaolo Piccioli 在首場時裝 show 戴著 Casio 現身，引起時尚界討論。原來從日劇天王木村拓哉到前世界首富 Bill Gates，這些在各自領域上都佔上一席位的人，手腕上的選擇竟然如此「貼地」。究竟一隻簡單的電子錶，憑什麼贏得這些名人的歡心？Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Pantone 2026「雲舞白」白色名牌手袋來襲！LV、DIOR、miu miu、BV、Celine...哪款是你的命定款？
2026 流行趨勢提前鎖定！Pantone「雲舞白」憑著輕盈高級質感橫掃時尚圈，Louis Vuitton、DIOR、Celine ...等各大精品紛紛打造同款色調經典袋款，清新感覺讓人一眼心動，即看哪一款能成為你的時尚命定款？Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
男生最有魅力喜好排名Top15！女生眼中識影相、煮嘢食竟然是不第1位？鍾意游水、行山的陽光男孩不在五大
社交平台上一份針對男性嗜好的排行榜引發熱議，列出 15 種女性公認最有吸引力的男性興趣，不僅讓網友直呼意外，也掀起了一波討論狂潮。Yahoo Style HK ・ 1 天前
結業潮｜沛公甜品疑似全線結業？開業18年荃灣名店榴槤千層始祖
2025年全港結業潮不斷，沛公甜品近日都傳出全線結業！沛公甜品以榴槤甜品起家，其位於荃灣路德圍的總店被指日前貼出結業告示：「做到22號就要走啦」，並感謝街坊支持：「多謝各位街坊18年嘅支持」。不少網民都感到不捨。Yahoo Food ・ 19 小時前
2025年Yahoo搜尋「十大熱搜IP Character」出爐！Chiikawa、Jellycat只排二三位？第一位係呢個...
今年有非常多熱門角色佔據大家的社交媒體！過去一年，大家應該也為這些這些重量級IP豪擲千金，包括排在第二位的Chiikawa、第三位的Jellycat～小編的手袋上也有這些小可愛的身影，實在抵抗不了它們的誘惑啦！不過大家是不是很好奇排第一位的是哪一個IP Character？究竟大家的心頭好有沒有上榜呢？即看看以下2025年Yahoo搜尋「十大熱搜IP Character」的結果吧！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
諾和工程涉土瓜灣兩個重建地盤造假 市建局要求終止合約
【Now新聞台】涉嫌在瑪嘉烈醫院擴建工程造假的分判商諾和工程，亦有參與市建局多個地盤項目。市建局回覆查詢時確認，有兩個地盤的儀器證書造假，已要求終止合約。 市建局表示，在土瓜灣有四個重建項目地盤採用諾和工程提供的測量儀器，其中兩個地盤的儀器已確認屬偽造證書，市建局已經要求發展商立刻終止合約及建議報警，另外兩個地盤亦已責成發展商即時停用儀器及終止合約。至於機場二號客運大樓的工程，機管局表示已聯同總承建商覆核環境監測儀器的校正證明，確認證書由相關機構發出，相關工程公司的工作已停止。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前