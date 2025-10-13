不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會
金山軟件逆市升13% 商務部公告首用國產WPS棄用Word (更新)
【11:20更新】金山軟件 （3888） 股價今早逆市升13.01%，曾高見38.2元。
文書軟件檔案格式一直以美國科技公司微軟的Microsoft Word或美國軟件公司Adobe的PDF格式為主流。中國商務部於上周四(10月9日)發布2025年第61號公告，對稀土出口管制進行公告，公告出現兩大變動，其中附件首次採用國產辦公軟件WPS格式、申請文件必須以中文提交。10月9日之前最新的兩個公告，文件都是word或pdf格式。
公告列明，境外特定出口經營者申請兩用物項出口許可時，應當按照《中國兩用物項出口管制條例》第十六條和中國商務部兩用物項出口許可審批系統的要求提交有關文件，有關文件以中文為準，此要求摒棄以往英文選項。附件中的「物項列表」、「《合規告知書》指引」均採用WPS格式。
申請須中文提交 彰顯主導權
WPS是由中國金山辦公自主研發的辦公軟件WPS Office，包括商務部等中央政府部門，過往公告文件主要採用美國科技公司微軟的Microsoft Word或美國軟件公司Adobe的PDF格式。不少內地網民認為，除了認為中央文件開始跟美國公司生產的電腦程式「軟件脫鈎」，WPS格式凸顯國產軟件應用與規則主導權，要求「以中文提交申請」與使用WPS格式相呼應，是「請用中文和我們說話」，意味著從語言到技術層面，整個管制體系將以「中國標準」為主導，顯示出中國官方對於「規則制定權」的轉變。這不僅是格式上的更新，更是一種數字主權與制度自主的宣示。
但也有不少網民批評WPS不好用，「WPS很難用啊，安裝之後很快就會變得很卡」、「界面不如微軟那套舒服，WPS還得好好改進」、「WPS功能是多，但太亂了，還有廣告，感覺亂七八糟，平時也用不了什麽功能。暫時還是office用著舒服」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/金山軟件逆市升13-商務部公告首用國產wps棄用word-更新-/607951?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 前夕，M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。Yahoo Tech HK ・ 25 分鐘前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國
蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。鉅亨網 ・ 1 天前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 1 天前
鑽石能跟金價一同重回巔峰？專家這樣說
國際金價上周二 (7 日) 歷史性突破每盎司 4000 美元大關，年內累計漲幅超 50%、飆升近 1400 美元，創下幾十年來最強勁牛市。這波黃金熱潮不僅推高成品金飾價格，更意外帶火了鑽石市場，「金鑲鑽」飾品因性價比優勢走俏，外界也因此想說鑽石能否跟著黃金重回巔峰。鉅亨網 ・ 3 小時前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 7 小時前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 1 天前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
黃夏蕙擺大壽迎95歲自爆將取回大筆遺產 否認住過渡房屋靠生果金渡日
「夏蕙姨」黃夏蕙將於今年11月11日踏入95歲，她昨天（11日）大排筵席擺大壽，邀得近500位親友到場岀席，場面熱鬧！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物
一名40歲的電子工程師因超重導致脂肪肝，卻靠著簡單的飲食調整，成功在短短兩個月內減重10kg，並大幅改善肝功能指數。馬上參考一下他的「青瓜減重法」，輕鬆逆轉脂肪肝！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
「長腳蟹」呂慧儀日前入院做檢查有感孤獨 單親媽媽忙拍劇獨力養大蟹籽
「長腳蟹」呂慧儀自從與黃文迪離婚後，一直以單親媽媽身份獨力照顧蟹籽Anton。她近日於IG分享入院的照片，一度令粉絲十分擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
月光族媽媽靠「菜市場理財法」存下第一桶金！3年減少45%家庭支出，4步驟讓記帳變簡單
許多人以為致富一定需要高薪或有投資眼光，但其實真正的財務自由，往往來自於最基本的金錢管理方式。台灣有一位媽媽本來也是典型的月光族，甚至還經歷過一場家庭危機。但她並沒有被困境擊垮，反而以「菜市場理財法」在 3 年內成功將家庭支出減少 45%！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
美國第一夫人一直與普京保持直接聯繫
根據《CNN》報導，美國第一夫人梅蘭妮亞 · 特朗普透露，她數月來一直與俄羅斯總統普京保持直接聯繫，進行秘密外交活動，協助因俄烏衝突而流離失所的兒童與家人團聚。鉅亨網 ・ 1 天前
美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等
外電報道,美國聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)周五接受採訪時表示,美國主要在線零售平台已下架數百萬件被禁售的中國電子產品,這些產品屬美國被禁設備清單或未經 FCC 授權,涉及來自華為、海康威視、中興通訊(0763.HK)和大華股份等公司的家用安全攝像頭和智能手錶等產品。infocast ・ 1 天前
Zara x Champion「有錢靜奢」魅力爆發！50週年驚喜聯名，低調雙logo令人荷包失守
ZARA 又悄悄宣布與百年運動品牌 Champion 攜手合作。這次聯乘沒有鋪天蓋地的宣傳，卻以低調姿態帶來意想不到的驚喜——將 Champion 的運動基因與 ZARA 的俐落剪裁完美融合，呈現出一種內斂而精緻的風格，為 2025 年秋冬帶來別具一格的「靜奢感」。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
韓最美臉蛋票選！子瑜獲冠軍 潤娥緊追在後
[NOWnews今日新聞]日本知名網站「Rankingoo」近日公布了「韓國最美臉孔女星」票選結果，這次共有近2千人參與投票，由曾獲世界百大美女冠軍的TWICE成員周子瑜拿下冠軍，aespa成員Kar...今日新聞 娛樂 ・ 20 小時前
中國要求美國不要動輒以高額關稅進行威脅 呼籲進行更多對話
【彭博】— 中國就美國總統特朗普針對北京的最新舉措作出回應，稱美國應該停止以高額關稅進行威脅，並呼籲通過對話解決分歧。Bloomberg ・ 1 天前