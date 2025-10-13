金式森林／巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月13日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百六十一集「信定唔信？信得過先好信！」(10/13)

天娥向來信賴身邊熟人的好介紹，對推介從不懷疑。當璟風急需招聘人手時，天娥經傭人介紹，找到三名「平靚正」的外勞。三人表現出色，令璟風讚不絕口。人事部職員要求三人補交入職文件，天娥見他們工作繁忙，便主動代為處理。其後，天娥提起補交資料一事，三人卻藉詞推搪。隨後，天娥更有重大發現，驚悉三人存在極大問題，令她深感不安。Joe、張愛盈知悉天娥的苦惱，Joe提出一個解決方案……

巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十一集 (10/13)

明塱新來的醫生張志明精明能幹，深得一妍賞識，一妍更委任他為肺肝同步移植手術的換肝主刀醫生。以珈向董事會成員杏芳與袁添維爭取主席之位的選票，卻不果。一妍的腕管綜合症越來越嚴重，但她為了手術可如期進行而隱瞞病情。原來當年一妍曾收到匿名告密信，指多年前立萬有份執刀的肺肝同步移植手術，是因負責肝移植部份的楊旭川醫生失誤導致病人死亡；一妍希望當上主席，重新調查事件。肺肝同步移植手術中，一妍強忍腕痛進行……

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第一集 (10/13)

方氏國際公司主席方仰天和母親方陸超群，對成立家族信託嚴重分歧，對簿公堂。時間回到一年前，方氏董事鄺偉樑買了一條崇德珠寶的特別版首飾，卻發現是假貨，向仰天的長子方學禮發難……仰天赴內地了解，發現假貨事件疑是公司內鬼所為。老翁黃伯在珠寶店門市投訴買到假貨時心臟病發昏倒，最終不治，矛頭直指與他有碰撞的學禮，仰天的二子方學勤乘勢落井下石，期望學禮出醜。仰天收到消息後，立即啟程回港處理，卻遇上交通意外……

無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第6集

丹誤以為蘭與龍同居，喜孜孜地回家。蘭父彬瀚指離婚蘭也要負上責任，蘭若有所思。龍三人吃火鍋，雲與美毫不客氣加入，龍暗氣。龍發現蘭本來也住在柏寧苑，更是她丟下公仔令他受傷入院，找蘭晦氣，蘭表現冷漠，龍氣炸。 蘭決定另覓食居所，到地產公司找鈴時發現廣的新歡竟是鈴的同事Bonnie，蘭痛哭起來，鈴安慰她。蘭無意間關掉總掣，令龍的電腦熄滅而錯過賺錢機會，內疚地幫他打工。鈴不慎洩漏蘭離婚一事給龍知道，當龍向記者申辯沒有與蘭同居時，也口快說出蘭已離婚。

