許紹雄逝世終年 76 歲
金式森林／巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月28日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百七十二集「認愛大考驗」(10/28)
Joe獲樹仁相告，知悉璟風、瑞素相戀，遂協助二人向天娥隱瞞戀情，並向樹仁提及因天娥之故與女友分手的往事。璟風亦託樹仁幫忙，要求他對天娥保守秘密。其後，璟風與瑞素約會期間，總是與天娥不期而遇，只得設法躲避。壯察覺事有蹊蹺，懷疑瑞素故意向天娥「報料」，透露行蹤，似有所圖。璟風隨後有不少發現，不禁對瑞素產生懷疑，終決定遂其所願，向天娥公開戀情。怎料「報料人」另有其人，璟風遂和瑞素設法「緝兇」……
巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第二十二集 (10/28)
德橋託人了解趙定國謀殺案的案情；金榮夾萬中居然藏有趙定國的職員證！德橋找金榮詢問一事，兩人不歡而散。金榮因涉嫌謀殺趙定國而被警方拘捕，他將所有罪責一力承擔，以珈苦無辦法幫忙。原來是啟心向警察匿名舉報金榮，她與永成更有下一步計劃對付明塱。明塱醫院地皮的擁有人鄭九要賣地周轉，買地的正是方欣。此時，一妍查出飛機失事的新證據。一妍、啟澄約鄭九嘗試阻止賣地，方欣卻出現，更聲言一收地就會趕走明塱醫院。
金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十二集 (10/28)
善荃因不滿林澄將出任副主席而將其載至山路，更掌摑和辱罵她。家人對仰天提拔林澄的決定反應激烈，煥秋出言相勸。另邊廂，偉樑與有為聯同學禮、學勤及其他董事，策劃要罷免仰天主席之位，再推舉學禮、學勤作聯席主席……為幫林澄拉攏人心，仰天設宴款待眾董事，卻無人赴約。面對困境，林澄反而更堅定地支持仰天，決心要出任副主席。高深召集團隊通宵工作，為仰天草擬一份反擊協議，準備在董事會上還以顏色。
無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第17集
德廣向繡蘭表示已與Bonnie分手，並有意與繡蘭複合。金寶借用大龍的電腦，無意中發現大龍與碧鈴借ICQ互通情話，便乘機敲詐大龍買電子狗，而金寶亦相當知情識趣，呼叫碧鈴做媽咪，碧鈴笑到合不攏嘴。戲院散場，希斯在人群中發現一男子拖碧鈴離開，追上前要碧鈴說出跟誰看戲，大龍見狀為掩耳目，收買金寶承認正與碧鈴拍拖，希斯大為緊張拉了金寶訓示一番。 繡蘭因追打蟑螂闖入大龍房間，發現幾封大龍曾寫給她的情信。雲漢相約大龍等人到郊外燒烤，希斯看見金寶正拖著一女子，異常親密，即時無名火起，上前指責金寶一腳踏兩船，金寶抵受不了，爆出碧鈴是大龍的女朋友。 浪聚入選校際問答比賽的代表隊的後備，及有機會代表香港往廣東參加數學比賽後，於是有名校的老師暗中邀浪聚入讀其中學。碧鈴聽見希斯怕大龍比她早死無人照顧，立即替大龍買了分巨額保險。 Lolita指大龍與同事相處出了問題，把他的試用期延長三個月，大龍暗氣，在家中努力自製醬料，眾人對醬料的味道贊不絕口，碧鈴慫恿大龍創業。
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度大哭：我會趕去醫院！
叉燒食譜｜自家製「焗叉燒」
自家製港式燒味之「焗叉燒」 呢個餸應該間中就會出下鏡，因為真係好好送飯?? 我係用蒸焗爐焗，焗好賣相非常靚仔?? 而且做法簡單又juicy，睇見都想食?? 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pWV4auhvcyPoUmNLezgs59czxyc6Rn3UKLyaj9yuHbVQUK6Rr5dtMqrazgGnPGxZl&id=100057659010929&mibextid=Nif5oz Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前
美國政府與西屋電氣簽署800億美元核反應堆協議
【彭博】-- 美國政府與西屋電氣公司簽署800億美元的協議來建造核電反應堆，以滿足人工智能AI日益成長的電力需求。這個戰略夥伴關係還涉及博楓資產管理公司和Cameco Corp.，並關係到唐納德·川普總統的兩個目標——成為核電開發和AI領域的領導者。聲明顯示，一旦達到某些門檻，該合作夥伴關係包含面向美國公民的利潤分享機制。原文標題US Signs $80 Billion Pact With Westinghouse for Nuclear ReactorsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 9 小時前
雞胸食譜｜涼拌滑雞胸
雞胸肉都可以煮到好嫩滑 簡單方法，唔使再食柴口雞胸肉 加入醬汁撈勻好惹味 fb: https://facebook.com/ahsnakescafe ig: https://instagram.com/ahsnakescafe youtube：https://www.youtube.com/@ahsnakescafe blog: https://ahsnakescafe.blogspot.com/Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 14 小時前
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
