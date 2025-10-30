金式森林／巨塔之后／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月31日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百七十五集「Ceci的萬聖節」(10/31)

Ceci答應與接龍合作某個重要項目，簽約之際卻遭一個女孩搗亂，女孩勾起Ceci一段有關萬聖節的愉快回憶，合作計劃竟因此擱置。為要跟Ceci簽約，力蓮遂要接龍上下讓她度過一個愉快的萬聖節。萬聖節當天，Ceci前往接龍討糖果，眾人悉心打扮，「落力」招待並送上糖果。收到糖果的Ceci卻不高興，最終失望離去，家聰此時知悉箇中原因，力蓮遂設法補救……其後，Ceci玩得盡興，情況卻開始失控……

巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第二十五集 (大結局) (10/31)

暴雨下釀成嚴重車禍，傷者眾多。一妍、建邦等醫護人員全力救治，甚至在現場的艱難環境中做手術急救……過程被記者鏡頭捕捉，大家見證明塱醫護團隊的專業和光輝，對明塱似乎有所改觀。另一邊廂，以珈在車禍中受傷，被困車中。德橋透過新聞直播見狀，立即趕赴現場。德橋不顧安危救出以珈，自己卻被鐵支擊中後腦……

金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

金式森林

第十五集 (10/31)

嘉欣在絕望中回憶起自己因外貌醜陋而受盡欺凌，最終靠Mary姐打造而成功嫁入豪門，卻也從此受Mary姐的控制與勒索。高深以其不可告人的秘密反向威脅Mary姐，替嘉欣解除勒索危機……學勤慫恿芷茵偷取仰天的藥物，以取得官司勝算。林澄、仰天成功勸服芷茵，此時卻有車手搶走藥丸。林澄着緊致電高深求助，高深卻似懶理……學勤自信勝券在握，在家族晚宴上當眾攤牌，欲以藥物的化驗報告逼迫仰天讓步……

無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第20集

Bonnie聽見小道消息，暗中賣掉她與希斯合資的股票炒孖展，不料全部輸光還要向財務公司借錢補倉，她為怕會連累希斯，悄悄執包袱離去，希斯見狀沒有責怪她，並對她表明愛意，Bonnie感動得淚如泉湧。 凌波與曉庭發現希斯加按樓宇，還需要付80萬還給財務公司，更不知所踪，凌波氣暈入院。雲佳與修揚亦乘機拒絕借生產線給大龍。碧鈴見大龍心亂如麻，提議他賣掉醬料生意，反激怒大龍與她起爭執。後來碧鈴上大鳳家發洩，一聽見大龍不來叫她回心轉意，反而跑上深圳傾生意，更無名火起當大鳳是沙包打。 大龍在飯店內洗頭期間遇上無水供應，繡蘭幫他用食水沖洗，發現當日咬了大龍一口的痕跡仍未減退，而大龍沒有因此放在心內，感到非常溫馨。大龍買禮物給碧鈴，碧鈴一聽見大龍在深圳光顧桑拿浴室，懷疑大龍拈花惹草大呷乾醋。 曉庭、碧鈴在電視上看到Bonnie在巴士上產子的新聞，慌忙到醫院找希斯。大龍主動幫繡蘭換燈泡，繡蘭甜上心頭。德廣邀繡蘭出席其新居入夥的宴會，德廣乘機再要求與她復合。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！