《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
金式森林／巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月27日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百七十一集「特種兵玩殘新威龍？」(10/27)
由於市民改變消費模式，為節省成本，新威龍廣場縮短了營業時間。敢威卻發現雷公的商場營業至深夜，依然不乏客人，遂決意與其競爭。新威龍廣場轉為24小時營業，樹根、樹仁因某些緣故未有回家，並於商場內過夜，竟意外發現各種好處，遂見獵心喜。另一邊廂，力蓮發現商場改為全天候開放後，衍生出大量問題，於是設法解決，卻未能收效。其後，新威龍廣場因樹根之故，入夜後竟「變了天」，變得烏煙瘴氣，樹根必須設法撥亂反正……
巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第二十一集 (10/27)
永成得睿暉捐腎保住性命，但身體大不如前。明塱醫院山邊發現疑於二十年前遭人殺害的一副男性頭骨，死者正是一妍一直尋找的趙定國。以珈帶領調查小組，調查收受承建商利益一事，啟心帶着睿暉出席，以永成兆業代表自居。ICAC拘捕建邦，原來他正是收受利益之人。啟澄發現是麗雪偷取建邦電腦內的證據，質問之下，麗雪道出是啟心下命令舉報建邦。啟澄想盡辦法救建邦，但建邦一蹶不振，自覺沒機會翻身，他不想連累啟澄，提出離婚。
金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十一集 (10/27)
仰天找到石威的舊情人趙麗，趙麗提及一名神秘男子近日曾進出石威家……超群決定與仰天對簿公堂，推翻信託，高深使計令城中的頂尖律師都拒絕代表超群，善荃為此質問高深……偉樑知悉方家內訌，暗中拉攏有為慫恿學禮、學勤，聘請以心狠手辣見稱的應華龍大律師作代表，激化方家矛盾，從中漁利。仰天為鞏固林澄的地位，竟提議由林澄出任方氏集團第一副主席，徹底惹怒學禮與學勤；偉樑隨後拉攏兩兄弟組聯盟共同對抗仰天。
無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第16集
阿金突然死去，碧鈴傷心不已。某日，碧鈴返老人院替阿金執拾遺物，赫見阿姨阿芬推門而至，她表示今次回港的目的是舉行婚禮，碧鈴聞言擔心阿芬有機會與希斯碰面，拆穿其真正身分，惟有將誤認希斯做父親的事向阿芬講清楚。 希斯重遇阿芬，提出希望可一家團聚，阿芬支吾以對。希斯帶著碧鈴參加公司週年聚餐，碧鈴發現阿芬就在隔壁擺結婚酒，與大龍夾計阻止希斯路過阿芬擺酒的房間，最後亦瞞不過希斯雙眼，他怒氣沖沖指罵阿芬不顧他及碧鈴的感受，阿芬忍無可忍忍辯方不是其女兒，希斯恍然去騙然去騙然去騙然去辯地。雲佳把碧鈴趕出凌家，碧鈴無家可歸投靠大龍。 大龍看著熟睡的碧鈴，起了憐香惜玉之心。希斯則在酒吧飲悶酒，遇見大肚的Bonnie，兩人談得非常投契，並一起夾錢賭波。希斯回家見碧鈴睡在大龍床上，擔心大龍對碧鈴不軌，持刀追斬他，又說不論碧鈴是否親生，也會視為女兒看待，凌波知道後，還叫希斯與碧鈴正式上契。繡蘭收到神祕的情信及鮮花，以為是大龍送贈暗喜，豈料是德廣所為。
