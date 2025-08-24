焦點

移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗

金宇彬＋秀智《許願吧，精靈》來了！金牌編劇金銀淑新作今季必看

繼《任意依戀》之後金宇彬與秀智再次合作，推出新劇《許願吧，精靈》，日前釋出的預告片中看到，故事中充滿奇幻氣氛，加上金宇彬的長髮氛圍，男女主角的顏值與造型，更是令人過目不忘！

金宇彬和秀智繼2016年合作《任意依戀》之後，再度合作，加上韓國金牌編劇金銀淑加持，叫人更加期待！劇集將於10月正式於Netflix 上架，日前首次釋出首波預告片。

《許願吧，精靈》故事講述神秘的精靈自千年沉睡中甦醒，將為意外成為神燈主人的少女實現三個足以改變人生的願望。當精靈努力適應現代社會時，兩人也逐漸展開一段出乎意料的浪漫關係，發展成輕鬆甜蜜的戀愛故事。

男女主角的個性有著強烈對比，金宇彬飾演的Genie 情緒化容易爆怒，，相反季智飾演的佳英卻自我封閉，無法表達自我。

《許願吧，精靈》由韓劇女王金銀淑編劇，過去她創作的大《繼承者們》、《鬼怪》、《黑暗榮耀》都是經典劇集，導演則由《極限職業》的票房導演李炳憲、以及曾執導過《太陽的後裔》的安吉鎬共同執導。

除了相隔9年再度合作的金宇彬以及秀智之外 ，還有安恩真、盧相鉉、高圭弼、李周英等配角，陣容華麗。

就連宋慧喬也會於《許願吧，精靈》中客串一角！據指因為剛完成《黑暗榮耀》的宋慧喬，非常感激金銀淑編劇，所以當聽到她開拍新劇，就答應她的邀請，花 10 小時飛到杜拜拍攝客串片段。

從預告片看來，金宇彬的長髮造型加上秀智手握神燈的場面，都營造神秘氛圍，加上 特效與唯美攝影，相當有電影感。

當年的《任意依戀》，金宇彬與秀智的Sad ending叫不少人可惜，今次再續前緣，希望能給大家一個圓滿的大結局，彌補當年的遺憾吧！

