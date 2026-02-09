消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
金宣虎私下是「老錢風」穿搭高手？3個穿搭公式穿出溫柔系「高質量男友」質感
講到近期人氣急升的男星，絕對少不了「酒窩王子」金宣虎！他主演的Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》在全球多個地區都登上收視榜首，劇中溫柔體貼的形象再度圈粉無數。如果你也被金宣虎在螢幕上那份溫暖形象吸引，那麼絕對不能錯過他簡約有型的私服品味！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
金宣虎近年憑《Start-Up：我的新創時代》與《海岸村恰恰恰》等人氣劇集紅遍亞洲，演技實力備受肯定。除了拍劇，翻開他的 IG會發現他經常分享日常穿搭，無論是簡約休閒還是質感精品，他都能穿出個人特色，每張照片都充滿了令人心動的「男友感」！
金宣虎穿搭參考1：陽光感十足的職場造型
這套造型以長袖上衣搭配灰色長褲，色調柔和且看起來非常平易近人。這身穿搭的重點在於他背上的 TUMI 背包，為整體的優閒風格加入了一份俐落的職場感，更有種陽光大哥哥的親切氣息！
金宣虎穿搭參考2：沉穩有態度的精緻風格
在另一套造型中，金宣虎穿上了 LOEWE 的啡色排扣外套，下身配搭品牌的牛仔寬腰褲。再以經典的 LOEWE Puzzle 包，將深色調的外套與休閒的牛仔元素結合得剛剛好，這種層次穿法讓他在休閒中帶有一份高級感。
金宣虎穿搭參考3：帥氣的知性學院風
而這套造型則大膽運用亮色作為點綴，金宣虎穿上 Ralph Lauren 粉紅色襯衫並將袖子輕輕捲起，外搭一件馬甲背心，下身則是俐落的黑色長褲。粉紅色襯衫打破了男裝常見的沉悶感，配合馬甲的層次堆疊，讓整體視覺更豐富，有親和力又有活力，讓人印象深刻。
農曆新年2026｜新年新波鞋 New Balance劈價$559起入手！必掃人氣530／2002R限時8折
農曆新年就到，大家仍未買新波鞋過年？現在Catalog網店減價是各位最後衝刺的機會！Catalog網店突發推出指定品牌正價產品限時8折優惠，Yahoo購物專員望過，發現近年由IU加持而再次爆紅的New Balance波鞋絕對值得留意，當中平時少有減價的系列如2002R、740、2010、530等都有平，折後最平只需$559起就買到，而且不少鞋款更是多碼及靚色，十分有誠意。Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，折上折後分分鐘五百頭就入到，是大家新年買新波鞋的最佳時機！想知有邊幾款New Balance波鞋抵買？即看內文！
【百佳】車厘子 $19.2/磅、尊遜牌香腸 $88/2包
易賞錢會員今日（2月7日）只要於百佳買滿$168即享88折，上PNS網購買滿 $800，輸入優惠碼「CNYBUY92」即享92折、買滿 $1,200，輸入優惠碼「CNYBUY88」即享88折！今期超抵優惠有車厘子折實價 $19.2/磅、尊遜牌香腸折實價 $88/2包、益力多LT活性乳酸菌飲品低糖高纖5支裝折實價 $26.4/2排，折實平均$13.2/排！
2026戀愛白皮書，現代情人節的4種新生態：不再曖昧不明、理性浪漫拒絕過度消費｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
走在 2026 年立春後，空氣中開始瀰漫著粉紅色的預告。但妳有沒有發現，現在的情人節，似乎跟以前不一樣了？以下是我整理出的 2026 四大戀愛新趨勢。
520浪浪加油站被舉報環境惡劣 愛協巡查帶走五病貓惟即晚歸還 一貓歸還時不幸離世
