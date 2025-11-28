精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「新郎新娘親手設計」網讚嘆超美：完全是他們風格
南韓演藝圈「模範情侶」金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，攜手走過男方鼻咽癌治療的艱難時期，如今終於即將在12月20日步入婚姻。隨著婚期逼近，兩人的手繪風喜帖在27日曝光，不僅由準新人親自完成，更以溫馨又有巧思的設計掀起粉絲熱烈討論。
喜帖由申敏兒合作15年的造型師率先在社群公開，並寫下祝福：「可愛又有品味的情侶們，真心祝賀你們。」從公開照片可看到，喜帖以白底黑線呈現，新娘戴著冠冕、耳環與婚紗，新郎則穿著領結、梳著旁分髮型，整體風格簡約卻充滿溫度。最引人注目的是插圖旁的小字「圖：申敏兒、文：金宇彬」，證明整張卡片完全出自兩人親手設計。
卡片上寫著：「誠摯邀請您參加金宇彬與申敏兒的婚禮。請一同見證！2025年12月20日晚上7點。」手繪插畫與工整字跡被粉絲稱讚「完全就是他們的風格」、「畫好可愛字好漂亮」、「郎才女貌連喜帖都能感受到」。
雙方所屬的AM娛樂早前已證實，婚禮將於12月20日在首爾舉行，以非公開形式進行，僅邀請家人與至親好友，目前除了日期與地點，其餘細節都沒有對外曝光。不過，申敏兒日前接受《Harper’s Bazaar Korea》的訪問，曾透露自己最喜歡的戲劇婚紗造型是《明天和你》中「簡約又現代」的風格，究竟婚禮上會不會穿這種風格的婚紗，也令大眾相當好奇而期待。
兩人2015年因拍攝廣告相識後公開戀情，多年來保持低調而穩定的交往。2017年金宇彬罹患鼻咽癌暫停演藝活動期間，申敏兒推掉大量工作陪伴在側，多年來兩人相扶相持，不只感情穩定，更以持續捐款、累積超過11億韓元的善舉受到稱讚。如今終於迎來幸福新篇章，網友也紛紛讚嘆「真的太浪漫」、「一定要幸福一輩子」。
