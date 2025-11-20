36歲金宇彬《豆豆笑笑》比李光洙更搞笑？冷面笑匠反差魅力人氣急升，韓國「醜帥男神」7大魅力：戰勝鼻咽癌愛情事業兩得意

韓流男神金宇彬身為「醜帥系」的代表男星之一，近日更成為熱話人物，事關他與女友申敏兒宣布結婚，並在12月舉行婚禮，為經營了10年的愛情長吧修成正果。

還未認識金宇彬嗎？他的外型並不是傳統男神的精緻美，棱角分明的輪廓，配上188cm修長身形，完美展現出痞帥與高冷氣質。外表冷厲的他卻擁有意想不到的幽默感，近年他在綜藝節目以及劇集《許願吧，精靈》中盡情發揮他的搞笑功力，將「冷面男神」的人設徹底反轉，意外的反差萌讓他的人氣再度急升！

金宇彬冷面笑匠反差魅力人氣急升！

金宇彬近年除了拍攝劇集外，還成為了綜藝節目《種豆得豆》（콩심은데콩나고팥심은데팥난다）以及其衍生節目《豆豆笑笑》（콩콩팡팡）的固定成員。

他在《豆豆笑笑》中與都敬秀以及李光洙遠赴墨西哥，開啟海外美食文化探訪之旅。節目中，金宇彬不時創造出新奇的笑點，例如當他與李光洙被當地人詢問其職業時，他竟比李光洙反應更快地回答「農夫」，猝不及防的搞笑讓一眾幕後工作人員都不禁大笑起來。這一幕播出後更引發網民熱議，大讚他冷面笑匠的反差魅力。而金宇彬的反轉魅力遠不至此，以下即深入了解一下他的魅力吧！

圖片來源：節目截圖

圖片來源：宣傳照

圖片來源：宣傳照

金宇彬反轉魅力1. 模特兒出身

身高188cm的金宇彬，早在高中時便立志成為模特兒。那時候的他因為過瘦，他先是增重15kg，再苦練體態，甚至為了練出舞台協調感還自願報讀芭蕾課。2008年，他終於登上首爾時裝週，一身自信氣場席捲全場，也讓人看見他天生的表演感。

圖片來源：Instagram@____kimwoobin

金宇彬反轉魅力2. 事業上升期患鼻咽癌

在事業高峰期，金宇彬被診斷出罹患鼻咽癌。醫生甚至告訴他：「可能只剩6個月生命。」他果斷地結束所有演藝活動，全心投入治療。兩年半後，他奇蹟般康復，並帶著長髮造型出現在青龍電影獎典禮上。對他而言，那次重生的不僅是身體，更是一場靈魂洗禮。

圖片來源：Instagram@____kimwoobin

圖片來源：截圖

金宇彬反轉魅力3. 多年來匿名做善事

有媒體指金宇彬10多年來以匿名方式持續捐款，為兒童癌症病房捐助，災害發生時亦第一時間伸出援手。此外，還有網友曾在論壇上分享，在住院期間收到他準備的圍巾與手寫祝福卡，比起捐款更讓人感動。

圖片來源：Instagram@____kimwoobin

金宇彬反轉魅力4. 低調愛情長跑

他與申敏兒自2015年公開交往後，彼此相伴10年，始終如一。他治療期間，她也不離不棄長伴在側，10年間兩人沒有過度展示甜蜜日常，沒有誇張宣言，卻在最平凡的日常裡，寫下最長情的告白，也難怪成為韓國演藝圈最被認可的長壽情侶之一。近日金宇彬發布手寫信，宣布與申敏兒結婚，並於2025年12月在首爾舉行婚禮。這對「神仙夫婦」得到不少祝福，隔著螢幕也覺得很甜。

圖片來源：節目截圖

金宇彬反轉魅力5. 人緣滿分

金宇彬的好人緣一直是圈內公認，他與李洙赫、金英光、洪宗玄、盛駿組成的模特兒兄弟團，一同出道一同成長，至今仍互相打氣。此外，他與安普賢的友誼更是由校園走到演藝圈，會在對方發愁走秀服裝時主動送上衣物，也在入伍時親自到場送行，更總在第一時間為朋友的作品應援。

圖片來源：Instagram@____kimwoobin

金宇彬反轉魅力6. 熱愛運動

初出道時，金宇彬仍屬於偏瘦體型，為了適合更多角色，他選擇加強運動訓練。多年來，他仍保持運動習慣，每天伏地挺身兩百下。無論行程多滿，他都會完成當日訓練，不單是為了身材，還是他給自己最基本的紀律。

圖片來源：Instagram@____kimwoobin

金宇彬反轉魅力7. 最愛看戀愛綜藝

最讓粉絲驚訝的，絕對是他「戀綜迷弟」的一面。當他被問及是否會看戀愛綜藝時，他竟眼睛一亮，激動地表示自己是《我是Solo》、《母胎單身戀愛大作戰》等戀愛綜藝的忠實觀眾，甚至曾鼓勵單身朋友去報名參加，真誠又可愛。

圖片來源：節目截圖