【動物專訊】漁護署和愛協收到多個有關「520浪浪加油站」場地惡劣的舉報，警方聯同漁護署及愛協，分別在1月21日及2月6日舉行突擊巡查，第一次巡查發現狗場衛生環境不太理想，作出口頭警告及建議，而第二次巡查發現有4隻貓有感冒病徵及1隻貓有舊傷口，愛協因此以涉嫌殘酷對待動物為由將5貓帶走。 警方最終沒有作出拘捕，愛協於當天晚上復將5貓交還520浪浪加油站，結果其中1隻貓到達獸醫診所時已證實不幸離世，520浪浪加油站Bella質疑愛協當日早上阻止她們將貓送醫，下午3時才帶走貓貓，結果貓貓死亡。愛協則對本報指該貓是因長期病患未獲得及時治療，於途中不幸離世。 據了解，漁護署早前收到舉報，指位於元朗水蕉新村的520浪浪加油站狗場衛生惡劣，漁護署於1月21日聯同元朗軍裝巡邏小隊及愛協督察到上址進行巡查，初步發現上址衛生環境不是太理想，但沒有證據指出有虐待動物成份，於是給予口頭警告及建議，漁護署表示將於稍後時間再進行突擊巡查。當時案件列作「求警協助」。 警方於2月6日再聯同漁護署及愛協督察突擊巡查該狗場，警方認為現場沒有證據有殘酷對待動物的情況，亦沒有作出拘捕。惟現場有5隻貓相信生病，初步調查場主有提供
漁護署料農曆年攜蘭花等違禁品入境個案升 偵緝犬將加強搜查(楊佩詩報道)
【Now新聞台】農曆新年將至，漁護署預計市民攜帶蘭花等違禁品入境香港的個案會上升，檢疫偵緝犬將加強在各口岸等出勤搜查。 這個嗅嗅，那個又嗅嗅，繞場一周後，望向領犬員的這個眼神，就知牠找到目標了，原來是禁止攜帶入境的花旗參。即使這麼大堆，藏得幾深，都瞞不過牠。死物可以，活生生的動物一樣行，無論是天竺鼠還是龜，一樣逃不過牠的鼻子。這幾隻是漁護署的檢疫偵緝犬，協助搜索禁止帶入境的動植物。署方指，近年科技加強了檢測能力，但偵緝犬有些方面仍然技勝一籌。漁護署獸醫師賴慧明：「就算檢疫物品藏在行李或很多層衣服下，都是可以有能力辨認出來，相對地牠們較易被市民接受，比較受歡迎，相對地牠們做偵查時不會阻礙旅客太多時間，造成太多滋擾。」漁護署目前有8隻檢疫偵緝犬，分別是拉布拉多及比格犬兩個品種。狗狗加入檢疫偵緝犬隊後，一般要受訓4個月，包括嗅覺靈敏度、跳躍訓練等，評核合格後才可以正式出勤。偵緝犬會不定時在各口岸等加強執勤，搜查有沒有違禁品，除了花旗參，在沒有有效許可證下，乾海馬、天麻、蘭花等同樣不可攜帶入境。漁護署檢獲的違例個案過去3年有上升趨勢，最多是蘭花，上升2.5倍，而上月至本月2日，已有23宗非法進
再多五人疑吃生蠔後食物中毒 食環署指示供應商暫停售生蠔
【Now新聞台】再多五人懷疑進食生蠔後食物中毒。衞生防護中心過去三周已錄得34宗食物中毒個案，近九成與諾如病毒有關，全部人都曾食用生蠔。有醫生指，不排除生蠔受到飼養的海水污染，未經煮熟進食有機會受感染。餐廳Chef's Cuts繼啟德分店有六人上月30日進食生蠔後食物中毒，再有兩男三女同日晚上在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場分店用餐約14至49小時後，出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵，他們30至38歲，其中三人已求醫，毋須入院，全部人情況穩定。初步調查顯示，他們都曾經進食生蠔。食環署早前已到餐廳及兩間生蠔供應商調查，並指示供應商暫停出售及供應生蠔。餐廳指，懷疑事件源於生蠔，旗下所有餐廳已暫停供應，對受影響的顧客致以關懷，會全面審查供應鏈，並配合衞生防護中心調查。衞生防護中心指，食物中毒個案近日持續增加，過去三周已錄得34宗、涉及108人，其中30宗、一共94人與諾如病毒相關，全部在潛伏期內曾食用生蠔。有醫生指，諾如病毒可以經環境及人傳人感染，冬季天氣適合病毒繁殖，加上有較多節日聚會，是每年食物中毒的高峰季節，生蠔、三文治、沙律及魚生等都是高危食物。家庭醫生林永和：「於冬天較活躍的包括諾如病毒，因為生蠔是貝殼類，可能飼養上感染了這個病毒，可能搭飛機或到世界各地，受污染的生蠔繼續帶著病毒。於被進食的過程，如果是生蠔繼續有冰冷藏牠，即使很新鮮，病毒一樣很新鮮，只要吃下肚，根據流行病學，九成都會出現病徵。」他指，食物必須徹底清潔及煮熟後進食，而酒精搓手液未能消除諾如病毒，建議市民接觸食物前用梘液清潔雙手。 #要聞
涉37年前龍蝦灣殺人埋屍 62歲男子被控謀殺 還押至4.10再訊
