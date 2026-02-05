金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲 事業陷雙重危機

近日，韓國男星金宣虎拍攝電視劇的花絮畫面引發討論。在這個片段中，他疑似在和女演員對戲時出現生理反應，加上最近韓媒報導他透過家族公司逃稅，雙重爭議接連曝光，導致他的演藝工作受到影響，部分代言暫停，新戲也傳出遭抵制。

https://babyou.me/wp-content/uploads/2026/02/wYGVY5qtlx08v41pUmFa010412000rtq0E010.mp4

爭議畫面中，金宣虎躺在地上接受人工呼吸，下半身疑似凸起。影片在社群平台傳開後引發議論，有人批評這已是對女演員性騷擾的程度，但也有人認為在又濕又冷的情況下，確實有可能無法控制生理現象，何況僅憑一段短短的畫面並無法證明。

此外，韓國媒體近期披露金宣虎涉嫌透過家族空殼公司「SH2」轉移片酬，包含虛報父母薪資、公私帳戶混用等方式，讓個人稅率從49.5%降至19%，可能違反當地稅務規定。雖然經紀公司迅速發聲明認錯，坦承有稅務違規情況並道歉，表示已補繳稅款，相關公司也正在辦理註銷，但負面影響已迅速擴大。

爭議爆發後，韓網聯署要求金宣虎退出與金允石合作的新劇《議員的保佑》，目前他代言的BEANPOLE等品牌也陸續解約，與裴秀智合作的《魅惑》也傳出可能延期。他2021年因《海岸村恰恰恰》走紅後，也曾因為前女友的爆料而重挫事業，如今剛要東山再起，又再次面臨重大風波，後續發展仍待觀察。

