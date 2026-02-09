金宣虎私下是「老錢風」穿搭高手？3個穿搭公式穿出溫柔系「高質量男友」質感

講到近期人氣急升的男星，絕對少不了「酒窩王子」金宣虎！他主演的Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》在全球多個地區都登上收視榜首，劇中溫柔體貼的形象再度圈粉無數。如果你也被金宣虎在螢幕上那份溫暖形象吸引，那麼絕對不能錯過他簡約有型的私服品味！

金宣虎近年憑《Start-Up：我的新創時代》與《海岸村恰恰恰》等人氣劇集紅遍亞洲，演技實力備受肯定。除了拍劇，翻開他的 IG會發現他經常分享日常穿搭，無論是簡約休閒還是質感精品，他都能穿出個人特色，每張照片都充滿了令人心動的「男友感」！

金宣虎穿搭參考1：陽光感十足的職場造型

這套造型以長袖上衣搭配灰色長褲，色調柔和且看起來非常平易近人。這身穿搭的重點在於他背上的 TUMI 背包，為整體的優閒風格加入了一份俐落的職場感，更有種陽光大哥哥的親切氣息！

金宣虎穿搭參考2：沉穩有態度的精緻風格

在另一套造型中，金宣虎穿上了 LOEWE 的啡色排扣外套，下身配搭品牌的牛仔寬腰褲。再以經典的 LOEWE Puzzle 包，將深色調的外套與休閒的牛仔元素結合得剛剛好，這種層次穿法讓他在休閒中帶有一份高級感。

金宣虎穿搭參考3：帥氣的知性學院風

而這套造型則大膽運用亮色作為點綴，金宣虎穿上 Ralph Lauren 粉紅色襯衫並將袖子輕輕捲起，外搭一件馬甲背心，下身則是俐落的黑色長褲。粉紅色襯衫打破了男裝常見的沉悶感，配合馬甲的層次堆疊，讓整體視覺更豐富，有親和力又有活力，讓人印象深刻。

