金式森林／巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月22日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百六十八集「童心不息」(10/22)

家聰獲Elaine相告，得知吃兒童餐與購買外國品牌童裝可節省開支，遂跟着照辦，怎料被人拍下他與小孩爭吃兒童餐的影片，引致接龍聲譽受損。雖然嘗到苦頭，家聰為慳錢仍堅持吃兒童餐，卻遇到阻滯。此時，他遇上一名小孩，在對方幫助下才得以順利享用兒童餐。他靈機一動，想出一個與該小孩互助互利的方法。因小孩之故，家聰取得各種好處，二人關係亦越來越好。怎料小孩其後疑似遭人強行帶走，家聰更驚見下手者竟是認識之人……

巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十八集 (10/22)

孝棠的孫兒接受心臟手術在即，成敗關係到一妍的去留。然而，一妍的腕管綜合症加劇，右手連拿餐具都沒力。方欣試圖阻止一妍的手術，但礙於病人已開刀，一妍拒絕，手痛卻令一妍無法拿穩手術刀……以珈意外發現一妍的手腕病情屬實，擔心會影響海淳的手術，但一妍保證不會有問題！海淳要緊急接受手術，一妍居然沒進手術室……方欣向英傑、建邦等人招手，以優厚條件挖角至馬來西亞醫療中心，並利誘眾人倒戈相向。

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第八集 (10/22)

芷君在街頭與網紅KOL起衝突，負責處理事件的高深對她毫不客氣，其強硬作風反而激起芷君的興趣……林澄為新加坡李夫人的合作項目通宵趕工，簡報會當日嘉欣在給林澄的咖啡中混入安眠藥，導致林澄失場。學勤本想趁機搶功，但仰天憑着對林澄設計理念的了解，親自上陣解說，成功打動李夫人。及後，高深懷疑林澄失約與嘉欣有關。林澄驚悉兄長林耀欠下巨額賭債，達權被上門追數。學禮與有為得知此事後，密謀利用林耀的醜聞來對付林澄。

無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第13集

斯決向波借錢，波指他炒股票拒絕借錢，斯責波毫無骨肉親情，憤然離去。斯與鳳在海傍找到鈴，鈴跳海欲搏龍同情，斯奮不顧身救她，反被送院。龍與丹趕到醫院，丹命龍撤消控告。美與雲聽到財母換新樓，知財使計吞去新樓，急謀對策。斯帶鈴回家跟家人相認，眾人半信半疑。 蘭與龍受託照顧聚和真，一起去吃飯被指是一家人。凡對蘭的同居房客沒有好感，認為皆不上等，但雲與美知凡是名校校長，為了聚的將來刻意討好。鈴患腸胃炎，斯、庭等緊張萬分，還勸她搬入醬園照顧她，鈴感動。蘭公司面臨困境，憂心不已，凡卻不識趣要為她介紹男友。

