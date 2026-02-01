金宣虎被爆開空殼公司逃稅 父母為社內理事

韓國「臉蛋天才」車銀優最近被爆疑借母親開設的空殼公司逃稅，遭國稅廳追繳逾200億韓圜（約1億港元）稅金及罰款，是目前逃稅金額最高的韓國藝人，而與車銀優同屬Fantagio事務所的男星金宣虎今日（1日）被爆同樣有疑似通過空殼公司逃稅的行為，韓媒指雖然金宣虎是Fantagio旗下藝人，但同時有經營演出企劃事務所，事務所的登記地址是金宣虎位於首爾龍山區的住所，而金宣虎是事務所的代表理事。

消息指事務所是於2024年1月成立，而公司的工作範疇除了演出企劃之外，亦包括廣告中介、廣告媒體買賣、製作影片、製作及發布節目、製造衣物及地產買賣等，雖然企業性質是與演藝有關，但公司並未有登記為大眾藝術文化企業，而公司的社內理事是金宣虎的父母，金宣虎每月透過公司的銀行向父母支付數百至數千萬韓圜的月薪，父母每月收到錢之後會將錢轉帳給金宣虎，其父母平時會用公司的信用卡支付生活費和消遣的費用，當中包括父親購買香煙及到卡啦OK消遣的費用，平時乘坐的座駕亦是用公司的名義登記。韓媒指金宣虎是用這個方法減稅，如他們真的將公司信用卡作私人用途，可視作違背職務及挪用資金罪。

而金宣虎是於去年3月過檔Fantagio，當時合約金達到20億韓圜（約1,000萬港元），專家認為金宣虎是為了接收合約金而預先設立個人公司，法律界人士指Fantagio不可能對旗下藝人用空殼公司逃稅不知情：「假如持續有藝人用同一方法逃稅，公司如果在知情的情況下故意將合約金支付給空殼公司，更可能被認定為稅收處罰法的共犯以及業務侵占罪。」

Fantagio方面承認金宣虎有經營公司，但稱公司已經有超過一年沒有營運，知道會構成問題已正辦理停業手續，又指該公司是在他過檔前成立，不知道會引起問題，澄清金宣虎是為了話劇方面的工作而成立公司，並無意逃稅。

