金式森林／巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月20日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百六十六集「我們拍拖了（上）」(10/20)

璟風、瑞素正式拍拖，卻尚未對外宣佈戀情，因此單獨相處時常遇阻滯。璟風打算公開戀情，但不願直接宣之於口，為此作出不少嘗試，卻事與願違。另一方面，昌叔因熊家眾人之故與女友分手，璟風知悉後本不以為意，壯卻提起樹根的一段往事，令璟風決定繼續向熊家眾人隱瞞戀情。其後，壯因某些緣故，被迫向樹仁透露璟風和瑞素的關係。樹仁答應保守秘密，並決意充當「護法」，設法阻止這段戀情曝光……

巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十六集 (10/20)

德橋因與以珈的緋聞，受到AKL高層壓力，不能在董事會上投票給一妍。杏芳向一妍提出交易，若一妍同意醫院賣出病人的資料，可換得杏芳的選票，一妍未有答應。建邦被追債追到醫院，向啟澄表示只能求助永成。一妍藉筱蕙獲得AKL高層的黑材料，搶回德橋的一票。一妍萬眾矚目的手術直播才剛開始，方欣就率領醫務會代表現身，指一妍違反專業操守，要即時停職。方欣召開臨時董事會，揭發志明於停牌期間行醫，並質疑一妍徇私聘用……

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第六集 (10/20)

金式森林

廣告 廣告

仰天和煥秋的陳年往事被翻出，煥秋向林澄解釋，二人解開誤會。學勤主動拜訪林澄的父親林達權示好，卻意外揭露達權對婚事毫不知情，達權怒氣沖沖到方家激烈反對……超群縱勉強答應婚事，但條件是林澄必須簽署一份極其苛刻的婚前協議書，規定她及其子女未來均不能繼承方家任何財產。仰天不置可否，實際卻聘請高深成立家族辦公室，以制衡家人。高深甫上任，便向處處刁難他的善荃等人施壓，暗示會徹查善荃主理的家族慈善基金會帳目。

無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第11集

龍被眾女同事稱為「三陪男郎」而氣極，蘭開解，龍以自製麵醬謝她。鈴欠下貴利債，催丹與鳳買下新單位取佣金。斯看到鈴坐在窗旁講電話的模樣，像極初戀情人，怦然心動，決定追求鈴，鈴則以為他積極推銷傳銷美容產品，愛理不理。為求多賺二十萬債，鈴決定食價，丹等不虞有詐以為是業主抬高價錢。 斯請鈴吃大閘蟹，接著扶醉醺醺的鈴回家，兩人意亂時，斯駭然發現初戀情人的照片。斯懷疑鈴是他與芬的女兒，再見鈴的外婆是芬的媽媽，更肯定，心情紊亂。龍終在女上司面前展現男性在工作上的威力、挽回自信，同時亦向蘭展示魅力，相約中秋晚飯，終於......

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！