金式森林／巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月30日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百七十四集「假如生命有Take 2」(10/30)

Minnie渴望獲擢升為法律部主管，縱有家聰這個阻礙，她仍深信「有能者居之」的道理，因而拼命工作。某次加班期間，Minnie因錯吃東西，胃部劇痛難當，最終不支暈倒。此時，死神現身要帶她離開，卻因某些緣故放過她。「死神來了」之事疑幻似真，Minnie大難不死，深感人生不應只顧工作，遂作出極大改變……其後，天娥發現Minnie竟暗中大費周章幫助家聰，追問之下，Minnie終於道出箇中原因……

巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第二十四集 (10/30)

方欣、啟心等人聯手，集合資金，令明塱醫院股價不尋常急挫，之後惡意收購。麗雪、啟澄均被人遊說賣出手上持有的明塱股份，但二人都堅定拒絕。啟心手上的資金被永成扣住，因永成不想造市一事連累睿暉……連日滂沱大雨，方欣等召開臨時股東大會，意圖改選董事局，踢走全部王家的人，全權控制明塱。臨時股東大會上，以珈遲遲未到場，有人提出罷免董事。此時，隧道內發生連環車禍，一妍率領醫護團隊趕赴現場救援。

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十四集 (10/30)

仰天倒下，林澄獨自主持記者會，堅決表明不會辭任信託執行人。同時，有為成功煽動工匠集體辭職，在高深指導下，林澄恩威並施與師傅們談判。偉樑帶同金師傅來到仰天款待李夫人的晚宴，意圖揭露工場困境。不過，仰天與高深早已佈局，徹底粉碎偉樑的奸計……另邊廂，嘉欣因被舊經理人Mary姐勒索，潛入高深辦公室偷竊被當場逮住；高深還暗示，他早已知悉嘉欣的一個秘密……

無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第19集

漢雲參加浪聚的畢業典禮，看見浪聚深得師生愛戴，主動向珍美提出毋須逼浪聚升讀名校，珍美憤然大怒，返娘家暫住。大龍與繡蘭在街市擺試食攤位，吸引大量師奶光顧，剛巧凌波路過隨手拿了醬料一試，即答應幫忙生產。大龍回家換衫欲與碧鈴出席朋友的婚禮，見繡蘭暈倒在房中慌忙送她入院，碰見希斯帶Bonnie求診，大為錯愕。大龍送繡蘭回家後，親手煮麵給她送藥，坐在大龍房間的碧鈴，看得不是味兒。眾人勸希斯遠離Bonnie，希斯覺得他們太過小人之心，搬往與Bonnie同住。 龍帶碧鈴釣魚，碧鈴雖感沉悶仍強忍下去，晚餐時兩人遇見希斯與Bonnie，碧鈴對Bonnie出言單打及警告他勿欺騙希斯。漢雲借慧真過橋珍美，珍美終回心轉意返細妹家執拾細軟，發現勝財與小欣正騙細妹簽署樓宇轉讓手續，珍美出言阻止與勝財吵起來。超級市場經理指大龍的醬料通過衛生檢定，要求每月訂購一萬樽出售，大龍與繡蘭大喜，凌波更答應借出一條生產線給他們。碧鈴抬著電腦找修公司時遇見大鳳，大鳳拍心口幫她修理。

