專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
金式森林／巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月22日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百六十八集「童心不息」(10/22)
家聰獲Elaine相告，得知吃兒童餐與購買外國品牌童裝可節省開支，遂跟着照辦，怎料被人拍下他與小孩爭吃兒童餐的影片，引致接龍聲譽受損。雖然嘗到苦頭，家聰為慳錢仍堅持吃兒童餐，卻遇到阻滯。此時，他遇上一名小孩，在對方幫助下才得以順利享用兒童餐。他靈機一動，想出一個與該小孩互助互利的方法。因小孩之故，家聰取得各種好處，二人關係亦越來越好。怎料小孩其後疑似遭人強行帶走，家聰更驚見下手者竟是認識之人……
巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十八集 (10/22)
孝棠的孫兒接受心臟手術在即，成敗關係到一妍的去留。然而，一妍的腕管綜合症加劇，右手連拿餐具都沒力。方欣試圖阻止一妍的手術，但礙於病人已開刀，一妍拒絕，手痛卻令一妍無法拿穩手術刀……以珈意外發現一妍的手腕病情屬實，擔心會影響海淳的手術，但一妍保證不會有問題！海淳要緊急接受手術，一妍居然沒進手術室……方欣向英傑、建邦等人招手，以優厚條件挖角至馬來西亞醫療中心，並利誘眾人倒戈相向。
金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第八集 (10/22)
芷君在街頭與網紅KOL起衝突，負責處理事件的高深對她毫不客氣，其強硬作風反而激起芷君的興趣……林澄為新加坡李夫人的合作項目通宵趕工，簡報會當日嘉欣在給林澄的咖啡中混入安眠藥，導致林澄失場。學勤本想趁機搶功，但仰天憑着對林澄設計理念的了解，親自上陣解說，成功打動李夫人。及後，高深懷疑林澄失約與嘉欣有關。林澄驚悉兄長林耀欠下巨額賭債，達權被上門追數。學禮與有為得知此事後，密謀利用林耀的醜聞來對付林澄。
無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第13集
斯決向波借錢，波指他炒股票拒絕借錢，斯責波毫無骨肉親情，憤然離去。斯與鳳在海傍找到鈴，鈴跳海欲搏龍同情，斯奮不顧身救她，反被送院。龍與丹趕到醫院，丹命龍撤消控告。美與雲聽到財母換新樓，知財使計吞去新樓，急謀對策。斯帶鈴回家跟家人相認，眾人半信半疑。 蘭與龍受託照顧聚和真，一起去吃飯被指是一家人。凡對蘭的同居房客沒有好感，認為皆不上等，但雲與美知凡是名校校長，為了聚的將來刻意討好。鈴患腸胃炎，斯、庭等緊張萬分，還勸她搬入醬園照顧她，鈴感動。蘭公司面臨困境，憂心不已，凡卻不識趣要為她介紹男友。
日本首誕女首相高市當選 公明黨不結盟 自民黨險失政權
日本誕生第一位女首相。經歷公明黨退出執政聯盟，險失去政權後，執政自民黨新任女總裁高市早苗在新盟友日本維新會支持下，於國會昨舉行的首相指名選舉中當選，成為日本史上首位女首相，打破了日本政治女性玻璃天花板。高市幾經波折圓首相夢，上任後須面對棘手的通脹及經濟問題，而她過去的鷹派立場亦令人關注中日關係發展。在北京，外交部表示，am730 ・ 14 小時前
愛．憾事／迷宮裡的魔術師／藤本樹17-26 PART.2／加沙有個荷里活／震耳欲聾︳電影LOL 今期睇咩戲
愛．憾事／迷宮裡的魔術師／藤本樹17-26 PART.2／加沙有個荷里活／震耳欲聾︳電影LOL 今期睇咩戲電影LOL ・ 6 小時前
泰前總理貝東塔辭為泰黨黨魁 家族政治王朝恐終結
（法新社曼谷22日電） 泰國前總理貝東塔今天宣布辭去為泰黨黨魁職務，這可能標誌著欽那瓦家族數十年政治王朝的終結。欽那瓦瓦家族20年來一直是泰國親軍方、親王室菁英的主要對手，這些菁英認為該家族民粹主義式的政治風格是對傳統社會秩序的威脅。法新社 ・ 4 小時前
男大生癌逝後發文「這6字」3億人感動湧捐款
[NOWnews今日新聞]日本一名罹患罕見癌症的22歲男大學生，在確診罹癌後一直以黑色幽默在X應對病情，他在上週病逝後，透過X平台的預先排程功能，用網路迷因「哇喔～我死掉了」，幽默告別人世。這則貼文意...今日新聞 ・ 1 天前
鍾嘉欣3歲小女兒生日萌翻！全家開睡衣派對「複製貼上媽媽臉」 兄妹互動超有愛
鍾嘉欣近日在社群平台曬出為小女兒Anika（紫琳）慶祝3歲生日的溫馨畫面，只見她與三個孩子穿著親子睡衣，在滿屋Hello Kitty氣球與絨毛玩偶的包圍下開心比YA，氣氛歡樂、畫面可愛。姊妹淘 ・ 1 天前
失業率升至3.9% 孫玉菡：香港經濟正轉型 餐飲方面有需求
就本港最新(7月至9月)失業率升至3.9%，勞工及福利局局長孫玉菡隔晚(20日)回應稱，香港現正經歷經濟轉型期，所以看到有些行業的失業率有上升。建造和零售業皆有上升，但金融業有下跌，至於餐飲業就維持平穩，和上次一樣不變。展望接下來的日子，10月份的經濟活動都是好的，尤其是10月份有國慶黃金周，所以遊客和消費都應該比上兩個月有所增長。AASTOCKS ・ 1 天前
