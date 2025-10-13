WPS是由中國金山辦公自主研發的辦公軟件WPS Office(網上圖片)

【11:20更新】金山軟件 （3888） 股價今早逆市升13.01%，曾高見38.2元。

文書軟件檔案格式一直以美國科技公司微軟的Microsoft Word或美國軟件公司Adobe的PDF格式為主流。中國商務部於上周四(10月9日)發布2025年第61號公告，對稀土出口管制進行公告，公告出現兩大變動，其中附件首次採用國產辦公軟件WPS格式、申請文件必須以中文提交。10月9日之前最新的兩個公告，文件都是word或pdf格式。

公告列明，境外特定出口經營者申請兩用物項出口許可時，應當按照《中國兩用物項出口管制條例》第十六條和中國商務部兩用物項出口許可審批系統的要求提交有關文件，有關文件以中文為準，此要求摒棄以往英文選項。附件中的「物項列表」、「《合規告知書》指引」均採用WPS格式。

申請須中文提交 彰顯主導權

WPS是由中國金山辦公自主研發的辦公軟件WPS Office，包括商務部等中央政府部門，過往公告文件主要採用美國科技公司微軟的Microsoft Word或美國軟件公司Adobe的PDF格式。不少內地網民認為，除了認為中央文件開始跟美國公司生產的電腦程式「軟件脫鈎」，WPS格式凸顯國產軟件應用與規則主導權，要求「以中文提交申請」與使用WPS格式相呼應，是「請用中文和我們說話」，意味著從語言到技術層面，整個管制體系將以「中國標準」為主導，顯示出中國官方對於「規則制定權」的轉變。這不僅是格式上的更新，更是一種數字主權與制度自主的宣示。

但也有不少網民批評WPS不好用，「WPS很難用啊，安裝之後很快就會變得很卡」、「界面不如微軟那套舒服，WPS還得好好改進」、「WPS功能是多，但太亂了，還有廣告，感覺亂七八糟，平時也用不了什麽功能。暫時還是office用著舒服」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/金山軟件逆市升13-商務部公告首用國產wps棄用word-更新-/607951?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral