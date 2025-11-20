金宇彬申敏兒要結婚了！低調經營愛情長跑10年、陪伴抗癌的姐弟戀情修成正果結成「神仙夫妻」

韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了！大家不用再期待《Dispatch》元旦情侶了，因為人氣超高的「神仙情侶」金宇彬和申敏兒正式宣佈於 12 月結婚，10 年的愛情長跑終成眷屬！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了！(Image: @____kimwoobin、@illusomina)

兩人所屬經紀公司 AM Entertainment 向媒體發佈消息，表示「申敏兒與金宇彬基於長久交往所累積的深厚信任，約定要成為彼此的伴侶。兩入的婚禮將於 12 月 20 日首爾舉行，只會邀請雙方家人、親戚與親近的朋友們參與，以非公開的形式舉行。」二人即將要由「神仙情侶」進化為「神仙夫妻」了！

廣告 廣告

二人因合作拍廣告結緣，2015 年 7 月戀情曝光後，大方認愛並一直穩步發展戀情。金宇彬於 2017 年拍攝電影時經常流鼻血，事後宣佈患上鼻咽癌，暫停演藝活動兩年。治療期間傳媒經常拍得申敏兒陪伴在則的溫馨畫面。2019 年底金宇彬病癒復出，至今宣佈婚訊，經歷 10 年的愛情長跑後成為甜蜜夫妻！

金宇彬更上載親筆信感謝粉絲，真摯的文筆寫下「我要結婚了，想與長久一起的戀人組織家庭一起走下去。希望大家繼續支持，讓我們今後走的路可以更溫暖。」

金宇彬更上載親筆信感謝粉絲，親自宣佈婚訊。

甜蜜的愛情獲得美好的收成，相信各位粉絲心十分高興，祝願二人能永遠甜蜜，組成美滿的小家庭！

周杰倫昆凌甜曬澳洲追極光照片！結婚10年的天王級愛情關係，多次堅定示愛打倒外界雜音

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

兩性關係：

有一種愛情叫袁詠儀與張智霖！結婚24周年甜蜜如初見，4大「模範夫妻」相處之道：最重要是不忘初心及承諾

小松菜奈曾是GD的緋聞女友，最後在25歲情歸菅田將暉，也許「平凡浪漫」是他們的甜蜜愛情哲學

36歲奚夢瑤與何猷君私下甜蜜拍拖照片曝光！「千億賭王媳」個性率真魅力：我嫁的是愛情，不是豪門