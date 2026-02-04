金宣虎為逃稅爭議道歉 已補繳漏稅注銷個人公司

早前憑韓劇《愛情怎麼翻譯？》人氣再飆升的韓星金宣虎，日前爆出逃稅爭議後，他所屬的Fantagio事務所第二度發聲明，回應金宣虎被指疑透過開設個人公司逃稅一事，聲明指他於2024年1月為演藝活動及話劇開設個人公司，並在去年2月與Fantagio簽訂新合約之前，相關活動均通過該公司進行結算，但金宣虎意識到該公司運營可能存在問題，便已決定中止運營，最近一年多也未有通過該公司進行任何活動。Fantagio強調與金宣虎之間的合約及所有演藝活動，均與金宣虎之前開設的個人公司沒任何關係，又表示自去年2月至今，對於金宣虎演藝活動所有結算金額，均是直接支付給演員本人。

金宣虎日前爆出逃稅爭議！

廣告 廣告

金宣虎承認當時對營運個人公司缺乏認知，故已退還之前使用的法人信用卡金額、向家人支付的薪金、公司名下的座駕，對於過通過個人公司結算的收入，他已在原本繳納的法人稅基礎上，補繳個人所得稅，目前個人公司注銷程序正在進行中，相關手續預計於近期內完成。金宣虎對於在未有充分理解個人公司營運與稅務影響的情況下，設立並營運該公司長達一年，正進行深切反省及致歉，Fantagio今後將更加謹慎管理旗下藝人的整體活動。而據當地法例，逃稅金額超過5億韓圜（約250萬港元），將適用《特定犯罪加重處罰法》，涉案者可被處以5年以上有期徒刑。

形象大受影響。

此外，金宣虎跟秀智合作的愛情劇《魅惑》原定下半年在串流平台上架，目前上架日期未定。而他原定與男星金允錫合作另一部改編自網絡小說的新劇《議員的庇佑之下》，近日有韓國網民要求他退出該劇，認為他不適合演正義公務員的角色。至於他原定本月13日至22日演出19場話劇《秘密通道》，門票全部售罄，主辦稱將會如期公演。

秀智與金宣虎合作的新劇《魅惑》上架日期或受影響。