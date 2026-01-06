超甜！金宇彬、申敏兒西班牙度蜜月 粉絲偶遇激動：本人超帥、氣質絕好

韓國演藝圈情侶金宇彬、申敏兒在2025年12月20日完婚後，近日被網友在西班牙特內里費島偶遇，疑似正在度蜜月。相關畫面曝光後，引起粉絲關注與討論。

有網友在社群平台分享，1月5日於當地餐廳巧遇這對新婚夫妻，當下相當驚喜。該名網友興奮表示：「金宇彬本人超帥，目測快一米九，敏兒氣質絕好！」也幸運向他們要到了簽名。另有其他巧遇的網友提到，夫妻倆當天穿著休閒、行程低調，現場並未見到經紀人陪同。

金宇彬與申敏兒於2015年因拍攝廣告結識，同年7月公開戀情，交往至今滿10年。2017年，金宇彬確診鼻咽癌，申敏兒暫停工作陪伴男友治療，直到2019年金宇彬康復後回歸演藝圈。2025年11月20日，金宇彬透過親筆信向粉絲公布婚訊，表示將與交往多年的伴侶共組家庭。

兩人於12月20日在首爾舉行非公開婚禮，僅邀請親友出席，婚禮由金宇彬的好友李光洙擔任司儀。此次特內里費島行程，則是兩人婚後首度被目擊的海外活動。從網友分享的照片來看，兩人神情放鬆，行程以私人休息為主。