妻產後禁慾！人夫忍不住「出軌岳父」激戰
[NOWnews今日新聞]妻子產後休養時丈夫出軌的故事時有所聞，但馬來西亞有一名丈夫自爆長達五個月沒有性生活，但「出軌對象是岳父」。離譜故事隨即引發網路瘋傳、熱議。據泰國媒體Khaosod報導，馬來西...今日新聞 ・ 1 天前
《新股情報》三一重工(06031)次日孖展 借209億元超近16倍
工程機械企業三一重工(06031.HK)、綜合光學與無線連接設備供應商劍橋科技(06166.HK)、企業級大模型人工智能應用解決方案供應商滴普科技(01384.HK)、中國茶葉供應商八馬茶業(06980.HK)今第二日招股。券商累計為三一重工借出209.2368億港元孖展額,相當於集資12.36億港元計,超額認購逾15.9倍。券商累計為劍橋科技借出321.1256億港元孖展額,相當於集資4.62港元計,超額認購逾68.5倍。券商累計為滴普科技借出579.0445億港元孖展額,相當於集資3550萬港元計,超額認購逾1607倍。券商累計為八馬茶業借出164.6201億港元孖展額,相當於集資4500萬港元計,超額認購逾364.8倍。(BC) 三一重工(06031) 券商 孖展(億港元) 息率(%)富途 69.39 0.00輝立 50.00 0.00信誠 40.00 0.00耀才 15.00 0.00盈立 1.415 0.00華盛 1.25 0.00艾德 0.024 0.00其他總和 32.1228共: 209.2368 集資額: 12.36認購: 超購逾15.9倍 劍橋科技(06166) 券infocast ・ 1 天前
雙11優惠2025｜澳門格蘭披治大賽車門票9折優惠 再送杏仁餅/AIRSIM上網卡
一年一度的澳門格蘭披治大賽車下月舉行，未買門票的賽車迷有福了，現時門票有9折優惠，最平只需$360起，可在澳門外港碼頭取票，相當方便！經KKday購票獨家再送杏仁餅或AIRSIM上網卡，一次搞掂澳門行所需～買飛即睇內文！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
今年4至9月物業租約印花稅收入3.5億 較去年同期跌30%
【on.cc東網專訊】全面「撤辣」後，外界對樓市的幫助不大。政府提供的數據顯示，在2025年4月至9月期間，涉及物業租約印花稅收入有3.5億港元，與2024年同期比較下跌30%，而買賣物業印花稅收入有92億港元，則較2024年同業上升7%，但以非買賣方式轉讓物業on.cc 東網 ・ 7 小時前
歐倩怡承認同「翻版歐陽震華」了解中 回應新歡被傳身家過億「得啖笑」
歐倩怡（Cindy）郭晉安去年5月宣布離婚，結束18年婚姻關係，更承認當時已分居2年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳業坤為太太濱口愛子慶生！中環老牌西班牙餐館Olé 白色圓拱牆超浪漫 結他歌手現場演奏助興甜蜜放閃
吳業坤（坤哥）自2022年與日藉太太濱口愛子（Aiko）宣佈結婚，至今一直非常甜蜜。女方跟隨吳業坤移居至香港，更成為人氣KOL，經常出席各大公開宣傳活動及接拍廣告，跟上老公吳業坤的步伐頻頻搵真銀，令其在港人氣度大增。日前坤哥就為慶祝日藉太太濱口愛子的生日，特意精心挑選西班菜餐廳，更安排結他歌手現場唱歌浪漫助興，炒熱慶生氣氛，想知道邊間餐廳咁有氣氛就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 10 小時前
哪個國家便宜又好玩？2025高CP值旅遊國家排名，冠軍不是日、韓、泰
全球旅遊市場回溫，各國遊客都在尋找高性價比的旅遊目的地。美國金融公司《nerdwallet》近期公布「2025年全球最便宜旅遊國家排名」，令人意外的是，台灣在16個入選國家中高居榜首！專家分析指出，台食尚玩家 ・ 1 天前
郭富城老婆方媛誕第3胎 親自駕車接BB出院
郭富城的第三個小朋友出世！Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
Bob林盛斌17歲大女被網民留言性騷擾 IG出Story反擊兼為香港女性發聲
「金牌司儀」林盛斌（Bob）與老婆黃乙頤（Pearl）於2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒（Faye）、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。唔經唔覺林霏兒已經17歲，被指係官恩娜與鄭欣宜嘅混合體，散發出陣陣「少女味」，不過佢近日喺社交網站透露被網民性騷擾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 8 小時前