金式森林／巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月28日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百七十二集「認愛大考驗」(10/28)

Joe獲樹仁相告，知悉璟風、瑞素相戀，遂協助二人向天娥隱瞞戀情，並向樹仁提及因天娥之故與女友分手的往事。璟風亦託樹仁幫忙，要求他對天娥保守秘密。其後，璟風與瑞素約會期間，總是與天娥不期而遇，只得設法躲避。壯察覺事有蹊蹺，懷疑瑞素故意向天娥「報料」，透露行蹤，似有所圖。璟風隨後有不少發現，不禁對瑞素產生懷疑，終決定遂其所願，向天娥公開戀情。怎料「報料人」另有其人，璟風遂和瑞素設法「緝兇」……

巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第二十二集 (10/28)

德橋託人了解趙定國謀殺案的案情；金榮夾萬中居然藏有趙定國的職員證！德橋找金榮詢問一事，兩人不歡而散。金榮因涉嫌謀殺趙定國而被警方拘捕，他將所有罪責一力承擔，以珈苦無辦法幫忙。原來是啟心向警察匿名舉報金榮，她與永成更有下一步計劃對付明塱。明塱醫院地皮的擁有人鄭九要賣地周轉，買地的正是方欣。此時，一妍查出飛機失事的新證據。一妍、啟澄約鄭九嘗試阻止賣地，方欣卻出現，更聲言一收地就會趕走明塱醫院。

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十二集 (10/28)

善荃因不滿林澄將出任副主席而將其載至山路，更掌摑和辱罵她。家人對仰天提拔林澄的決定反應激烈，煥秋出言相勸。另邊廂，偉樑與有為聯同學禮、學勤及其他董事，策劃要罷免仰天主席之位，再推舉學禮、學勤作聯席主席……為幫林澄拉攏人心，仰天設宴款待眾董事，卻無人赴約。面對困境，林澄反而更堅定地支持仰天，決心要出任副主席。高深召集團隊通宵工作，為仰天草擬一份反擊協議，準備在董事會上還以顏色。

無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第17集

德廣向繡蘭表示已與Bonnie分手，並有意與繡蘭複合。金寶借用大龍的電腦，無意中發現大龍與碧鈴借ICQ互通情話，便乘機敲詐大龍買電子狗，而金寶亦相當知情識趣，呼叫碧鈴做媽咪，碧鈴笑到合不攏嘴。戲院散場，希斯在人群中發現一男子拖碧鈴離開，追上前要碧鈴說出跟誰看戲，大龍見狀為掩耳目，收買金寶承認正與碧鈴拍拖，希斯大為緊張拉了金寶訓示一番。 繡蘭因追打蟑螂闖入大龍房間，發現幾封大龍曾寫給她的情信。雲漢相約大龍等人到郊外燒烤，希斯看見金寶正拖著一女子，異常親密，即時無名火起，上前指責金寶一腳踏兩船，金寶抵受不了，爆出碧鈴是大龍的女朋友。 浪聚入選校際問答比賽的代表隊的後備，及有機會代表香港往廣東參加數學比賽後，於是有名校的老師暗中邀浪聚入讀其中學。碧鈴聽見希斯怕大龍比她早死無人照顧，立即替大龍買了分巨額保險。 Lolita指大龍與同事相處出了問題，把他的試用期延長三個月，大龍暗氣，在家中努力自製醬料，眾人對醬料的味道贊不絕口，碧鈴慫恿大龍創業。

