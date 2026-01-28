金建希涉收受統一教賄賂 一審判囚 1 年 8 個月並獲緩刑 操縱股價指控獲判無罪︱Yahoo

金建希 (Photo by Chung Sung-Jun/ Getty Images )

【Yahoo新聞報道】南韓前第一夫人金建希涉及的多宗貪腐案，今日（28 日）在首爾中央地方法院一審宣判。法院裁定金建希受賄罪名成立，判處有期徒刑 1 年 8 個月，並追繳 1281.5 萬韓圜。至於她被控操縱股價及違反《政治資金法》等罪名，則獲判無罪。

綜合外媒報道，現年 53 歲的金建希被指控在 2022 年 4 月至 7 月期間，透過中間人收受宗教團體統一教高層提供的名貴禮品，包括名牌手袋及項鏈，價值約 8,000 萬韓圜。法官在判詞中批評，金建希利用自身地位謀取私利，未能拒絕統一教的請託與奢侈品，反而忙於接受贈禮並用於穿著打扮。由於部分賄物無法原物沒收，法院要求她繳交等值的財產。

廣告 廣告

雖然金建希在受賄部分被定罪，但法院認定她參與操縱德意志汽車（Deutsche Motors）股價非法獲利，以及非法收受民調服務以干預選舉提名的證據不足，判定這兩項指控不成立。

民眾在法院外聲援金建希。(Photo by Hwawon Lee/Anadolu via Getty Images)

控方早前建議監禁 15 年

是次判決的量刑遠低於特檢組早前建議的 15 年監禁。特檢組表示，法院對操縱股價及違反《政治資金法》的無罪判決不符合法理邏輯，且認為受賄罪的量刑過輕，決定提出抗訴。金建希的律師則認為單就收賄部分的判刑已經太重，將考慮是否上訴。

法院解釋量刑較輕時稱，考慮被告已表達反省之意，且過往沒有犯罪紀錄。金建希曾表示「像我這樣的無名小卒，引起了人們的擔憂，我真的很抱歉。」她亦在最終陳述中否認指控，形容相關指控「極其不公」。

隨著今次判決下達，金建希與尹錫悅成為南韓憲政史上首對同時被判刑的總統夫婦。(Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images)

南韓史上首對同時被判刑總統夫婦

隨著今次判決下達，金建希與早前因妨礙執行公務等罪名被判囚 5 年的丈夫尹錫悅，成為南韓憲政史上首對同時被判刑的總統夫婦。

尹錫悅因宣布戒嚴相關事件被控叛亂罪，特別檢查官此前已求處死刑，案件將於下月 19 日宣判；另外，尹錫悅早前亦因妨礙逮捕等罪名在一審被判有期徒刑 5 年。