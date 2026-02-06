「金庸群俠傳」最新PV公開！以人氣小說家作品為藍本的中式開放世界RPG

2026年2月1日(日)，CreateAI Holdings Inc.(以下簡稱CreateAI)公開了開放世界RPG「金庸群俠傳(きんようぐんきょうでん/Heroes of Jin Yong)」的最新PV。

其特色在於呈現出反映華人圈代表性武俠小說家・金庸世界觀的震撼影像。

本作是以華人圈人氣武俠小說家・金庸的作品世界觀及登場人物為藍本所製作。

神秘的劍戟動作・・・！

在公開影像的前半部分，以CG動畫表現了作品的故事性與氛圍。

從在以八卦為意象的舞台上，金庸的人氣角色們刀劍交鋒的影像中，濃厚地傳達出中國武俠世界的樣貌。

此外，也能確認出現了如以青龍・白虎・朱雀・玄武四神獸為形象的燈籠等，在日本的遊戲中作為中式主題常見的元素。

源自日本IP也為人所熟悉的元素，在發源地會如何被描繪也值得關注。





在後半部，介紹了使用實際遊玩畫面的戰鬥場景，如黃蓉與莫大等金庸作品的人氣角色與主人公進行刀劍交鋒。

其成果令人驚豔，如同結合了讓人聯想到「隻狼：暗影雙死」的正統劍戟動作，與「FINAL FANTASY XV」的高速魔法戰鬥兩者的魅力。

此外，本作應用了CreateAI至今培養的獨家影像識別技術以及AI技術於動態捕捉領域。

藉由活用公司內部擁有的約2,000平方公尺之最先進動態捕捉攝影棚，實現了高精度且美麗的動作表現。

以小說世界與掃描技術描繪出的金庸世界

遊戲內場景示意圖

本作是將「射鵰英雄傳」、「笑傲江湖」、「倚天屠龍記」等金庸人氣作品的角色與舞台，匯集於一個世界中的開放世界RPG。

不僅是表現小說的世界，更取材了中國各地的山岳風景與古都的歷史建築，透過掃描技術將100處以上的景觀與遺跡融入遊戲內。

值得關注的是由小說世界觀與真實景色調和所描繪出的金庸世界。

CreateAI的今後的發展

於北京舉辦的「2026年度 武俠產品發表會」

此次公開的PV是與2026年1月26日(一)在中國・北京舉辦的「2026年度 武俠產品發表會」中發表的內容連動。

同發表會中，以「惡魔城德古拉」系列及「Bloodstained」聞名的遊戲創作者五十嵐孝司亦有出席，並對致力於傳達武俠故事魅力的本作表達讚賞之意。

CreateAI的方針是以本作「金庸群俠傳」為起點，持續以多媒體形式發展源自中國的武俠及科幻等內容。

在本作中，也精心設計了能讓昔日粉絲享受的巧思，例如起用了曾為1996年版PC遊戲「金庸群俠傳」創作原聲帶的作曲家・蔡志展。

今後CreateAI將持續發送華人內容，能吸引到多少人實在令人期待。

有關本作的詳細資訊可於「金庸群俠傳」官方網站確認。

CreateAI 共同創辦人兼執行製作人 陳默 的評論

我自幼便接觸金庸先生的作品。

「扶弱濟貧、行俠仗義、為國為民」的俠義精神，是構成中國文化核心的價值觀。

「金庸群俠傳」旨在將這樣的武俠文化，以現代的遊戲體驗形式重新構築，傳遞給全世界的玩家。

CreateAI以此次宣傳影片公開為契機，表明了將致力於經典IP的數位內容化以及橫跨多個IP的發展方針。

今後也將專注於提升品質，並與各合作夥伴攜手，推進源自中國的數位內容之全球發展。

©CreateAI2024 All rights reserved

