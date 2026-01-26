金州勇士擒伏明尼蘇達灰狼

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
（法新社洛杉磯25日電） 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯近日傳出聯邦移民執法官員開槍射殺37歲男護理師普雷蒂後，NBA金州勇士今天在客場以111比85力挫灰狼，勇士總教練柯爾賽後受訪表示比賽氣氛凝重。
原訂24日舉行的灰狼對勇士之戰，因這起致命槍擊事件延期至今天舉行。
遭聯邦探員槍殺的普雷蒂（Alex Pretti）生前在當地退伍軍人醫院擔任加護病房護理師，家屬表示他「期盼為這個世界帶來改變」。
這是明尼阿波利斯（Minneapolis）近期第二起平民遭開槍身亡事件。勇士從開場到最後幾乎一路保持領先，當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天狂飆26分，貢獻7次助攻和4次抄截。
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪表示：「老實說，我感覺到對方（灰狼隊）士氣低落。這是我參加過最怪異和哀傷的比賽之一，你能明顯感受到氣氛凝重。我們現在只能為這座城市和當地民眾祈禱。非常謝謝和珍惜他們給我們的熱情款待。我們對他們正在經歷的一切感同身受。」
