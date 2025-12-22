金宇彬申敏兒如韓劇般「美到看不膩」的婚照曝光！「神仙夫妻」10年愛情長跑修成正果，讓人再次相信愛情了

韓國演員金宇彬和申敏兒在12月20日完婚，這場閉門婚禮再有婚照釋出，二人並肩的畫面，美得像韓劇一樣，很多粉絲都說看不膩想看更多，並開心地給他們送上祝福。

（AM娛樂圖片）

（AM娛樂圖片）

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

二人的婚禮完全是星光閃閃，半個娛樂圈的人都要來向他們送上祝福。婚禮由李光洙負責做主持，證婚人是法輪大師，並由歌手Car, the garden在現場演唱申敏兒主演的電視劇《海岸村恰恰恰》裡面的原創歌〈Romantic Sunday〉，光看這個組合就已經很有韓劇式的浪漫氛圍。

廣告 廣告

一眾明星陣容包括柳俊烈、BTS成員V、金泰梨、嚴正化、D.O.、孔曉振、裴晟佑、李世榮、羅PD、裴正南、安普賢、柳海真、朴京林、李炳憲、陳慶、高斗心、南柱赫、編劇金銀淑、林周煥、尹敬浩、金義聖、金娜雲等明星齊集韓國新羅飯店，陣容強到如頒獎禮級數。

（IG@ament_official）

這對「神仙情侶」，不用再期待《Dispatch》元旦情侶，自己就在 11 月的時候宣佈結婚，結束 10 年的愛情長跑，牽手進入人生新的階段。兩人所屬經紀公司 AM Entertainment 在 11 月向媒體發佈消息，表示「申敏兒與金宇彬基於長久交往所累積的深厚信任，約定要成為彼此的伴侶。兩入的婚禮將於 12 月 20 日首爾舉行，只會邀請雙方家人、親戚與親近的朋友們參與，以非公開的形式舉行。」二人即將要由「神仙情侶」進化為「神仙夫妻」了！

韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了！(Image: @____kimwoobin、@illusomina)

二人因合作拍廣告結緣，2015 年 7 月戀情曝光後，大方認愛並一直穩步發展戀情。金宇彬於 2017 年拍攝電影時經常流鼻血，事後宣佈患上鼻咽癌，暫停演藝活動兩年。治療期間傳媒經常拍得申敏兒陪伴在則的溫馨畫面。2019 年底金宇彬病癒復出，至今宣佈婚訊，經歷 10 年的愛情長跑後成為甜蜜夫妻！

金宇彬更上載親筆信感謝粉絲，真摯的文筆寫下「我要結婚了，想與長久一起的戀人組織家庭一起走下去。希望大家繼續支持，讓我們今後走的路可以更溫暖。」

金宇彬更上載親筆信感謝粉絲，親自宣佈婚訊。

甜蜜的愛情獲得美好的收成，相信各位粉絲心十分高興，祝願二人能永遠甜蜜，組成美滿的小家庭！

79歲Cher與39歲男友結婚！傳奇女星在80歲大壽的年份下嫁，愛得高調的愛情觀：不在乎外間看法，我們玩得很開心

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

兩性關係：

周杰倫昆凌甜曬澳洲追極光照片！結婚10年的天王級愛情關係，多次堅定示愛打倒外界雜音

有一種愛情叫袁詠儀與張智霖！結婚24周年甜蜜如初見，4大「模範夫妻」相處之道：最重要是不忘初心及承諾

小松菜奈曾是GD的緋聞女友，最後在25歲情歸菅田將暉，也許「平凡浪漫」是他們的甜蜜愛情哲學