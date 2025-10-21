不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
金式森林／巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月21日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百六十七集「我們拍拖了（下）」(10/21)
栢菲跟樹仁入住某間酒店，意外發現隔壁房間的住客疑似是璟風與瑞素。栢菲想一探究竟，樹仁縱極力阻止，最終仍透露口風，讓栢菲得知兩人拍拖的秘密。樹根在住所浴室有所發現，栢菲擔心他因此識破璟風和瑞素的戀情，遂與樹仁合力說謊，卻連累若水與龔燁「食死貓」，只好向二人言明真相。樹根再有發現，還為此大發雷霆，眾人惟有另覓「食死貓」的犧牲者……後來，樹根刻意安排杜演與瑞素獨處，似有意撮合二人，背後原來另有文章……
巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十七集 (10/21)
方欣公開錄音，證明一妍加入明塱只為報仇。一妍被暫停職務，方欣順利登上主席之位。麗雪因錄音懷疑一妍是飛機失事的主謀，以珈卻有所保留。原來志明的出現，全都是方欣的計劃。一妍看似無法反擊，只能聽候醫務會發落……永成拉攏方欣，成功加盟醫療城項目。新加坡首富魏孝棠讓孫兒入住明塱醫院，其孫兒要做心臟手術。方欣以貴賓級接待孝棠，準備商量手術細節之際，卻發現一妍已先一步到來，孝棠更指明要一妍擔任主刀……
金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第七集 (10/21)
高深着手調查由善荃主理的家族慈善基金，發現其與兒童之家或有利益輸送。善荃以辭職作要脅，迫使仰天停止調查，眾家人群起圍攻……仰天委派學禮、學勤接待澳門女富商Rebecca，惟她對兄弟二人的安排及設計均不滿意，反而因緣際會下欣賞林澄的設計才華……婚禮前夕，達權收到討債電話，與其獄中兒子林耀有關。仰天與林澄順利完婚，婚後，林澄為設計費心，善荃卻故意用咖啡毀掉其手稿，為林澄的事業設下絆腳石。
無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第12集
斯搶去庭送給佳的白鳳丸，轉送給鈴，還陪她帶客睇樓，鈴以為他對自己有意思。蘭獨自在酒吧飲酒，一時感觸地狂飲。龍在街上遇到醉醺醺的蘭，她回家反被她咬了一口。蘭醒來知道龍自己回家感心跳加速，對龍印象改觀。鈴發現男友Charles另結新歡，往找晦氣反被揶揄一番，斯替她出頭，鈴心動。斯趁鈴酒醉時透露自己是她生父，鈴一怔。龍發現鈴"食價"，說要控告她，鈴叫斯以父親身分替自己求情，龍與斯聞言一愕。 龍不信鈴是斯的女兒，限她三日內還錢。斯求龍寬限多幾日，龍拒絕，兩人反目。鈴發現Charles是空心老倌，接著被老闆知道她食價而炒魷，沮喪不堪。鈴失踪，斯大為緊張。
