金宇彬申敏兒甜蜜婚照曝光！飄雪下的「神仙夫妻」，美麗得像韓劇劇照一樣
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了，並釋出在飄雪下拍攝的甜蜜婚照，美麗得像韓劇劇照一樣，很多粉絲看到都留言為他們開心並送上堅定與溫暖的祝福。
這對「神仙情侶」，不用再期待《Dispatch》元旦情侶，自己就在 11 月的時候宣佈結婚，結束 10 年的愛情長跑，牽手進入人生新的階段。
兩人所屬經紀公司 AM Entertainment 在 11 月向媒體發佈消息，表示「申敏兒與金宇彬基於長久交往所累積的深厚信任，約定要成為彼此的伴侶。兩入的婚禮將於 12 月 20 日首爾舉行，只會邀請雙方家人、親戚與親近的朋友們參與，以非公開的形式舉行。」二人即將要由「神仙情侶」進化為「神仙夫妻」了！
二人因合作拍廣告結緣，2015 年 7 月戀情曝光後，大方認愛並一直穩步發展戀情。金宇彬於 2017 年拍攝電影時經常流鼻血，事後宣佈患上鼻咽癌，暫停演藝活動兩年。治療期間傳媒經常拍得申敏兒陪伴在則的溫馨畫面。2019 年底金宇彬病癒復出，至今宣佈婚訊，經歷 10 年的愛情長跑後成為甜蜜夫妻！
金宇彬更上載親筆信感謝粉絲，真摯的文筆寫下「我要結婚了，想與長久一起的戀人組織家庭一起走下去。希望大家繼續支持，讓我們今後走的路可以更溫暖。」
甜蜜的愛情獲得美好的收成，相信各位粉絲心十分高興，祝願二人能永遠甜蜜，組成美滿的小家庭！
