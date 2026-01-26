金州勇士擒伏明尼蘇達灰狼

【Now Sports】明尼蘇達木狼周日在NBA常規賽迎擊金州勇士，結果在教練基斯芬治所言大夥兒「心碎」狀況下作賽，以85:111敗陣。由於明尼蘇達州明尼阿波利斯市日前發生聯邦執法人員開槍事件，這場原定於周六上演的比賽，延遲一日進行。芬治直言大夥兒仍感傷痛：「作為一個組織，我們對於所目睹、承受及所看見的感到心碎。」比賽前，現場安排默哀儀式，悼念遭擊斃的男子普雷蒂。木狼在這場比賽大部份時間處下風，勇士開賽即打出12:2的攻勢，木狼其後在第2節拉近分差，完半場只落後46:47。不過第3節是勇士的天下，這一節在山圖斯及畢迪希特等人頻頻得分，完此節把分差拉開至22分，之後勇士一直以雙位數領先，最終贏111:85。史提芬居里三分球10射僅3中，不過仍得到全隊最高的26分，摩西斯慕迪得到19分。木狼的「蟻人」安東尼艾華特斯斬獲全場最高的32分並摘下11個籃板，但除他及得22分的迪雲辛素外，再無木狼球員得分多於11分。

now.com 體育 ・ 23 小時前