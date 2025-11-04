港大前副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月4日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第二千六百七十七集「Mission Impossible：KC逆轉人生」(11/04)
家聰將工作推卸給下屬，令眾人苦不堪言。Minnie發現家聰偷懶，疑似是為了追求健身教練Latte，不禁大怒。家聰常與Latte在一起，背後竟另有隱情，原來與力王有關。一星期前，家聰發現種種蛛絲馬跡，驚悉力王的身體出現不妥！為了力王，家聰願意作出犧牲，可惜幫不上忙。束手無策之際，醫生建議他可向Latte求助……其後，Minnie破壞家聰的「戀情」，家聰只好道出真相，Minnie得知後，要設法補救……
金式森林（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十七集 (11/04)
善荃以基金會主席的身分，從高深手上搶回舉辦晚宴的主導權。晚宴當晚，原定的表演嘉賓臨時缺席，方家三兄弟被迫要聯手應對危機。善荃與嘉欣臨危受命表演跳舞，贏得全場掌聲。然而，會場突然播放嘉欣接受整容手術前後的影片……嘉欣將矛頭指向高深，與他秘密會面後，嘉欣竟吞藥自殺……仰天召開記招前，收到嘉欣尋死的消息，高深堅持要仰天留下，加上學勤在嘉欣手機上找到高深教唆嘉欣自殺的錄音，終令林澄對高深徹底失去信任。
使徒行者2（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第2集
歡喜擺下兒子百日宴，老來得子，長興眾人都前來恭賀。其間長興老臣子羅漢於麻將桌大叫大嚷，惹歡喜不滿。白頭彪率領眾兄弟前來祝賀，眾人的神情又立即變得嚴肅，因為白頭彪最近另立門戶自創新長興。白頭彪雖送上金菠蘿作為賀禮，其實欲於長興話事人魏松山面前勸歡喜轉投新長興。歡喜將賀禮怒擲在地上，雙方人馬劍拔弩張，最後得歡喜的妻子姚姍姍打圓場，白頭彪才率眾離去。
白頭彪前往會見哥倫比亞一毒梟，白頭彪跟他聯絡三年均未能一見其人，今次終獲接見。可是當白頭彪到達會面地點時，卻被他身旁的殺手射殺。原來該名毒梟便是松山在外國長大的兒子魏德信。德信返到家中，看見父親在練書法，蓋玉璽印時不慎滑手掉在桌上，德信見狀出手協助。德信態度謙卑的告知老父，已安排他到加拿大安享晚年，讓他接任龍頭之位。
德信出席長興的會議，表示他已接管長興話事人一位，包括歡喜在內的叔伯不信，要求松山出來交代。德信接手後首先表示集團管理層老化，決定改革管理層，將平均年齡降至三十五，而歡喜及羅漢均接近六十歲之齡。可是德信同時表示長輩有的經驗跟人脈，遂向眾人表示誰能擺平不歸隊的白頭彪舊部徐天堂，便能成為他的左右手。
歡喜見德信作風狠辣，認為自己有危險，遂向上司程天明求助要求恢復警員身份。可是天明認為這是難得的機會接近德信套取毒品交易情報，着歡喜多留一個月。歡喜以高價招攬天堂，天堂不為所動，歡喜出言警告。瑞權發現警隊內有內鬼，打算將臥底的資料轉移到USB記憶棒然後交給卓凱，可是途中遇上伏擊。對方火力強大，瑞權身中多槍。卓凱事後趕到現場，得知瑞權遇害神情哀傷。可是他於現場看見一名可疑女子後暗中跟蹤，發現她原來是瑞權的臥底鄭淑梅。
天堂前往會見羅漢，表示願意以九百萬賣出業務。雙方言談甚歡，羅漢表示會在德信面前表揚他。天堂表面客氣，可是當羅漢離開步出餐廳時，天堂用茶來奠祭羅漢。歡喜再向天明表示未能完成任務，要求以新的身份移居外地。可是天明仍然拒絕，歡喜見狀不再央求他，自行想辦法離開香港。歡喜離開時遇多名刀手襲擊，天明拔槍保護歡喜，卻被刀手夾攻，壯烈犧牲。姍姍抱着嬰孩準備會合歡喜之時，一群刀手現身，姍姍不得開槍保護自己，可是仍抵不了多人襲擊。歡喜趕到現場，只見姍姍奄奄一息。
