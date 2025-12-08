金寶湯副總裁稱自家產品「給窮人吃」 被爆失言錄音遭開除 公司急發聲明澄清雞肉品質

美國百年食品品牌金寶公司（Campbell’s Co）近日捲入巨大風波。一名前員工Robert Garza入稟法院控告公司資訊科技副總裁 Martin Bally，在薪資會議中不僅以粗俗言語辱罵印度裔員工，還貶低自家品牌產品。美媒引述錄音內容顯示，Bally 曾直言：

「我幾乎唔再買金寶湯，我哋生產嘅嘢係畀窮人食嘅高度加工食品。」

錄音中更出現荒謬言論，包括聲稱看到公司產品時會覺得裏面是「基因改造肉」，甚至講到：「我唔想食一塊從 3D 列印機走出嚟嘅雞肉。」Garza 指，當他準備向人力資源部舉報時，主管沒有提供任何協助，而他本人更在 1 月底突然被解僱，因而入稟追討賠償，並將 Bally 與主管一同列為被告。

一名前員工Robert Garza入稟法院控告公司資訊科技副總裁 Martin Bally，在薪資會議中不僅以粗俗言語辱罵印度裔員工，還貶低自家品牌產品。（YouTube@NBCNews）

金寶湯在收到訴訟通知後檢視錄音，並確認聲音確屬 Bally。（YouTube@NBCNews）

金寶湯確認錄音屬實 形容內容「粗俗、冒犯、完全不符事實」

《華爾街日報》報道，金寶湯在收到訴訟通知後檢視錄音，並確認聲音確屬 Bally。公司隨後宣布將他即時解僱，強調此類行為與企業價值觀完全背道而馳。金寶湯在聲明中向顧客致歉，形容錄音中的言論「粗俗、冒犯、荒誕且不實」，表示公司對旗下食品品質、原料來源及製作程序深感自豪，並反覆強調「金寶湯從未使用 3D 列印雞肉」。金寶湯表示，他們使用的雞肉全由美國農業部認證供應商提供，並遵守「非抗生素雞肉」標準，任何與此相反的說法都屬捏造。

金寶湯在聲明中向顧客致歉，形容錄音中的言論「粗俗、冒犯、荒誕且不實」。（金寶湯官網截圖）

美國職場歧視再受關注 訴訟或為企業文化敲響警鐘

此案除了牽涉食品品質的爭議，更引起外界對職場歧視與管理文化的關注。Garza 指出，Bally 不僅語帶歧視，更曾以「白痴」辱罵印度裔同事，自稱在服用大麻食品、神智恍惚的狀態下工作，整段錄音內容引起公眾譁然。案件現正進入司法程序，金寶湯表示將全力配合法庭調查。事件也讓外界反思企業是否具備足夠的保護機制，讓員工能安全、有效地通報高層不當行為，而不必擔心遭到報復。

金寶湯前資訊科技副總裁 Martin Bally（LinkedIn圖片）