【on.cc東網專訊】西貢龍蝦灣於37年前發生謀殺案，一名男子疑遭4名友人騙至沙灘，慘遭五花大綁勒索金錢，歹徒勒索不遂後毒打事主，且將其活埋於沙中窒息而亡。3名疑犯先後於當年及2000年被捕，當中兩人被判謀殺及誤殺罪成，分別遭判終身及8年監禁。案件主謀被發現隱姓
珍惜生命｜馬鞍山15歲少女墮樓 送院搶救不治
今日(8日)早上10時許，警方接報，指馬鞍山利安邨利豐樓懷疑有人從高處墮下。救援人員接報到場，發現該名15歲少女昏迷不醒。
唱錢 ｜ 森美慘被連環KO冇晒符 「曾比特好友」劉漢盛參加《唱錢》彌補多年遺憾
今集繼續有超強素人登場，包括「喪笑Gen Z」黃可泳、「Perfect Pitch」雷樂韻Melody，及「曾比特戰友」劉漢盛。
人氣烘焙店BAKERY BY THE GRAND登陸九龍塘又一城！必食金獎威靈頓乳鴿卷+米芝蓮餐廳Robuchon級數酸種麵包
灣仔排隊名店BAKERY BY THE GRAND 正式進駐九龍塘又一城！作為葡京餐飲集團旗下的烘焙概念店，新店不僅帶來了招牌「外酥內滑」蛋撻、多達6款口味的巴斯克芝士蛋糕、全球性得獎甜品等等，但說到最令人期待當然是跟星級餐廳Joël Robuchon Hong Kong共用同源酵母炮製出來的多款麵包！
八達通新年優惠2026｜手機/樂悠咭嘟卡即贏$28現金！29大商戶名單+美心/太興/百佳減價攻略
辦年貨又有著數！八達通宣布推出 2026 年「一嘟即發」新春獎賞，為大家的新年消費慳上加慳。由2月14日（年廿七）起，手機八達通及樂悠咭用戶只需消費滿指定金額，即有機會即時贏取高達$28回贈！同場加映美心MX、太興及大生超市等16大商戶獨家折扣，即睇內文教學，教你點樣「嘟」贏獎賞！
The Big Bounce裝置滿污漬惹議 主辦方：每 3 小時清潔消毒 2.9早上將暫停開放深層清潔｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】標榜全球最大型彈跳體驗的《The Big Bounce世界巡迴香港站》周五（6 日）起在西九文化區藝術公園大草坪舉行，《Yahoo 新聞》昨報道，有讀者反映場內設施污漬處處，衛生情況令人擔憂。主辦方今（7 日）回覆《Yahoo 新聞》，已就相關意見即時檢視現場安排，並作出進一步改善措施，將每三小時為設施表面清潔消毒；周一（2月 9 日）早上將暫停開放場地，為所有設施全面及深層清潔，進一步提升整體清潔水平。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
錦綉花園失水｜水務署指業主要求署方更換水管本末倒置 屋苑大部分水管不屬地契特別條款範圍
【Now新聞台】元朗錦綉花園失水事件，業主聯會不滿水務署未能釐清失水源頭及責任，計劃周二向發展局請願，要求局方介入。水務署指聯會說法失實，重申地契特別條款列明只負責由政府鋪設，並且位處道路已移交政府的屋苑內部水管。 水務署指，錦綉花園範圍內大部分水管由土地承批人鋪設，當年建造錦綉花園時，署方只是在屋苑出入口及附近道路下鋪設小部分供水喉管，相關道路至今仍屬私人土地，沒有移交給政府，不屬地契特別條款適用範圍，換言之，由用戶或註冊代理人負責維修。水務署指，錦綉花園小業主權益聯會一再將負責規管的署方錯誤定性為責任方，並不斷要求署方承擔保養維修責任是本末倒置，應停止發放不實資訊。而署方委託的獨立專家小組已展開工作，分析失水及部署喉管復修，爭取在四月有初步結果。#要聞
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
金價緣何大起大落 貝森特稱中國的投機者「亂來」
【彭博】— 美國財政部長貝森特表示，上周黃金市場的劇烈波動背後有中國投機者。
日本大選：高市早苗的政治豪賭結果即將揭曉
Reuters 日本將於周日（2月8日）再次舉行眾議院大選，這是短短兩年內的第二次全國性選舉。這場突如其來的提前投票，讓執政黨、在野黨以及許多選民都措手不及。 日本首位女性首相高市早苗（Sanae Takaichi）正以她個人的高人氣押注在這場選舉，希望能成功做到前任未能做到的事：為長期執政卻深陷民怨的自由民主黨（LDP，自民黨）爭取到明確的民意授權。 這是一場政治豪賭——因為她的前任石破茂也曾這麼做，卻慘敗收場。 ...