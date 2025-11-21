BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
金宇彬甜蜜報喜「對，我要結婚了」！和申敏兒愛情長跑10年 12/20舉辦婚禮
南韓演藝圈長跑情侶金宇彬與申敏兒，終於在交往近10年後迎來好消息。兩人所屬的AM Entertainment 20日發布聲明，宣布兩位演員已決定成為彼此的終身伴侶，並將在12月20日於首爾某處舉辦非公開婚禮，僅邀請雙方家人、親戚及少數親友出席。
金宇彬稍早也在官方粉絲社區親筆寫信，第一時間向粉絲分享喜訊。他在信中說，因為一直受到粉絲無條件的支持，希望能親口告訴大家：「對，我要結婚了。和長時間一路陪伴著我的那位，一起建立家庭、一起往前走。」他也拜託粉絲，希望未來能繼續為兩人送上祝福，「我會非常感謝。」在信的最後，他不忘叮嚀粉絲注意健康，並承諾不久後會再次問候大家：「直到再見的那天，都要平安又開心地過日子。」
AM Entertainment則在聲明中表示，兩人多年來以深厚信任為基礎做出人生重要決定，未來也會繼續專注在演員工作上，回應大眾多年來的支持。
金宇彬與申敏兒在2015年公開戀情，是韓國娛樂圈代表性的長壽情侶。在金宇彬罹患鼻咽癌、接受治療的艱難時期，申敏兒始終陪伴在側，也讓這段感情被不少人視為正面典範。
金宇彬親筆信全文
Wooribin的各位大家好，我是金宇彬。
最近過得還好嗎？天氣突然變冷，希望大家注意保暖，不要感冒。
今天想把這個消息最先告訴一直以來毫不保留給我愛與支持的Wooribin，所以提筆寫下這封信。
對，我要結婚了。和長時間一路陪伴著我的那位，一起建立家庭、一起往前走。
若你們願意為我們未來的路送上溫暖的祝福，我會非常感謝。
在我們再次見面問候之前，請大家都保重身體、每天都開開心心！我很快會再和大家見面。
一直以來都非常感謝你們，Wooribin。
